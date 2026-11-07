خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول این نوشته، گزارشی از توصیه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول یک سال قبل از شهادت به مردم مبعوث، مسئولان نظام، مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این نوشته، آخرین توصیه‌های رهبر شهید به دانشجویان و دانش‌آموزان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رهبر شهید انقلاب اسلامی، در یک سال پایانی دو دیدار در تاریخ‌های ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ با عنوان دیدار رمضانی و ۱۲ آبان ۱۴۰۴ شمسی همزمان با روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد. سومین دیدار دانشجویان نیز بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار بود در تاریخ ۱۰ اسفند برگزار شد که با شهادت ایشان در تاریخ ۹ اسفند، هیچ‌گاه برگزار نشد.

ایشان در آخرین دیدار خود با دانشجویان در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۴ فرمودند: «این را همه بدانند که در حال حاضر علاج خیلی از مشکلات «قوی شدن» است؛ کشور را باید قوی کرد....جوانها تحصیل و پیشرفت علمی را با قوّت انجام بدهند. اگر چنانچه کشور قوی بشود و دشمن احساس کند که با برخورد با این ملّت قوی، سود نخواهد برد و ضرر خواهد دید، قطعاً کشور مصونیّت پیدا میکند؛ بدون تردید».

آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در اولین سالگرد همان دیدار و در نخستین پیام خود به‌مناسبت روز مبارزه با استکبار جهانی فرمودند: «تنها راه رسیدن به نقطۀ بازدارندگی مطلق، استمرار راهبرد «ایران هرچه قوی‌تر» در مسیر پیشرفت همه‌جانبه بوده و یکپارچگی، وحدت و انسجام اجتماعی، عنصر اصلی موفّقیّت در این مسیر می‌باشد که لازم است بر هر گفتار و کردار فردی و اجتماعی ملّت و مسئولان حاکم باشد».

در آخرین دیدار رهبر شهید با دانشجویان چندین بار با عبارت و بیان‌های مختلف به موضوع «تقویت ارتباط با خداوند» تاکید کردند، به‌گونه‌ای که در جملات ابتدایی سخنان خویش توصیه به یاد قلبی و عملی برای ارتباط با اهل‌بیت(ع)، فرمودند: «هر جا هستید، مجموعه‌ی دُوروبَر خودتان را تشویق کنید به اینکه نماز را آن‌چنان که مطلوب بندگان صالح خدا است انجام بدهند، به دختران عزیزم، خانمهای حاضر در جلسه، عرض میکنم توجّه بدهید کسانی را که در پیرامون شما هستند که مسئله‌ی حجاب را یک مسئله‌ی دینی و اسلامی و زهرائی و زینبی بدانند. به همه سفارش میکنم که اُنس با قرآن را فراموش نکنید. بارها گفته‌ام؛ قرآن را هر روز بخوانید، ولو نیم صفحه از هر جای قرآن؛ قرآن را باز کنید، نیم صفحه قرآن بخوانید، یک صفحه قرآن بخوانید، هر چقدر رغبت و میل دارید بخوانید. ارتباطتان با معنویّات را حفظ کنید». ایشان بار دیگر در انتهای همین سخنرانی بار دیگر فرمودند:« با خدا ارتباطتان را قوی کنید؛ با نماز، با قرآن، با اُنس با حقایق دینی، کمک الهی را جلب کنید»

نکته برجسته در انتهای هر دو سخن، ارتباط میان تقویت امور معنوی و موفقیت در مبارزات با استکبار جهانی و ایجاد فردای بهتر برای نظام اسلامی است به‌گونه‌ای که ایشان در انتهای بخش اول توصیه‌ها گفتند:

«ارتباطتان با معنویّات را حفظ کنید. جوان ما، در این روزگار پُرمسئله، آن وقتی میتواند به معنای واقعی کلمه «مرگ بر آمریکا» بگوید که از لحاظ درونی، از لحاظ دینی، از لحاظ اعتقاد و اتّکاء به خدای متعال و قدرت الهی قوی باشد. آن جوانی میتواند در مقابل سطوت و قدرت و تشر فرعون‌های زمان بِایستد که دلش با خدا باشد، با خدا مرتبط باشد. این [ارتباط] را حفظ کنید.... اگر چنانچه به این نکته توجّه کنید، به نظر من، ما پیشرفتهای بیشتر و بهتری، هم در امر دنیایمان، هم در امر اداره‌ی کشورمان، هم در امر مقابله‌ی با دشمنانمان خواهیم داشت». رهبر شهید در بخش دوم توصیه های اخلاقی در انتهای سخنان خود فرمودند:« با خدا ارتباطتان را قوی کنید؛ با نماز، با قرآن، با اُنس با حقایق دینی، کمک الهی را جلب کنید و ان‌شاءالله فردای بهتری را برای خودتان و برای ملّت به وجود بیاورید».

ایشان در همین سخنان توجه به تاریخ معاصر ایران اسلامی را مورد تاکید قرار داده و فرمودند: «من توصیه‌ی مؤکّد میکنم جمعهای دانشجویی، جمعهای دانش‌آموزی، جمعهای بسیجی، جمعهای اهل کتاب، بنشینند اینها{وقایع تاریخی} را مطالعه کنند، بحث کنند، بدانند که در کشور چه اتّفاقی افتاده. این توصیه‌ی مؤکّد من به همه‌ی شماها است».

در بخش‌های بعدی این نوشته، توصیه‌های دیگر رهبر شهید انقلاب اسلامی به تشکل‌های مختلف مردمی در یک سال پایانی عمر شریف ایشان بررسی خواهد شد.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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