به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گرامیداشت روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون و با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران، در مدرسه متوسطه هنری فرگوسن (Henry Fergusson Secondary School) شهر فری‌تاون برگزار شد. در این برنامه، ضمن تبیین مفاهیم استقلال‌طلبی، عدالت‌خواهی و مقابله با سلطه‌گری، بر ضرورت حمایت از کودکان و دانش‌آموزان قربانی جنگ، پاسداشت حق آموزش و گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی ایران و سیرالئون تأکید شد.

به گزارش رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون، این مراسم روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ (۴ نوامبر ۲۰۲۶) با حضور جواد دهقان حقیقی لطف‌آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون، دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری، رایزن فرهنگی سفارت، مدیران و معلمان مدرسه و جمعی از دانش‌آموزان برگزار شد.

در این برنامه، سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت آموزش در پیشرفت ملت‌ها، دانش‌آموزان را سرمایه‌های اصلی آینده کشورها دانست و اظهار داشت: آینده هر کشور در کلاس‌های درس و با تلاش، آگاهی و مسئولیت‌پذیری نسل جوان آن ساخته می‌شود. سیرالئون از ظرفیت‌ها و منابع ارزشمندی برخوردار است و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه، بیش از هر چیز به دانش، تخصص، خودباوری و اراده جوانان این کشور وابسته است.

وی با تأکید بر جایگاه معلمان در تربیت نسل آینده، خاطرنشان کرد که آموزش تنها به کسب دانش و موفقیت در امتحانات محدود نمی‌شود، بلکه پرورش شخصیت، اخلاق، احترام، همدلی و مسئولیت‌پذیری نیز از رسالت‌های اساسی نظام آموزشی است. سفیر ایران همچنین دانش‌آموزان را به احترام به معلمان، تلاش مستمر برای کسب علم و مشارکت فعال در ساختن آینده کشورشان دعوت کرد.

روز دانش‌آموز؛ نماد ایستادگی در برابر سلطه‌گری

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح مفهوم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این مناسبت را یادآور حق ملت‌ها برای استقلال، تعیین سرنوشت و برخورداری از عزت و عدالت دانست و تأکید کرد که هیچ قدرتی نباید به اتکای توان سیاسی، اقتصادی یا نظامی خود، اراده‌اش را بر ملت‌های دیگر تحمیل کند.

وی تصریح کرد که آگاهی، دانش و خودباوری از مهم‌ترین ابزارهای ملت‌ها برای حفظ استقلال و مقابله با وابستگی و سلطه‌طلبی است و مدارس و مراکز آموزشی در پرورش نسل‌های آگاه و مسئولیت‌پذیر نقشی تعیین‌کننده دارند.

دهقان حقیقی لطف‌آبادی همچنین با اشاره به اندیشه انسانی سعدی شیرازی و مضمون مشهور شعر او درباره پیوستگی اعضای پیکر انسانی، بر ضرورت همدلی و احساس مسئولیت مشترک انسان‌ها در برابر رنج و آسیب یکدیگر تأکید کرد و گفت که کرامت انسانی، فارغ از ملیت، زبان و مذهب، حقی مشترک برای همه انسان‌هاست.

یادآوری شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز میناب و کودکان قربانی جنگ

یکی از محورهای مهم این مراسم، تبیین ابعاد انسانی جنگ و ضرورت حفاظت از کودکان و مراکز آموزشی بود. سفیر ایران با اشاره به حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در شهر میناب در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز جان‌باخته این مدرسه را گرامی داشت و خاطرنشان کرد که این کودکان برای آموختن و ساختن آینده خود به مدرسه رفته بودند؛ اما در نتیجه خشونت و جنگ، از حق زندگی و تحصیل محروم شدند.

وی همچنین به کودکان قربانی حادثه لامرد، که هنگام حضور در مجموعه ورزشی و فعالیت ورزشی جان خود را از دست دادند، اشاره کرد و افزود: کودکان در هر نقطه از جهان، فارغ از تابعیت و محل زندگی، از حق برابر برای زندگی، امنیت، آموزش و برخورداری از آینده‌ای روشن برخوردارند. هیچ اختلاف و منازعه‌ای نمی‌تواند توجیه‌کننده آسیب‌رساندن به کودکان و هدف قرار گرفتن محیط‌های آموزشی و زندگی آنان باشد.

سفیر ایران با تأکید بر اینکه مدرسه باید مکانی برای دانش، امید و شکوفایی استعدادها باشد، خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به حفاظت از مدارس، دانش‌آموزان و مراکز غیرنظامی در شرایط جنگی شد.

ابتکار رایزنی فرهنگی ایران؛ مسابقه دانش‌آموزی با پیام صلح

در ادامه این برنامه، به ابتکار رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون، مسابقه‌ای دانش‌آموزی با عنوان «دانش‌آموزان شهید میناب؛ کودکان قربانی جنگ و پیام‌آوران صلح» اعلام شد.

این مسابقه با هدف آشنایی نسل جوان سیرالئون با رنج کودکان قربانی جنگ و تشویق آنان به تأمل درباره صلح، حقوق کودکان، کرامت انسانی و مسئولیت مشترک ملت‌ها طراحی شده است.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، دانش‌آموزان می‌توانند آثار خود را در قالب یادداشت، نقاشی و آثار هنری، سخنرانی کوتاه یا ویدئوی دو تا سه دقیقه‌ای ارائه کنند.

این ابتکار فرهنگی می‌کوشد دانش‌آموزان را از مخاطبان صرف یک مراسم به مشارکت‌کنندگان فعال در بیان پیام صلح و همدلی تبدیل کند؛ به‌گونه‌ای که آنان بتوانند با زبان هنر، نوشتار و اندیشه خود، درباره حق زندگی و آموزش کودکان و ضرورت مقابله با خشونت سخن بگویند.

بررسی زمینه‌های همکاری آموزشی و علمی ایران و سیرالئون

در بخش دیگری از این دیدار، مسئولان مدرسه هنری فرگوسن به تشریح نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای این مرکز آموزشی پرداختند. محمد ابودو جوآک، مدیر مدرسه، با اشاره به ضرورت ارتقای امکانات آموزش علوم و فناوری، طرح توسعه زیرساخت‌های علمی مدرسه را ارائه کرد.

رایزنی فرهنگی آمادگی خود را برای بررسی زمینه‌های همکاری اعلام کرد. برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان، دوره‌های توانمندسازی معلمان، همکاری در تولید محتوای آموزشی و ویدئویی و بررسی ظرفیت‌های همکاری در حوزه علوم و فناوری از جمله محورهای مورد بحث بود.

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون، با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط با مراکز آموزشی و تبدیل دیدارهای فرهنگی به برنامه‌های عملی، بر آمادگی رایزنی فرهنگی برای پیگیری زمینه‌های همکاری تأکید کرد. وی تعامل با مدارس، معلمان و نسل جوان را از مسیرهای مؤثر برای توسعه روابط فرهنگی و علمی دو کشور دانست.

دیپلماسی فرهنگی در خدمت پیوندهای انسانی و آموزشی

برگزاری این برنامه در مدرسه هنری فرگوسن، نمونه‌ای از رویکرد رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون برای پیوند دادن مناسبت‌های ملی و فرهنگی ایران با موضوعات مشترک انسانی و نیازهای واقعی جامعه میزبان است.

این برنامه علاوه بر معرفی روز دانش‌آموز و تبیین مفهوم مبارزه با استکبار جهانی، فرصتی برای طرح مسئله کودکان قربانی جنگ در یک محیط آموزشی بین‌المللی فراهم آورد و با اعلام مسابقه دانش‌آموزی، زمینه مشارکت مستقیم نسل جوان سیرالئون در ترویج فرهنگ صلح را ایجاد کرد.

همچنین گفت‌وگو درباره نیازهای آموزشی مدرسه و اعلام آمادگی برای بررسی زمینه‌های همکاری، افق تازه‌ای برای توسعه ارتباطات علمی و فرهنگی میان دو کشور گشود.

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون با اجرای این برنامه و پیگیری ابتکارهای آموزشی و فرهنگی، درصدد است ظرفیت مدارس و مراکز علمی این کشور را به بستری برای تقویت شناخت متقابل، گسترش همکاری‌های آموزشی و تحکیم پیوندهای دوستانه میان دو ملت تبدیل کند.

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