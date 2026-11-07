خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا | تاریخ معاصر ما مشحون از روزها و مقاطعی است که در تقویم‌ها ثبت می‌شوند، اما برخی روزها مانند «سیزدهم آبان»، فراتر از یک مناسبت تقویمی، به «آیینه‌ی تمام‌نمای یک حقیقت تاریخی» بدل شده‌اند؛ حقیقتی که ماهیت آن در یک عبارت خلاصه می‌شود: صف‌آرایی آشتی‌ناپذیر جبهه حق در برابر جبهه باطل.

برای درک درست مناسبات امروز ایران و آمریکا، نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای که این رویارویی را صرفاً به چند اختلاف دیپلماتیک یا تنش‌های گذرا محدود می‌کند، گمراه‌کننده است. متن پیام اخیرمقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه ای (مد ظله)، پنجره‌ای عمیق به لایه‌های زیرین این تقابل تاریخی می‌گشاید که بازخوانی محورهای آن برای افکار عمومی و نسل جوان ضرورت دارد.

جبهه باطل به سرکردگی آمریکا، نقطه‌ی آغاز خصومت خود با ملت ایران را نه از انقلاب اسلامی، بلکه از بیش از هفت دهه پیش و در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کلید زد؛ زمانی که منافع نامشروع استکبار بر حق حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی یک ملت ترجیح داده شد. استمرار این سیاست در دهه‌های بعد با تأسیس نهادهای سرکوب (ساواک)، غارت منابع و در ادامه با حمایت از تجزیه‌طلبان، تحمیل جنگ‌ها، فتنه‌انگیزی‌های پی‌درپی، تحریم‌های فلج‌کننده و ترور قهرمانان و نخبگان ملی آشکارتر شد. این زنجیره نشان می‌دهد که هدف جبهه باطل، تغییر یک رفتار مشخص نیست؛ بلکه «تسلیم ساختاری، فروپاشی هویت ملی و زانو زدن اراده‌ یک ملت تمدن‌ساز» است.

یکی از محوری‌ترین هشدارهای پیام حکیمانه رهبر معظم انقلاب به مناست یوم‌الله ۱۳ آبان، خطاب به کسانی است که گمان می‌کنند با دادن امتیاز یا چشم‌دوختن به تغییر مهره‌ها و احزاب در واشنگتن، می‌توان خوی استکباری را مهار کرد. در منطق جبهه باطل، کمترین عقب‌نشینی به معنای دعوت به تعرض بیشتر است. سازش‌کاری نه به صلح، بلکه به جسورتر شدن متجاوز می‌انجامد. تاریخ نشان داده است که امنیت و بقای یک ملت در برابر نظام سلطه، با «التماس و امتیاز» تضمین نمی‌شود، بلکه تنها با «تولید قدرت درون‌زا و ایستادگی» محقق خواهد شد.

امروز صحنه رویارویی دستخوش تحولی بنیادین شده است؛ از یک سو در میدان جغرافیایی و راهبردی، خلیج‌فارس و تنگه هرمز که روزگاری حیاط‌خلوت استکبار تصور می‌شد، امروز عرصه تثبیت اراده و اقتدار ایران و اثبات پوشالی‌بودن چتر امنیتی غرب برای دولت‌های دست‌نشانده است؛ از سوی دیگر در جغرافیای اندیشه و مقاومت، جبهه حق با هم‌افزایی بی‌سابقه یمن، لبنان، فلسطین و عراق نشان داده است که موازنه بازدارندگی به‌نفع مظلومان تغییر کرده است. سنت الهی «إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا» امروز نه یک آرمان دور، بلکه حقیقتی عینی در افول هژمونی نرم و سخت نظام سلطه است.

در این میان، راهبرد بقا، پیشرفت و مصونیت قطعی کشور در یک مفهوم کانونی خلاصه می‌شود: «ایرانِ هرچه قوی‌تر».

تحقق این آرمان بر سه پایه‌ی کلیدی استوار است:

اول؛ انسجام اجتماعی و وحدت ملی که مانند صخره‌ای استوار،تمام امواج سهمگین دشمن تاکنون بر آن شکسته است. دوم؛ ضرورت خدمت جهادی و بی‌وقفه مسئولان در تأمین معیشت، آسایش و صیانت از عزت عمومی در ازای وفاداری و فداکاری بی‌دریغ ملت. سوم؛ جوانان و دانشجویان به تعبیر این پیام امید بخش و راهگشا، مأمور تسخیر «لانه‌ی یأس و تردید» و فتح سنگر «امید» و «ما می‌توانیم» هستند. پیروزی در نبرد تمدنی امروز، بیش از هر چیز به سلاح علم، ایمان، مهارت و امید نیازمند است.

بنابراین؛ سیزدهم آبان یادآور این پیام روشن است که دوام و عزت ایران در گرو تکیه بر ظرفیت‌های خود، شناخت عمیق مکر باطل و ایمان به نصرت الهی در سایه استقامت است. دشمنی باطل ریشه‌دار است، اما افول آن قطعی است؛ مشروط بر آنکه در جبهه حق، بیرق علم، امید و اتحاد بر زمین نماند.

علیرضا احمدی قره زاغ

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