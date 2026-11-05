  1. صفحه اصلی
  2. اخبار همايش‌ها و فراخوان‏ها

برگزاری بزرگداشت آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید؛ تجلیل از عالمی که نماد هویت حوزوی بود

۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۱
کد مطلب: 1887016
برگزاری بزرگداشت آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید؛ تجلیل از عالمی که نماد هویت حوزوی بود

حجت‌الاسلام محمدتقی سبحانی، دبیر علمی همایش بزرگداشت بیستمین سالگرد رحلت آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید، در نشست مقدماتی این همایش، با اشاره به اینکه این عالم ربانی «مجسمه ارزش‌های اسلامی و نماد هویت حوزوی» بود، از آماده‌سازی هفت جلد اثر علمی برای رونمایی در همایش اصلی خبر داد و او را الگویی برای نسل حاضر و آینده و نشانی از عارفان گذشته در دوران معاصر دانست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مقدماتی همایش بزرگداشت بیستمین سالگرد رحلت آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید، از علمای برجسته و کم‌نظیر حوزه علمیه خراسان، با همکاری حوزه علمیه قم و مؤسسه کریمه آل‌البیت(س) و با حضور جمعی از محققان و اساتید روز چهارشنبه ۱۳ آبان برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمدتقی سبحانی دبیر علمی همایش در این نشست با اشاره به شخصیت مرحوم آیت‌الله مروارید گفت: ایشان نه‌تنها عامل به ارزش‌های اسلامی بود، بلکه مجسمه این ارزش‌ها و نماد هویت حوزوی به شمار می‌رفت.

وی افزود: امروز می‌توان به وجود چنین شخصیتی در حوزه‌های علمیه افتخار کرد و او را الگویی برای نسل حاضر و آینده و نشانی از عارفان گذشته در دوران معاصر دانست.

برنامه‌های همایش و رونمایی از آثار

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای این همایش گفت: در بیستمین سالگرد بزرگداشت این شخصیت، برنامه‌هایی از سوی شاگردان پیشنهاد شد که مورد قبول بیت معظم‌له قرار گرفت. مقرر شد همایش اصلی در مشهد و با اشراف و حمایت تولیت محترم آستان قدس رضوی و شورای عالی حوزه علمیه خراسان برگزار شود.

حجت‌الاسلام سبحانی افزود: در طول این مدت فعالیت‌های علمی مختلفی صورت گرفته و تاکنون هفت جلد برای بزرگداشت شخصیت مرحوم آیت‌الله مروارید آماده نشر شده است که در صحن همایش رونمایی خواهد شد.

وی افزود: سه جلد به مجموعه مقالات، مصاحبه‌ها، اسناد و مدارک این شخصیت بزرگ می‌پردازد و چهار جلد به ابعاد فقهی، اصولی و معارفی ایشان اختصاص دارد. همچنین رساله‌ها و آثاری از ایشان تصحیح و منتشر خواهد شد.

وی تصریح کرد: معرفی شخصیت آیت‌الله مروارید را به عهده سرورانی می‌گذاریم که از نزدیک با شخصیت و اندیشه ایشان آشنا بوده‌اند و برخی از آنان تربیت‌یافتگان مکتب علمی و اخلاقی ایشان هستند. در این نشست، از همه عزیزانی که در این بزرگداشت سهم جدی داشتند، تشکر و قدردانی می‌کنیم.

.................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha