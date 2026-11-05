خاندان مروارید بیش از ۳۰ عالم و چهره حوزوی را به جامعه اسلامی تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی فاخر بزرگداشت مرحوم آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید، با حضور چهره‌های برجسته حوزوی و دانشگاهی از جمله دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسگر، تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، نمایندگان بیوت مراجع معظم تقلید و اساتید سطوح عالی حوزه‌های علمیه از جمله حضرات آیات عظام کریمی جهرمی، فقیهی، علوی بروجردی، مروارید، شاهرودی، حسینی خراسانی، فیاضی، غروی و صافی گلپایگانی در مؤسسه آل‌البیت(ع) قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدوی‌پور در این نشست با اشاره به جایگاه علمی و حوزوی خاندان مروارید گفت: بر اساس آمار، در این خاندان بافضیلت بیش از ۳۰ عالم و چهره حوزوی وجود دارد که ۲۸ نفر از آنان معمم و از اساتید و پژوهشگران هستند. چهره‌هایی تأثیرگذار نظیر آیت‌الله مهدی مروارید، حجت‌الاسلام شیخ محمد مروارید، مرحوم آیت‌الله الهی خراسانی، مرحوم غفاری و آیت‌الله شهرستانی از این خاندان برخاسته‌اند. تربیت این شجره طیبه، ناشی از نفس قدسی و مراقبت‌های مستمر تربیتی آن بزرگوار بوده است.

وی با اشاره به تأسیس مدرسه علمیه بعثت توسط آیت‌الله مروارید گفت: این مدرسه از سال ۱۳۵۰ در منطقه «بند علی‌خان» پایین‌خیابان مشهد زیر نظر ایشان تأسیس شد و سپس به خسروی‌نو و مدرسه سعادت منتقل شد. این مدرسه سرشار از معنویت، تهجد، اهتمام به نماز اول وقت و بیداری روحی بود. بیش از ۶۰ نفر از دانش‌آموختگان این مدرسه هم‌اکنون از اساتید سطوح عالی حوزه، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات برجسته و مدیران مدارس علمیه و فعالان بین‌المللی هستند.

وی افزود: نام بیش از ۱۴۰ نفر از شاگردان مستقیم معظم‌له به عنوان علمای تأثیرگذار خراسان ثبت شده است. علاوه بر آن، نمازهای جماعت ایشان در مسجد حاج ملاحسن و مسجد حیدر، معراجی عینی و عمود دین بود که مؤمنان از سراسر مشهد در آن شرکت می‌جستند و ساخته می‌شدند.

حجت‌الاسلام مهدوی‌پور در پایان با تبیین مبانی سلوک معنوی آیت‌الله مروارید گفت: سلوک ایشان متکی بر چهار اصل بود: معرفت به عنوان پایه خودسازی در پرتو معارف عترت، زهد حقیقی و دوری از شهرت و تعلقات دنیوی، خدمت به خلق، و عبادت‌محوری و دعا. وی تأکید کرد که شیوه سلوکی ایشان باید برای نجات جوانان از دام عرفان‌های کاذب به الگوهای کاربردی تبدیل شود.

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