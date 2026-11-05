به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت علامه سید جعفر مرتضی عاملی متکلم، مورخ، مفسر، ادیب و محقق برجسته شیعه معاصر، با حضور جمعی از محققان و نمایندگانی از دفاتر مراجع معظم تقلید، امروز پنجشنبه ۱۴ آبان در سالن همایش‌های مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در قم برگزار شد.

آیت‌الله شیخ حسین عبدالله المعتوق از علمای کویت در این نشست با اشاره به ابعاد شخصیتی و علمی این عالم فقید گفت: پیش از هر چیز، ایشان نمادی از اخلاق، تواضع و تقوا بود. اخلاق او اخلاقی استثنایی بود و تنها شمار بسیار اندکی از علما در اخلاق به او شباهت دارند.

وی افزود: من از سید حسن نصرالله شنیدم که درباره شهید سید محمد باقر صدر می‌گفت: «در زندگی‌ام عالم دینی و طلبه‌ای به تواضع سید محمد باقر صدر ندیدم.» من هم در زندگی‌ام تنها دو نفر را دیده‌ام که در تواضع کم‌نظیر بوده‌اند؛ یکی سید جعفر مرتضی و دیگری شیخ محمد مهدی آصفی. با وجود مقام علمی و معرفت این دو، در تواضع، احدی را به تواضع آنان ندیدم.

آیت‌الله معتوق با اشاره به محیط علمی استثنایی قم گفت: سید جعفر مرتضی در محیطی علمی با جمعی از محققان بزرگ از جمله آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، آیت‌الله سید مهدی روحانی، شیخ علی احمدی میانجی و آیت‌الله العظمی شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی حضور داشت و همواره با آنان مباحثه و ارتباط داشت.

وی افزود: ارتباط ایشان با حضرت آیت‌الله العظمی شهید امام خامنه‌ای حتی در مسائل تاریخی بسیار گسترده بود و علاقه رهبر معظم انقلاب به ایشان، علاقه‌ای ممتاز و استثنایی بود.

تربیت نسل جدیدی از علمای مقاومت

آیت‌الله معتوق تصریح کرد: بسیاری از تلامذه و علمای مقاومت، خود را فرزندان و شاگردان سید جعفر مرتضی می‌دانند؛ افرادی مانند شیخ علی دعموش و شیخ مصطفی قصیر. سید جعفر مرتضی، کسی بود که جامعه لبنانی مقیم قم را در آغوش می‌گرفت و آنان را هدایت می‌کرد و آنان به دلیل علمی و تحقیقاتی او گرد او جمع شده بودند.

این عالم کویتی با اشاره به اینکه علم علامه سید جعفر مرتضی بسیار گسترده‌تر از نوشته‌های او بود، گفت: با وجود اهمیت بسیار زیاد کتاب‌های او، ادعا می‌کنم که سید جعفر مرتضی همه آنچه در ذهن داشت را ننوشت. وقتی انسان با او می‌نشست، می‌دید که کلامش از نوشته‌هایش برتر است. او برخی از آنچه می‌دانست را می‌نوشت و همه آنچه می‌دانست را نمی‌نوشت.

وی افزود: ایشان در فقه و اصول نیز تبحر داشت. او محققی مجتهد در تاریخ بود و بهترین کسی بود که سیره رسول اکرم(ص) را تحقیق کرد. یکی از مهم‌ترین کتاب‌های او که فهم علمی و اجتماعی او را نشان می‌دهد، کتاب «حیات سیاسی امام رضا(ع)» است که سطح تتبع و عمق فهم و تحلیل سیاسی و اجتماعی دقیق او از تاریخ را آشکار می‌کند.

غیرت دینی علامه مرتضی نسبت به مسائل امت اسلامی

آیت‌الله معتوق تأکید کرد: او واقعاً یکی از علمایی بود که حوزه علمیه تا امروز فقدان او را احساس می‌کند و ما تا امروز شخصیتی مانند او را در تاریخ نمی‌یابیم. حوزه علمیه امروز نیازمند ادامه مسیر تحقیقاتی اوست.

وی با اشاره به غیرت دینی علامه مرتضی نسبت به مسائل امت اسلامی گفت: او واقعاً درگیر مسائل امت بود. من یکی از تجربه‌های خود با ایشان را در مسئله وقف شیعی در کویت به یاد می‌آورم. ما در موضوع وقف شیعی اختلاف داشتیم و به دنبال موضع شرعی بودیم. شخصیتی که با تمام وجود در کنار ما ایستاد، سید جعفر مرتضی بود. او به همه مراجع و علما از جمله آیت‌الله العظمی سیستانی و آیت‌الله العظمی سید محمد سعید حکیم نامه نوشت.

وی افزود: مراجع نجف در آن زمان به ایشان احترام ویژه‌ای داشتند. سید محمد سعید حکیم، سید جعفر مرتضی را بسیار دوست داشت و به او اعتماد استثنایی داشت. وقتی سید جعفر یکی از مؤمنان را به خدمت آیت‌الله العظمی سیستانی فرستاد، ایشان واقعاً به شخصیت این عالم بزرگ احترام می‌گذاشت و قدر این شخصیت بزرگ را می‌دانست.

آیت‌الله معتوق در ادامه گفت: از جمله سخنان آیت‌الله العظمی سید محمد سعید حکیم به ایشان این بود: «هر چیزی که تو بنویسی، من با آن موافقم. تو بنویس و من امضا می‌کنم.» این در حالی بود که آیت‌الله العظمی حکیم در آن زمان در سوریه برای درمان به سر می‌برد.

وی در پایان تأکید کرد: سید جعفر مرتضی مدرسه‌ای در اخلاق و تواضع بود. او حتی به فرزندان خود نیز فوق‌العاده احترام می‌گذاشت و از آنان خجالت می‌کشید. او در علم، تقوا، اخلاص و عمل صالح کم‌نظیر بود و تحت پرچم امام امت، حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیت‌الله العظمی شهید امام خامنه‌ای قرار داشت.

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