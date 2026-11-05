به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مقدماتی همایش بزرگداشت بیستمین سالگرد رحلت آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید، از علمای برجسته و کم‌نظیر حوزه علمیه خراسان، با همکاری حوزه علمیه قم و مؤسسه کریمه آل‌البیت(س) و با حضور جمعی از محققان و اساتید روز چهارشنبه ۱۳ آبان برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمدتقی سبحانی دبیر علمی همایش در این نشست با اشاره به شخصیت مرحوم آیت‌الله مروارید گفت: ایشان نه‌تنها عامل به ارزش‌های اسلامی بود، بلکه مجسمه این ارزش‌ها و نماد هویت حوزوی به شمار می‌رفت.

وی افزود: امروز می‌توان به وجود چنین شخصیتی در حوزه‌های علمیه افتخار کرد و او را الگویی برای نسل حاضر و آینده و نشانی از عارفان گذشته در دوران معاصر دانست.

برنامه‌های همایش و رونمایی از آثار

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای این همایش گفت: در بیستمین سالگرد بزرگداشت این شخصیت، برنامه‌هایی از سوی شاگردان پیشنهاد شد که مورد قبول بیت معظم‌له قرار گرفت. مقرر شد همایش اصلی در مشهد و با اشراف و حمایت تولیت محترم آستان قدس رضوی و شورای عالی حوزه علمیه خراسان برگزار شود.

حجت‌الاسلام سبحانی افزود: در طول این مدت فعالیت‌های علمی مختلفی صورت گرفته و تاکنون هفت جلد برای بزرگداشت شخصیت مرحوم آیت‌الله مروارید آماده نشر شده است که در صحن همایش رونمایی خواهد شد.

وی افزود: سه جلد به مجموعه مقالات، مصاحبه‌ها، اسناد و مدارک این شخصیت بزرگ می‌پردازد و چهار جلد به ابعاد فقهی، اصولی و معارفی ایشان اختصاص دارد. همچنین رساله‌ها و آثاری از ایشان تصحیح و منتشر خواهد شد.

وی تصریح کرد: معرفی شخصیت آیت‌الله مروارید را به عهده سرورانی می‌گذاریم که از نزدیک با شخصیت و اندیشه ایشان آشنا بوده‌اند و برخی از آنان تربیت‌یافتگان مکتب علمی و اخلاقی ایشان هستند. در این نشست، از همه عزیزانی که در این بزرگداشت سهم جدی داشتند، تشکر و قدردانی می‌کنیم.

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