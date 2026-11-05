به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی-تخصصی «بانکداری اسلامی؛ فرصت‌ها و راهبردهای توانمندسازی پیروان اهل‌بیت (ع)» عصر دیروز با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و مدیران نهادهای تخصصی حوزه در تالار جلسات مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) برگزار شد. در بخش پایانی این نشست، حجت‌الاسلام دکتر جوشقانی، رئیس مدرسه اقتصاد و مدیریت جامعه‌المصطفی العالمیه، به تبیین مسئولیت‌های عملیاتی حوزه‌های علمیه و نهادهای دینی، لزوم بازطراحی متون آموزشی حوزه، ترویج اخلاق اقتصادی و تدوین نقشه راه ۱۰ ساله برای نقش‌آفرینی بین‌المللی فقه امامیه در صنعت مالی پرداخت.

پویایی بی‌نظیر فقه جعفری در بازار سرمایه و لزوم ترجمه فقه به زبان اقتصادی روز

وی با بیان اینکه صنعت بانکداری اسلامی با وجود همه ضعف‌ها و نقدها، زمینه‌ای ویژه برای نقش‌آفرینی پیروان اهل‌بیت (ع) در بازار سرمایه و عرصه بین‌الملل فراهم کرده است، تصریح کرد فقه شیعه از پویایی و انعطاف بی‌نظیری در ابواب فقه معاملات برخوردار است که فضای بازتر و بهتری را نسبت به سایر مکاتب برای جذب جریانات مالی و پاسخگویی به ابزارهای جدید ایجاد می‌کند.

جوشقانی با تاکید بر اینکه زیربناهای فقهی ۱۰۰ یا ۲۰ سال گذشته دیگر با همان ادبیات قدیمی پاسخگوی نیازهای پیچیده امروز نیست، خاطرنشان ساخت که نهاد حوزه باید زبان فقه را به زبان اقتصادی امروز ترجمه کرده و پیوندی مستحکم میان فقه و نشاط بازار سرمایه برقرار سازد.

لزوم بازطراحی متون آموزشی حوزه، افزودن ابواب نوین و تربیت «فقیه متخصص»

وی با بیان اینکه نظام آموزشی سنتی حوزه نیازمند ایجاد یک مدل ساختاری جدید برای تربیت دانش‌آموختگان توانمند است، تصریح کرد طلبه یا پژوهشگری که می‌خواهد در حوزه بانکداری و بازار مالی ورود کند نباید صرفاً یک مقلد یا پاسخ‌دهنده انتزاعی به سوالات نظری باشد، بلکه باید به مقام «فقیه متخصص» برسد تا بتواند چرایی و چگونگی فرایندها را تحلیل کرده و در صورت رد یک ابزار، جایگزین شرعی و عملیاتی آن را ارائه دهد. ایشان با اشاره به لزوم افزودن سرفصل‌های جدید به کتاب‌ها و دروس حوزوی اظهار داشت متون آموزشی حوزه باید از ابواب سنتی فراتر رفته و فصل‌های جدیدی نظیر دارایی‌های دیجیتال، بازارهای مشتقه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌طور جدی در دستور کار بررسی فقهی قرار دهند.

لزوم احیای اخلاق اقتصادی توسط نهادهای دینی و مقابله با فرهنگ سرمایه‌داری غربی

وی با بیان اینکه حاکمیت سیستم سرمایه‌داری و مسابقه ثروت‌اندوزی در بازار موجب فاصله گرفتن از اخلاق حرفه‌ای و اقتصادی شده است، تصریح کرد متاسفانه تهاجم فرهنگی غربی، فرهنگ اقتصادی جامعه را دستخوش حرص و ولع کرده و مفاهیم اصیل اسلامی در بازار واقعی و پولی کم‌رنگ شده است. حجت‌الاسلام جوشقانی با تاکید بر اینکه نهادهای مذهبی، مساجد و سازمان‌های تبلیغاتی باید به عنوان بازوی حوزه وارد میدان شوند، خاطرنشان ساخت که این نهادها وظیفه دارند مفاهیمی چون عدالت، امانت‌داری، ممنوعیت استثمار و عدم تداول ثروت در دست طبقه‌ای خاص را مجدداً در جامعه نهادینه و فرهنگ‌سازی کنند.

برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک فقه و اقتصاد و تدوین نقشه راه ۱۰ ساله

وی با بیان اینکه پاسخگویی به فناوری‌ها و نیازهای روز بازار نیازمند تسلط بر مهارت‌هایی چون تحلیل داده، مدیریت مالی و حقوق بین‌الملل است، تصریح کرد موسسات علمی و آموزشی باید شرایطی را فراهم کنند تا طلاب فهم عمیق و واقعی از کف بازار پیدا کرده و موضوع‌شناسی دقیقی انجام دهند. رئیس مدرسه اقتصاد و مدیریت جامعه‌المصطفی با پیشنهاد برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی مشترک با مدیریت هم‌زمان استاد فقه و استاد اقتصاد، تاکید کرد برای خروج از کارهای جزیره‌ای و پراکنده، باید یک برنامه منسجم ۱۰ ساله (شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) با همکاری کشورهای هم‌سو و تاسیس آکادمی‌های تخصصی بین‌المللی طراحی شود تا فقه امامیه به جریان اصلی صنعت مالی اسلامی در جهان تبدیل گردد.

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