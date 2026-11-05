خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: کانال فقه و احکام رهبری وابسته به پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر شهید انقلاب به انتشار «خمس ارزش افزوده» پرداخته که تقدیم نگاه شما فرهیختگان می شود:

سؤال:

۱. فردی که سکه طلایی را هدیه گرفته است و نگهداری آن به قصد گران شدن باشد؛ آیا در سال بعد لازم است که خمس افزایش قیمت بیش از تورم را بپردازد؟

۲. کسی که کارش خرید و فروش طلا است و خمس اصل سرمایه که سه کیلو بوده است را داده؛ آیا در سال بعد لازم است که خمس افزایش قیمت بیش از تورم را بپردازد؟

جواب:

۱) تا نفروخته خمس ندارد و وقتی فروخت جزو درآمد سال فروش است که اگر تا سر سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، بنابر احتیاط باید خمس آن را بدهد.

۲) ترقی قیمت بازاری (بیش از مقدار تورم)، مشمول خمس است.