به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن، پیشنهادی را به ساکنان استان‌های جنوبی یمن ارائه کرده‌اند که بر اساس آن، مناطق محل سکونت آن‌ها از هرگونه تجمع و استقرار نظامی نیروهای وابسته به عربستان، دور نگه داشته شود و روند سربازگیری و مشارکت در درگیری‌ها در صفوف گروه‌های وابسته به ریاض متوقف شود. در مقابل، نیروهای مسلح یمن نیز پیشروی خود به سمت این استان‌ها را متوقف خواهند کرد.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، نیروهای مسلح یمن هشدار داده‌اند که اگر طرف سعودی همچنان از مناطق جنوبی یمن برای اجرای آنچه اقدامات خصمانه خوانده می‌شود استفاده کند، این نیروها عملیات تعقیب و هدف قرار دادن تجمعات نیروهای وابسته به عربستان را در هر مکانی ادامه خواهد داد.

این ابتکار از طریق میانجی‌های محلی از جمله «عادل الحسنی» رئیس «مجمع صلح»، ارائه شده و در چارچوب تلاش‌های دولت یمن برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و گسترش درگیری‌ها به سمت مناطق جنوبی این کشور، قرار دارد.

این پیشنهاد به بیش از ۱۰۰ تن از رهبران قبایل، ارائه شده و شامل آمادگی نیروهای مسلح یمن برای توقف پیشروی در استان «لحج» و عقب‌نشینی و استقرار مجدد در رشته‌کوه‌های مشرف به تنگه باب‌المندب است، مشروط بر آنکه قبایل «الصبیحه» به شروط مطرح‌شده پایبند باشند.

با این حال، الحسنی در یک پیام تصویری که روز گذشته در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، تأکید کرد فرماندهی نظامی عربستان در استان‌های «لحج» و «عدن» مداخله کرده و به تمامی فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی جنوب یمن، دستور داده است با هیچ‌یک از ابتکارهای مطرح‌شده تعامل نکنند و هیچ توافقی با دولت یمن به امضا نرسانند.

به گفته او، فرماندهی سعودی تعامل با آخرین پیشنهاد مطرح‌شده را خیانت بزرگ، تلقی کرده و تهدید نموده است علیه هر فردی که با نیروهای مسلح یمن ارتباط برقرار کند، اقدامات تنبیهی شدیدی اتخاذ خواهد کرد.

همچنین رهبران جنوبی یمن که از مناطق «الصبیحه» در استان «لحج» هستند، تحت فشار یک افسر سعودی به نام «بدر الحربی»، بخشنامه‌ای داخلی صادر کرده‌اند که در آن، خون هر کسی که با هرگونه ابتکار پیشنهادی تعامل کند یا با دولت یمن ارتباط برقرار نماید، مباح اعلام شده است.

الحسنی و شماری از فعالان جنوب یمن نیز از ناکامی فرماندهان نظامی جنوبی در مهار تنش‌ها و جلوگیری از کشیده شدن استان‌های این منطقه به درگیری‌های داخلی به‌شدت ابراز نارضایتی کرده‌اند.

آن‌ها خاطرنشان کردند ابتکاری که به «محمود الصبیحی» عضو شورای رهبری ریاست‌جمهوری دولت عدن وابسته به عربستان و سرلشکر «حمدی شکری» فرمانده نیروهای سلفی «العمالقه»، ارائه شده بود، تاکنون با هیچ واکنشی روبه‌رو نشده است. به گفته این منابع، تحولات اخیر نشان داده است که تصمیم‌گیرنده اصلی درباره جنگ در این استان‌ها، عربستان سعودی است.

جلوگیری عربستان از عقب‌نشینی نیروهای جنوبی از جبهه‌های درگیری

در همین چارچوب، فرماندهی سعودی در استان لحج مانع عقب‌نشینی نیروهای وابسته به گروه‌های جنوبی از جبهه‌های «طور الباحه»، «رأس‌العاره» و مناطق جنوبی تنگه باب‌المندب شده است.

بر اساس اطلاعات منابع آگاه در جنوب یمن، فرماندهی عملیات پیشرفته عربستان در استان‌های لحج و عدن، چندین بخشنامه به ایست‌های بازرسی مستقر در جاده ساحلی حدفاصل رأس‌العاره تا عدن ابلاغ کرده است. بر اساس این دستورها، هر نظامی که بدون مجوز از این ایست‌های بازرسی عبور کند، باید بازداشت شود.

این اقدامات پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته تعدادی از گردان‌های وابسته به نیروهای «العمالقه» و ده‌ها نفر از نیروهای «درع‌الوطن» از مناطق رأس‌العاره و المضاربه عقب‌نشینی کردند.

این عقب‌نشینی در شرایطی انجام شد که نیروهای مسلح یمن به تصرف محور ساحلی متصل‌کننده عدن به ساحل غربی نزدیک شده بودند و هم‌زمان در جبهه‌های طور الباحه و رأس‌العاره نیز پیشروی می‌کردند.

پیش از این نیز منابعی در جنوب یمن، عربستان را متهم کرده بودند که از گسترش فقر و بیکاری در استان‌های جنوبی یمن برای جذب نیروهای نظامی سوءاستفاده می‌کند.

به گفته این منابع، ریاض با پرداخت حقوق ماهانه هزار ریال سعودی، افراد را به خدمت می‌گیرد و آن‌ها را به جبهه‌های درگیری که در معرض حملات قرار دارند اعزام می‌کند. همچنین نیروهایی که تلاش می‌کنند از این جبهه‌ها عقب‌نشینی کنند، با حملات هوایی هدف قرار می‌گیرند و به کام مرگ فرستاده می‌شوند.

حملات نیروهای مسلح یمن به تجمعات نظامی وابسته به عربستان

در تحولات میدانی، نیروهای مسلح یمن روز گذشته عملیاتی پیش‌دستانه علیه تجمعات نظامی وابسته به عربستان در دروازه شمالی استان «الضالع» در جنوب یمن انجام دادند.

بر اساس اطلاعات منابع محلی، یکی از اردوگاه‌های متعلق به نیروهای «درع‌الوطن» و «العمالقه» در شهرستان «قعطبه» هدف حمله موشکی قرار گرفت که در پی آن ده‌ها نفر از نیروهای گروه‌های جنوبی یمن، کشته یا زخمی شدند.

به گفته این منابع، نیروهای هدف قرارگرفته از سوی عربستان برای تشدید تنش‌ها و پیشروی به سمت استان «إب» در مرکز یمن اعزام شده بودند.

پس از این حمله، تجمعات نظامی دیگری در اردوگاه «جبل حدید» در استان لحج، هدف قرار گرفتند. هم‌زمان، تجمعات نیروهای نظامی در استان «الجوف» در شرق یمن نیز مورد حمله قرار گرفتند.

پاسخ نظامی یمن به حملات عربستان؛ فرودگاه ملک خالد در ریاض هدف قرار گرفت

در واکنش به تشدید حملات عربستان که با مجموعه‌ای از حملات هوایی به مناطق مختلف استان تعز همراه بود و به شهید و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان انجامید، نیروهای مسلح یمن، مجموعه‌ای از عملیات نظامی را در عمق خاک عربستان اجرا کردند.

به گفته سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در ریاض با یک فروند موشک بالستیک هدف قرار گرفت. او مدعی شد که این موشک، مستقیماً به هدف اصابت کرده و خسارت‌های گسترده‌ای به فرودگاه وارد آورده است.

سریع همچنین بار دیگر از تمامی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی، کارکنان و مسافران خواست از پرواز در حریم هوایی عربستان خودداری کنند. زیرا به گفته او، این حریم هوایی ناامن است. وی تنها حریم هوایی مناطق مقدس مکه و مدینه را از این هشدار مستثنا کرد.

نیروهای مسلح یمن همچنین سه عملیات دیگر با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد علیه اهداف نظامی در جنوب عربستان، انجام دادند.

بر اساس اظهارات سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در نخستین عملیات، یک رادار در شبه‌جزیره «القحمه» در شمال «جیزان» با استفاده از پهپاد هدف قرار گرفت.

در عملیات دوم، اردوگاه «عاکفه» در منطقه «نجران» با یک موشک بالستیک مورد حمله قرار گرفت و در عملیات سوم نیز ساختمان فرماندهی و کنترل نیروهای گارد مرزی عربستان در «جیزان»، هدف حمله موشکی قرار گرفت.

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