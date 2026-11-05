انفاق و همدلی اجتماعی از نیازهای مهم جامعه امروز است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در مراسم سخنرانی حرم مطهر بانوی کرامت، با تبیین آیه ۹۲ سوره آل‌عمران «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّیٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، انفاق از دارایی‌های محبوب را راه رسیدن به نیکی و کمال دانست و گفت: انسان زمانی به حقیقت نیکی دست می‌یابد که از آنچه واقعاً دوست دارد، در راه خدا ببخشد.

وی با اشاره به معنای واژه «بِرّ» در قرآن کریم اظهار داشت: بِرّ مفهومی گسترده‌تر از یک عمل نیک یا پاداش اخروی دارد و مجموعه‌ای از خوبی‌ها و ارزش‌های الهی، از جمله ایمان به خدا، قیامت، فرشتگان و کتاب‌های آسمانی، نماز، زکات، وفای به عهد و صبر را در بر می‌گیرد. آیه ۱۷۷ سوره بقره نیز با برشمردن این ویژگی‌ها، معنای گسترده نیکی و نیکوکاری را تبیین می‌کند.

رفیعی با تأکید بر اینکه معیار انفاق، بخشیدن داشته‌های محبوب است، به نمونه‌هایی از سیره اهل‌بیت(ع) اشاره کرد و افزود: امام حسین(ع) از شکر و امام سجاد(ع) از انگور لذت می‌بردند، اما هنگامی که نیازمندی مراجعه می‌کرد، از همان خوراکی محبوب خود به او می‌بخشیدند. این رفتار نشان می‌دهد ارزش انفاق به میزان علاقه انسان به چیزی است که از آن می‌گذرد، نه صرفاً بخشیدن اموالی که دیگر نیازی به آن‌ها ندارد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به جایگاه والای ایثار در فرهنگ اهل‌بیت(ع)، جان‌فشانی حضرت ام‌البنین(س) در تقدیم چهار فرزند خود در راه دفاع از امام حسین(ع) را نمونه‌ای برجسته از بخشش محبوب‌ترین دارایی انسان دانست و گفت: همان‌گونه که حضرت عباس(ع) و دیگر یاران امام حسین(ع) جان خود را در راه حق تقدیم کردند، ایثار جان در راه خدا از والاترین جلوه‌های انفاق است.

وی همچنین با یادآوری ماجرای حضرت زهرا(س) در بخشیدن لباس عروسی خود به نیازمند و اطعام مسکین، یتیم و اسیر از سوی اهل‌بیت(ع)، تصریح کرد: انفاق حقیقی آن است که انسان از داشته ارزشمند و مورد علاقه خود ببخشد؛ نه اینکه ابتدا نیاز خود را برطرف کند و سپس باقی‌مانده اموال و خوراک خود را در اختیار دیگران قرار دهد. داستان قربانی کردن بهترین دام از سوی هابیل و ارائه محصول نامرغوب از سوی قابیل نیز همین تفاوت را نشان می‌دهد.

رفیعی با اشاره به ماجرای باغ ابوطَلحَه انصاری خاطرنشان کرد: هنگامی که آیه ۹۲ سوره آل‌عمران نازل شد، او محبوب‌ترین دارایی خود، یعنی باغی را که بسیار دوست داشت، برای انفاق انتخاب کرد. پیامبر اکرم(ص) نیز ضمن تأیید این تصمیم، به او سفارش کردند که آن را در میان خویشاوندان نیازمند خود تقسیم کند؛ زیرا رسیدگی به بستگان نیازمند، در انفاق و صدقه اولویت دارد.

این سخنران با اشاره به سیره امام رضا(ع) در رسیدگی به نیازمندان گفت: آن حضرت پیش از آغاز غذا، سهمی از سفره را برای فقرا جدا می‌کردند و سپس غذا می‌خوردند. این رفتار به ما می‌آموزد که انفاق باید از همان ابتدا در برنامه زندگی قرار گیرد، نه اینکه تنها به باقی‌مانده سفره اختصاص پیدا کند. همچنین وعده الهی در قرآن کریم این است که هرچه انسان در راه خدا انفاق کند، خداوند جایگزین آن را عطا می‌کند و پاداش آن را چندین برابر می‌سازد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، انفاق و همدلی اجتماعی را از نیازهای مهم جامعه دانست و افزود: امروز برخی کسب‌وکارها، به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور و جزایر گردشگری، به دلیل شرایط و تهدیدهای اخیر با رکود مواجه شده‌اند و بسیاری از خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های زندگی و اجاره‌بها دشواری دارند. صاحبان املاک و افراد توانمند می‌توانند با بخشش بخشی از اجاره‌بها یا مهلت دادن به مستأجران، در کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها نقش‌آفرینی کنند.

رفیعی در پایان با تأکید بر اینکه هر فرد باید متناسب با توانایی خود در مسیر کمک به دیگران گام بردارد، فقرزدایی و حمایت از نیازمندان را از مهم‌ترین مصادیق انفاق دانست.

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