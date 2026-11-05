برگزاری همایش سوگواره یاس نبوی ویژه مبلغان اعزامی سازمان اوقاف؛ تجلیل از مبلغان نمونه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش سوگواره یاس نبوی با هدف تبیین ابعاد شخصیتی و سیره نورانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و تبیین رسالت مبلغان در انتقال معارف فاطمی به اقشار مختلف جامعه، امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۵ در سالن همایش‌های آستان مقدس امامزاده شاه سید علی علیه السلام برگزار شد.

در این همایش، آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین شفیع‌زاده مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه و حجت‌الاسلام والمسلمین محسن عباسی ولدی به ایراد سخنرانی پرداختند و درباره جایگاه تبلیغ دینی، ضرورت تبیین معارف اهل‌بیت علیهم السلام و اهمیت بهره‌گیری از فرصت ایام فاطمیه برای تعمیق باورهای دینی در جامعه سخن گفتند.

سخنرانان این همایش با تأکید بر جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در منظومه معارف اسلامی، بر ضرورت معرفی ابعاد مختلف زندگی و سیره آن حضرت به‌عنوان الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی تأکید کردند. همچنین نقش مبلغان در انتقال صحیح و اثرگذار این معارف، پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی مخاطبان و تقویت پیوند نسل‌های مختلف با فرهنگ اهل‌بیت علیهم السلام مورد توجه قرار گرفت.

در این مراسم، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت تبلیغی ایام فاطمیه و سوگواره یاس نبوی برای گسترش معرفت دینی، ترویج سبک زندگی فاطمی و تبیین آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی سیره حضرت زهرا سلام الله علیها تأکید شد؛ چراکه مجالس عزاداری و مناسبت‌های مذهبی، در کنار جنبه سوگواری، فرصتی ارزشمند برای آگاهی‌بخشی، تعمیق باورها و تقویت هویت دینی جامعه به شمار می‌روند.

همچنین در این همایش، حاج محمدرضا بذری به مداحی و مرثیه‌خوانی در رثای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پرداخت.

تجلیل از مبلغان نمونه اوقاف در همایش سوگواره یاس نبوی ۱۴۰۵

در همایش سوگواره یاس نبوی ویژه مبلغان اعزامی سازمان اوقاف و امور خیریه، از هفت نفر از مبلغان و فعالان فرهنگی به پاس فعالیت‌های تبلیغی، تربیتی، اجتماعی و نقش‌آفرینی در برنامه‌های فرهنگی و مردمی تجلیل شد.

بر این اساس از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن عباسی ولدی، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس حوزه تربیت و خانواده، به پاس پیوند دادن فعالیت‌های علمی و قلمی با فرهنگ شهادت و مقاومت، نقش‌آفرینی در عرصه تربیت اسلامی و مهندسی فرهنگی نسل نو و همچنین تلاش در زمینه صیانت از حریم خانواده و ارزش‌های انقلاب تجلیل شد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی توکلی، مبلغ اعزامی، به پاس همراهی با خانواده شهید محمد توکلی، طلبه بسیجی شهیدشده در محل ایست بازرسی شهر ورامین در فروردین ماه ۱۴۰۵، و نیز توجه به ویژگی‌های اخلاقی این شهید از جمله احترام به پدر و مادر، کمک به دیگران و گره‌گشایی از کار مردم مورد تقدیر قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل علی‌نقی، مبلغ اعزامی از استان اصفهان، نیز به دلیل فعالیت‌های متنوع فرهنگی و تبلیغی، پشتیبانی از تجمعات مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، برگزاری جلسات جهاد تبیین و راه‌اندازی تجمعات خیابانی و ایجاد غرفه‌های متنوع با موضوعاتی همچون مشاوره خانواده، کودک و نوجوان تجلیل شد.

در بخش مبلغان بومی نیز از حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رستمی، مبلغ بومی استان تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بیانی، مبلغ بومی استان البرز و حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حمیدی‌نژاد، مبلغ بومی استان مرکزی، به پاس پشتیبانی از تجمعات خیابانی، زمینه‌سازی برای حضور گسترده مردم و تقویت وحدت و همدلی در برنامه‌های جمعی تقدیر شد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌محمد خراسانی، مبلغ اعزامی از استان قم، به دلیل حضور فعال و مستمر طی هشت ماه اخیر، پشتیبانی و راه‌اندازی تجمعات در امامزادگان ابواحمد و سیدعلی(ع)، تنوع‌بخشی به برنامه‌های فرهنگی و برپایی غرفه‌های تبلیغی و نیز اخلاق‌مداری و برخورد شایسته با زائران و مجاوران مورد تجلیل قرار گرفت.

این تجلیل با هدف ارج نهادن به تلاش‌های مبلغان و فعالان فرهنگی و تبلیغی انجام شد؛ افرادی که با حضور میدانی، ارتباط مؤثر با مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی، در ترویج معارف دینی و تقویت پیوند جامعه با ارزش‌های اسلامی نقش‌آفرینی می‌کنند.

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