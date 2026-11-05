به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیأتی از طرف حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر امروز از حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در بیمارستان عیادت کردند.

حجج اسلام والمسلمین رحیمیان، محمدی عراقی و حاج‌علی‌اکبری، عصر امروز با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، ضمن ابلاغ سلام و دعای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در جریان وضعیت درمانی حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید قرار گرفتند.

حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در پی بیماری به بیمارستان منتقل شده و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

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