خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: نشست‌های صمیمانه و گفت‌وگوهای علمی درباره اهل‌بیت(ع)، از نگاه امام صادق(ع)، فرصتی برای زنده نگه‌داشتن معارف دینی و بهره‌مندی از رحمت و مغفرت الهی است.

امام صادق سلام الله علیه به فضیل فرمود:

قَالَ لِفُضَیْلٍ : «تَجْلِسُونَ وَ تُحَدِّثُونَ؟» قَالَ: نَعَمْ، جُعِلْتُ فِدَاک. قَالَ: «إِنَّ تِلْک اَلْمَجَالِسَ أُحِبُّهَا، فَأَحْیُوا أَمْرَنَا، فَرَحِمَ اَللَّهُ مَنْ أَحْیَا أَمْرَنَا. یَا فُضَیْلُ ، مَنْ ذَکَرَنَا - أَوْ ذُکِرْنَا عِنْدَهُ - فَخَرَجَ مِنْ عَیْنِهِ مِثْلُ جَنَاحِ اَلذُّبَابِ، غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ أَکْثَرَ مِنْ زَبَدِ اَلْبَحْرِ» .

آیا با یکدیگر می نشینید و گفت و گوی[علمی] می کنید؟

فضیل گفت: آری، فدایت شوم.

آن حضرت فرمود: به راستی من این گونه مجالس را دوست دارم. امر[فرهنگ و معارف] ما را زنده کنید. خدا رحمت کند کسی را که امر ما را زنده کند.

ای فضیل! اگر کسی ما را یاد کند یا نزد او یاد شویم و از چشمانش به اندازه بال مگسی اشک جاری شود، خدا گناهان او را می بخشد، گرچه از کف دریا افزون تر باشد.

قرب الإسناد، ص ١٨