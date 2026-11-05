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عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از آیت‌الله وحید خراسانی در بیمارستان

۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۶
کد مطلب: 1887115
عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از آیت‌الله وحید خراسانی در بیمارستان

نمایندگان حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای از حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، عیادت کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیأتی از طرف حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر امروز از حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در بیمارستان عیادت کردند.

حجج اسلام والمسلمین رحیمیان، محمدی عراقی و حاج‌علی‌اکبری، عصر امروز با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، ضمن ابلاغ سلام و دعای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در جریان وضعیت درمانی حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید قرار گرفتند.

حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در پی بیماری به بیمارستان منتقل شده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از آیت‌الله وحید خراسانی در بیمارستان

عیادت نمایندگان رهبر انقلاب از آیت‌الله وحید خراسانی در بیمارستان

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