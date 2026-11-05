به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفر مرتضی عاملی متکلم، مورخ، مفسر، ادیب و محقق برجسته شیعه معاصر، با حضور جمعی از محققان و نمایندگانی از دفاتر مراجع معظم تقلید، امروز پنجشنبه ۱۴ آبان در سالن همایش‌های مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در قم برگزار شد.

سخنرانان این آیین با تشریح ابعاد مختلف شخصیت و روش علمی این عالم فقید، او را عالمی جامع در علم، تقوا و جهاد و صاحب مکتب در تاریخ‌نگاری اجتهادی توصیف کردند.

آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، با تأکید بر اهمیت روش‌شناسی در مطالعات تاریخی گفت: علامه سید جعفر مرتضی یکی از برجسته‌ترین و دقیق‌ترین چهره‌های معاصر در بازسازی نقادانه تاریخ اهل‌بیت(ع) بود.

این استاد دروس خارج حوزه علمیه افزود: علامه سیدجعفر مرتضی دارای مسلک، روش و مبنا بود و رویکرد اجتهادی در تحقیق تاریخی، استفاده از تاریخ برای دفاع از مبانی کلام شیعی، ارزیابی دقیق بر اساس مبانی اهل‌بیت(ع) و ریشه‌یابی هوشمندانه از حوادث، از ویژگی‌های برجسته او بود. او منبع و سند را بر شهرت روایت ترجیح می‌داد و همواره می‌پرسید که این نقل به سود چه کسی تمام می‌شود.

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آیت‌الله شیخ حسین عبدالله المعتوق، علامه سید جعفر مرتضی را «مدرسه‌ای در اخلاق و تواضع» توصیف کرد و گفت: او نزد مراجع بزرگ حوزه علمیه نجف اشرف از جمله آیت‌الله العظمی سیستانی و مرحوم آیت‌الله العظمی سید محمد سعید حکیم، از احترام ویژه‌ای برخوردار بود.

استاد کویتی دروس خارج حوزه علمیه به ارتباط ویژه علامه سیدجعفر مرتضی با رهبر شهید اشاره کرد و افزود: ارتباط او با شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در مسائل تاریخی بسیار گسترده بود و علاقه رهبر معظم انقلاب به علامه سیدجعفر مرتضی، علاقه‌ای ممتاز و استثنایی بود. علم او بسیار گسترده‌تر از نوشته‌هایش بود و کتاب «حیات سیاسی امام رضا(ع)» عمق تحلیل او را نشان می‌دهد.

آیت‌الله عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در این مراسم بیان داشت: علامه سید جعفر مرتضی، تاریخ را فرآیندی علمی مبتنی بر جمع‌آوری روایات، بررسی اسناد و تحلیل محتوا می‌دید و هرگز به صرف شهرت یک روایت، صحت آن را نمی‌پذیرفت.

آیت‌الله کعبی افزود: علامه سید جعفر مرتضی بین روایت تاریخی و حقیقت تاریخی تمایز قائل می‌شد و بر جمع میان نقد سندی و نقد محتوایی تأکید داشت. از آثار مهم او می‌توان به «الصحیح من سیرة النبی الأعظم»، «مأساة الزهراء(س)» و «کربلاء فوق الشبهات» اشاره کرد.

در ادامه نشست شیخ عبدالله دقاق ابراز داشت: علامه مرتضی سه ویژگی مهم را در خود جمع کرده بود: علم، ورع و تقوا، و جهاد در راه خدا. او توصیه می‌کرد که مطالعه سیره با کتاب‌های معاصران آغاز نشود و ابتدا منابع اصیل چهارگانه سیره و سپس «بحارالانوار» خوانده شود.

استاد بحرینی حوزه علمیه افزود: در موضوع مهدویت نیز پنج منبع اصلی توصیه می‌شد. او با وجود عظمت علمی، از خدمت به امام حسین(ع) و اهل‌بیت(ع) دریغ نمی‌کرد و با فروتنی پذیرفت داستان‌های تصویری حماسه حسینی برای کودکان را بررسی کند.

گزارش تصویری این مراسم را اینجا مشاهده فرمایید

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