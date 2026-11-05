به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- کشورهای عربی منطقه با وجود داشتن منابع ارزشمند نفتی و معادن و موقعیت استراتژیک ویژه و از سوی دیگر داشتن روابط آزاد با آمریکا و کشورهای غربی همواره با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.

در ماه های اخیر گزارشاتی از قاچاق نفت کشورهای عربی از جمله عراق و سوریه به سمت اراضی اشغالی در رسانه های مختلف مطرح شده است.

در روزهای اخیر «المعلومه» رسانه عراقی با انتشار گزارشی مطرح کرد که شبکه‌ای از قاچاقچیان نفت با ارتباطات در میان احزاب بانفوذ شمال عراق، گروه‌های مسلح سوری و واسطه‌های بین‌المللی، نفت عراق و سوریه را از طریق خاک ترکیه به سرزمین‌های اشغالی منتقل می‌کنند.

یک منبع سوری نیز در گفت‌ وگو با خبرگزاری «المعلومه» ادعا کرد که صدها تانکر حامل نفت قاچاق از عراق و سوریه به سمت ترکیه حرکت می‌کنند و پس از ورود به این کشور، محموله‌های نفتی از طریق دریا به سرزمین‌های اشغالی منتقل می‌شوند. به گفته این منبع، نفت قاچاق با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی نسبت به قیمت‌های رسمی در بورس‌های جهانی به فروش می‌رسد. وی اظهار داشت که شبکه‌های قاچاق بصورت مستقیم با برخی احزاب بانفوذ کُرد و گروه‌های مسلح سوری وابسته به ترکیه ارتباط دارند. این منبع افزود: محموله‌های نفتی پس از رسیدن به بنادر ترکیه، از طریق کشتی‌های باری به‌طور مستقیم به سمت بنادر تحت کنترل رژیم صهیونیستی ارسال می‌شوند.

این منبع به خبرگزاری المعلومه گفت: شبکه‌های قاچاق با سوءاستفاده از اختلال در خط لوله صادرات رسمی، از سازوکارهای پیچیده‌ای برای انتقال مشتقات نفتی و سوخت به طور کامل از طریق تانکرها و کامیون‌ها استفاده می‌کنند. این مافیاها برای تسهیل حرکت و عبور خود از دره‌ها و گذرگاه‌های بیابانی بدون برانگیختن سوءظن، به تعویض پلاک‌های اصلی خودروهای عراقی و کردی با پلاک‌های جعلی یا تغییر یافته ترکیه متوسل می‌شوند.

وی افزود که فعالیت قاچاق فراتر از گذرگاه‌های رسمی مانند گذرگاه ابراهیم خلیل و منطقه فیشخابور/سمالکا است و از طریق روستاهای مرزی ناهموار متعلق به استان دهوک و نقاط باریک خشکی و رودخانه‌ای در مثلث مرزی که گاهی اوقات قایق‌ها از طریق رودخانه دجله عبور می‌کنند، امتداد می‌یابد و به مسیرهای کوهستانی دشوار برای قاچاق کالاهای با ارزشی مانند سیگار می‌رسد.

کالاهای لوکس و تنباکو در مقادیر زیادی برای فرار از مالیات و عوارض قاچاق می‌شوند که «هماهنگی میدانی نزدیک بین شبکه‌های قاچاق و گروه‌های مسلح کنترل‌کننده شمال سوریه، به‌ویژه لشکر سلطان سلیمان شاه و گروه‌های وفادار به آنکارا، برای تأمین امنیت و حفاظت از مسیرهای تانکرها و توزیع سوخت در خاک سوریه، علاوه بر فعال کردن شبکه‌های قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی به سمت ترکیه و اروپا در ازای مبالغی بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار برای هر نفر را آشکار می‌کند.

قاچاق منابع عراقی و تهدید امنیتی و بهداشتی

این منبع نسبت به پیامدهای جدی که امنیت ملی، اقتصادی و بهداشتی عراق را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هشدار داد، زیرا این شبکه‌ها از عدم ارتباط بین گذرگاه‌های مرزی منطقه و سیستم اتحادیه گمرک الکترونیکی اسیکودا که در بغداد اتخاذ شده است، سوءاستفاده می‌کنند. این امر امکان عبور کالاهایی با منشأ ناشناخته را بدون ردیابی الکترونیکی فراهم می‌کند و به بازرگانان حاشیه سود غیرقانونی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد فرار مالیاتی می‌دهد، علاوه بر اینکه بازارها را با دستگاه‌های الکترونیکی و قطعات یدکی بدون اینکه مشمول مقررات رسمی باشند، پر می‌کند.

این منبع همچنین از یک فاجعه بهداشتی پرده برداشت که شامل ورود هزاران نوع داروی آزمایش نشده، دور زدن پروژه بومی‌سازی صنعت داروسازی، و همچنین ورود محموله‌های ممنوعه گوشت و مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته از طریق گذرگاه‌های دهوک و نگهداری آنها در انبارهای مخفی است که در آنجا با گوشت تازه مخلوط شده و برای پنهان کردن علائم فساد به رستوران‌ها و قصابی‌ها توزیع می‌شوند و در نهایت به دور از چشم نظارت و بازرسی به دست شهروندان می‌رسند.

هشدار گروه های مقاومت نسبت به تاراج منابع نفتی عراق

قاچاق نفت عراق به اراضی اشغالی در شرایطی که مردم عراق تحت شرایط سخت معیشتی به سر می برند، همواره مورد اعتراض گروه های مقاومت قرار گرفته است و رهبران مقاومت از دولت مرکزی عراق خواستند تا نسبت به سرمایه های مالی و نفتی مردم عراق حساس باشند و مانع از غارت منابع عراق شوند.

«شیخ اکرم الکعبی»، دبیرکل جنبش نجباء عراق چندی پیش درباره سرقت نفت عراق اظهار داشت؛ «برخی توجیه‌تراشی‌ها در افکار عمومی راجع‌به موضوعات مهم و سرنوشت‌ساز، که عراق را وابسته به محور شرارت آمریکا می‌دانند به‌ویژه با تبعیت از تصمیمات «تام باراک» تاجر مافیایی صهیونیست، درباره حشد و مقاومت همگی حول یک محور می‌چرخد.درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق توسط آمریکا دریافت می‌شود. وی افزود: مقابله با این روند، یکی از مهم‌ترین وظایفی است که مقاومت عراق بر عهده گرفته است. ما در برابر تاراج دارایی‌های ملت عراق، به هر شکل و تحت هر عنوانی، سکوت نخواهیم کرد.»

المعلومه در ادامه گزارش خود با اشاره به اتهام‌های مطرح‌شده درباره قاچاق نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن به خارج از کشور، خواستار ورود جدی دولت مرکزی عراق و دستگاه‌های نظارتی و قضایی این کشور برای مقابله با این فعالیت‌ها شده است. در این گزارش تاکید شده است که استمرار قاچاق نفت، ضرورت اقدام قاطع برای پایان دادن به این تخلف و جلوگیری از خروج منابع ملی عراق را بیش از پیش ضروری کرده است.

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