به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رباب فاطمه روزهای ۲۷ تا ۲۹ اکتبر در سفری به مناطق شرقی و مرزی افغانستان، از جمله استان ننگرهار و گذرگاه مرزی تورخم، با ساکنان محلی، زنان، بزرگان قومی، نمایندگان بخش خصوصی، مقام‌های محلی و بازگشت‌کنندگان از پاکستان دیدار کرد و از نزدیک در جریان نیازها و مشکلات آنان قرار گرفت.

یوناما روز چهارشنبه، ۱۳ آبان با انتشار گزارشی درباره این سفر اعلام کرد که هدف از آن بررسی نیازهای مردم و آگاهی از چالش‌های فوری مناطق شرقی افغانستان بوده است. فاطمه همچنین با شماری از زنان درباره مشکلات آنان و فرصت‌های بهبود وضعیت زندگی‌شان گفت‌وگو کرده است.

رئیس یوناما در پیام ویدیویی خود پس از این سفر، بسته‌ماندن مرزهای افغانستان و پاکستان را از عوامل تشدید مشکلات اقتصادی مردم دانست و گفت که این وضعیت فعالیت‌های تجاری را مختل کرده، به کسب‌وکارها آسیب زده و موجب افزایش بیکاری و گسترش فقر شده است.

او با اشاره به مشکلات اقتصادی ساکنان مناطق شرقی تأکید کرد که «باید راه‌حلی برای این وضعیت پیدا کنیم».

رباب فاطمه همچنین در جریان این سفر از اردوگاه عمری در گذرگاه تورخم و مراکز حمایت از بازگشت‌کنندگان بازدید کرد و با شماری از مهاجرانی که از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند، دیدار داشت. او با تأکید بر ضرورت حمایت از این افراد گفت که مسئولیت سازمان ملل تنها به تأمین سرپناه، مواد غذایی و حمایت‌های فوری حفاظتی محدود نمی‌شود و باید برای یافتن راه‌حل‌های بلندمدت نیز تلاش شود.

رئیس یوناما از تلاش بازگشت‌کنندگان برای سازگاری با شرایط جدید و میزبانی جوامع محلی از آنان قدردانی کرد. او همچنین بر ضرورت گسترش خدمات درمانی، به‌ویژه خدمات حیاتی برای مادران، در مراکز پذیرش بازگشت‌کنندگان تأکید کرد.

این نخستین سفر ولایتی رباب فاطمه پس از آغاز مأموریتش به‌عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس یوناما بود. این دیپلمات بنگلادشی ۱۸ اکتبر وارد کابل شد و رسماً کار خود را آغاز کرد.

............

پایان پیام/