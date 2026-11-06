به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط‌ عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آتش‌سوزی دو فروند نفتکش متخلف در تنگه هرمز خبر داد.

متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران به شرح زیر است:

دو فروند نفتکش متخلف یکی در محدوده شرق تنگه هرمز و دیگری در تنگه هرمز که قصد عبور از مسیر غیرمجاز را داشتند مورد با مین برخورد کرده و در آب‌های تنگه هرمز متوقف گردیدند.

این دو نفتکش تمامی سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش نموده و تلاش داشتند با حمایت ارتش متجاوز و تروریست امریکا از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز خارج شوند که پس از برخورد با مین دچار آتش‌سوزی و متوقف گردیدند.

تنگه هرمز به فضل الهی و همت دریا دلان نیروی دریایی سپاه مسدود است و تا احقاق شروط هفت گانه تغییری ایجاد نخواهد شد و تلاش‌های نیروهای متجاوز سنتکام برای مجبور نمودن نفتکشها برای عبور از محدوده غیر مجاز و آلوده به مین به جز شکست‌های پیاپی و مفتضحانه چیز دیگری درپی نخواهد داشت.



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