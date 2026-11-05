جلد شانزدهم کتاب «فی رحاب اهل البیت(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد شانزدهم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» با موضوع مقایسه نظر شیعه و اهل سنت در ساحت تعیین امام به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.

به باور نگارنده از آن جایی که همان دلایلی که وجود پیامبر در بین مردم را لازم می نماید از جمله ارایه طریق هدایت الهی و نمایش الگوی کامل راستی درباره لزوم امام نیز تکرار می گردد، بنابراین، همان گونه که نبوت را جز با وحی و معجزه نمی توان شناخت، امامت نیز جز با نص صریحی که صدور آن از معصوم به اثبات رسیده باشد، شناخته نمی شود.

به بیان نگارنده، عملکرد پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام همواره در جهت استحکام بخشی به نظریه نص بوده است. تعیین محل اختلاف در مساله امامت، بررسی رابطه نص یا بیعت و عصمت امام و نظریه شورا، ارایه شواهدی تاریخی و دلایلی روایی بر نظریه نص از فرازهای مختلف این کتاب هستند.

کتاب فی رحاب اهل البیت(ع) اثر گروه پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) و به همت سید عبدالرحیم الموسوی گردآوری شده است. این اثر از سوی موسسه اسلامی لندن، علی الحکیم به زبان انگلیسی ترجمه و در قطع رقعی و ۱۰۲ صفحه، منتشر شده است.

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