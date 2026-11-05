به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدباقر اعلمی»، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شامگاه گذشته ۱۳ آبان با حضور در پردیس سینمایی ملت در جریان روند برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، اکران آثار و برنامه‌های جانبی این رویداد قرار گرفت.

این بازدید در حالی انجام شد که بخشی از برنامه‌های جشنواره فیلم مقاومت با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایتخت برگزار شده است.

اعلمی با اشاره به ویژگی‌های این دوره از جشنواره اظهار کرد: نوزدهمین دوره جشنواره فیلم مقاومت در مقایسه با ۱۸ دوره گذشته تفاوت‌های زیادی دارد. پس از جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و شهادت رهبر شهید، فضای فعالیت در حوزه مقاومت برای هنرمندان و مخاطبان این حوزه به‌طور ویژه‌ای مشهود است.

وی افزود: امسال سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به شکل ویژه‌ای پای کار جشنواره آمده است. فرهنگسرای مقاومت به نوعی پایگاه و دبیرخانه جشنواره فیلم مقاومت بود و ۱۲ فرهنگسرای سازمان نیز به‌صورت هم‌زمان در مناطق مختلف شهر تهران، میزبان اکران فیلم‌ها برای مردم بودند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به همکاری پردیس سینمایی ملت در برگزاری این رویداد گفت: پردیس سینمایی ملت نیز همچون دوره‌های دیگر جشنواره‌ها در این دوره تمام ظرفیت‌های خود را به کار گرفت تا مخاطبان از امکانات آن استفاده کنند و آثار جشنواره نیز مورد استقبال هنرمندان قرار بگیرد.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به دبیری «جلال غفاری» از هفتم تا سیزدهم آبان‌ در تهران برگزار شده و آیین اختتامیه این رویداد چهاردهم آبان در برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

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