به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از راه‌های نفوذ شیطان به قلب انسان‌ها، تحریک قوه دنیا دوستی در افراد است به طوری که در مواجهه با کار صحیح، منافع و مصالح دنیایی در مقابل چشم انسان ظاهر می‌شود و قدرت اراده و عمل را از او می‌گیرد.

حالا با جامعه‌ای طرف هستیم که بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) در نهایت انحراف قرار دارد و آگاهانه در مقابل حق ایستادگی می‌کند تا مبادا مصلحت شخصی خود را در خطر ببیند.

در این راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین حامد کاشانی در سخنانی، به بررسی ریشه‌های معرفتی و اجتماعی واقعه فاطمیه و پیوند آن با رفتارهای امروز جامعه می‌پردازد.

طغیان آگاهانه کفر

وی به تفاوت میان جهل و بی‌تفاوتیِ آگاهانه پرداخت و گفت: اگر مشکل صرفاً ندانستن یا همان جهل ساده باشد، درمان آن آسان است؛ اما بیدار کردن جامعه‌ای که می‌خواهد خواب بماند، مشکل اصلیست. افرادی که حقیقت را می‌دانند اما به دلیل هزینه و فایده، ترس یا شهوات، خود را به نادانی می‌زنند؛ معضل اصلی هستند.

استاد حوزه علمیه به تحلیل ماهیت اجتماعی فاطمیه پرداخت و بیان داشت: کسی نبود که در شهر مدینه، مقام حضرت زهرا(س) را نشناسد یا نداند که ایشان دختر پیامبر(ص) هستند؛ اما همگی در برابر حق سکوت کرده و حتی با آن مقابله کردند.

حجت‌الاسلام‌ کاشانی تاکید می‌کند که ماجرای فاطمیه، طغیانِ کفر بر پایه علم جامعه بود و کسانی که حقیقت را می‌دانستند، عامدانه آن را انکار کرده و زیر پا گذاشتند.

شهوات؛ مانع عمل به معروف

وی به مفهوم معروف و منکر در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: صرف داشتن علم به حرام یا واجب کافی نیست؛ بلکه باید شاهد عمل به معروف و پرهیز از منکر باشیم. خشم، شهوت، طمع و کینه؛ همواره موانعی هستند که فرد با وجود علم به منکر، در برابر باطل برنمی‌خیزد یا برای انجام کار صحیح قدمی برنمی‌دارد.

استاد حوزه علمیه بر اهمیت نقش الگوهای میانی در جامعه تاکید کرد و ابراز داشت: جامعه برای رستگاری و نجات، صرفا نیازمند یک قله مثل پیامبر(ص) یا ائمه(ع) نیست؛ بلکه در هر سطح از جامعه مانند خانواده یا شهر، نیازمند افرادی هستیم که نقش الگوی میانی را ایفا کرده و از حق دفاع کنند.

ضرورت عدالت‌خواهی جمعی

حجت‌الاسلام‌ کاشانی با مثال زدن واقعه کربلا و جریان سقیفه هشدار می‌دهد که اگر اکثریت جامعه سکوت کنند، حق زیر دست و پا لِه می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: علم به حق، منجر به عمل نمی‌شود و نیازمند همراهی و تقویت قوای عقل، تقوا و مقابله با شهوات است. اگر افراد در هر سطحی نتوانند از حق دفاع کنند، کل جامعه دچار شکستِ دین و استبدادِ باطل خواهد شد و مجددا فاطمیه رقم خواهد خورد.

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