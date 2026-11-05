به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) روز چهارشنبه، ۱۳ آبان، در گزارش مشترکی با عنوان «گزارش وضعیت آموزش افغانستان ۲۰۲۶» اعلام کردند که بیش از نیمی از کودکان در سن آموزش ابتدایی در این کشور از تحصیل در نظام رسمی آموزش عمومی محروم‌اند.

بر اساس این گزارش، بیش از ۲.۶ میلیون دختر نوجوان از سال ۲۰۲۱ تاکنون از حق دسترسی به آموزش متوسطه محروم شده‌اند. آموزش‌های مبتنی بر جامعه، برنامه‌های سوادآموزی و مهارت‌آموزی، آموزش از راه دور و کلاس‌های خصوصی از معدود مسیرهای باقی‌مانده برای ادامه یادگیری دختران هستند؛ با این حال، این برنامه‌ها نمی‌توانند جایگزین آموزش حضوری و حق برخورداری از آموزش رسمی شوند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که جمعیت کودکان در سن آموزش از حدود ۱۰.۴ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ به ۱۱.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است؛ موضوعی که فشار بیشتری بر مدارس، معلمان و خدمات آموزشی وارد کرده است.

با وجود این مشکلات، حدود ۶.۶ میلیون کودک در سال ۲۰۲۵ در مدارس ابتدایی دولتی ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۵۶۰ هزار نفر بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. با این حال، روند ثبت‌نام دانش‌آموزان دیگر متناسب با رشد جمعیت افزایش نمی‌یابد.

یونیسف و یونسکو در بخش دیگری از گزارش، درباره پایین‌بودن کیفیت آموزش هشدار داده‌اند. ارزیابی ملی از بیش از ۵۵ هزار دانش‌آموز در ۳۴ استان افغانستان نشان می‌دهد کمتر از نیمی از دانش‌آموزان پایه چهارم به حداقل مهارت مورد انتظار در زبان برای پایه سوم دست یافته‌اند. این میزان در درس ریاضی تنها یک‌چهارم دانش‌آموزان بوده است.

وضعیت آموزش در دوره پیش‌دبستانی نیز نگران‌کننده توصیف شده است؛ به‌طوری‌که کمتر از یک درصد کودکان سه تا چهار ساله در برنامه‌های آموزش پیش از دبستان شرکت می‌کنند.

بر اساس این گزارش، تا سپتامبر ۲۰۲۶ حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار شهروند افغانستان به کشور بازگشته‌اند و بیش از ۲۴۵ هزار کودک بازگشت‌کننده به حمایت‌های آموزشی نیاز دارند.

همچنین با ادامه ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه‌ها، شمار دانشجویان افغانستان از حدود ۴۳۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به ۱۸۹ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این رقم در سال ۲۰۲۶ با افزایش نسبی به حدود ۲۰۸ هزار نفر رسیده است.

یونیسف و یونسکو در پایان خواستار بازگرداندن کامل حق آموزش به دختران و زنان افغانستان و رفع موانع دسترسی به آموزش باکیفیت شدند و هشدار دادند که بی‌توجهی به این بحران می‌تواند آینده یک نسل را تحت تأثیر قرار دهد.

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