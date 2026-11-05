به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه، ۱۳ آبان، در گزارشی اعلام کرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت در اوت ۲۰۲۱، سازوکار گسترده‌ای برای نظارت، ارعاب و سرکوب رسانه‌ها ایجاد کرده‌اند که اداره ۰۱۵ ریاست عمومی استخبارات این گروه در مرکز آن قرار دارد.

بر اساس این گزارش، اداره ۰۱۵ با داشتن نیروهایی در کابل و استان‌ها، محتوای رسانه‌های افغانستان، از جمله برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی را زیر نظر دارد و خبرنگارانی را که گزارش‌های انتقادی منتشر می‌کنند، احضار و تهدید می‌کند. این اداره همچنین با همکاری بخش‌هایی از وزارت امر به معروف و نهی از منکر، در دفاتر رسانه‌ها عملیات انجام می‌دهد، خبرنگاران را بازداشت و تجهیزات رسانه‌ای را ضبط می‌کند.

گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که از اوت ۲۰۲۱ تاکنون دست‌کم ۷۴ خبرنگار در افغانستان بازداشت شده‌اند و مدت بازداشت آنان از یک هفته تا دو سال متغیر بوده است. این سازمان به نقل از خبرنگاران ناشناس، از شکنجه، ضرب‌وشتم، استفاده از شوکر برقی و تهدید به اعدام در جریان بازجویی‌ها خبر داده است.

یکی از خبرنگاران گفته است که مأموران اداره ۰۱۵ از او می‌خواستند دیگر خبرنگاران را معرفی کند. خبرنگار دیگری نیز گفته است طالبان از رسانه‌ها خواسته‌اند درباره حقوق زنان، حوادث امنیتی و فقر گزارش منتشر نکنند و به‌جای منتقدان، تحلیلگران مورد تأیید این گروه را به برنامه‌های خود دعوت کنند.

این سازمان همچنین از وجود بیش از ۲۰ دستورالعمل سراسری و شمار فزاینده‌ای از مقررات محلی برای محدودکردن آزادی رسانه‌ها خبر داده است.

بخش دیگری از گزارش به فعالیت تبلیغاتی طالبان در فضای مجازی اختصاص دارد. بر اساس اسنادی که در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، برنامه تبلیغاتی این گروه بودجه‌ای معادل ۷۰.۷ میلیون افغانی دارد و نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی برای ترویج روایت‌های مطلوب طالبان، تخریب مخالفان و حمایت از حکومت این گروه به کار گرفته می‌شوند.

گزارشگران بدون مرز با بررسی فعالیت برخی حساب‌های شبکه ایکس در اوت ۲۰۲۶، از انتشار پیام‌های مشابه و هماهنگ، استفاده از هویت‌های جعلی زنانه و معرفی برخی کاربران به‌عنوان ساکنان پنجشیر خبر داده است.

با این حال، حمدالله فطرت، سخنگوی طالبان، در پاسخ به پرسش این سازمان مدعی شده است که فعالیت اداره ۰۱۵ مطابق قانون انجام می‌شود و هیچ‌کس به‌صورت خودسرانه بازداشت یا با او رفتار غیرقانونی نمی‌شود.

این سازمان تأکید کرده است که فشارهای مستندشده، نشان‌دهنده تلاش طالبان برای تبدیل رسانه‌های افغانستان به ابزار تبلیغاتی حکومت است.

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