به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین سیمایی صراف، عصر پنجشنبه ۱۴ آبان ماه با حضور در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، از نزدیک با آخرین دستاوردهای علمی ودانشی این نهاد فناورانه حوزوی آشنا شد و درسخنانی اظهار کرد: با گزارشی که از سوی مدیران مرکز نور ارائه گردید لازم است هم‌افزایی نوینی میان دانشگاه و حوزه به ویژه در عرصه علوم اسلامی وانسانی دیجیتال صورت گیرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز نور به عنوان نهادی پیشتاز علمی و پژوهشی در عرصه فناوری های نوین نام برد و ضمن تمجید از دستاوردهای نوین دیجیتال و زیرساخت‌های فناورانه این مرکز، بر ضرورت گره خوردن شبکه دانشگاهی کشور به این ظرفیت‌های مترقی تأکید کرد.

دکتر سیمایی صراف با اشاره به پتانسیل‌های بی‌نظیر مراکز فناورانه حوزوی همچون مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (مرکز نور)، تصریح کرد: تعامل و اتصال متقابل دانشگاه‌ها و این زیرساخت‌ها می‌تواند نقشی تحول‌آفرین در ارتقای تولیدات علمی کشور و دیپلماسی علمی ایفا کند.

وی در تبیین این ضرورت راهبردی، با تأکید بر پیشگامی نهادهای حوزوی در برخی حوزه‌های مرتبط با علوم انسانی اسلامی تصریح کرد: می‌توانم بگویم حوزه علمیه در زمینه علوم انسانی از دانشگاه جلوترند و ما باید از دستاوردهای بخش دیجیتالی علوم اسلامی و انسانی به عنوان بخش مترقی حوزه استفاده کنیم. دانشگاه‌های کشور باید به سرویس های پیشرفته مرکز نور متصل شوند؛ حتی این پیشرفت ها به گونه است که می توانیم در سفرهای خارجی و مذاکره با طرف‌های خارجی این سرویس ها را معرفی و به عنوان سرمایه عظیم علمی جمهوری اسلامی به جهانیان معرفی کنیم.

مرکز نور؛ پرچمدار تحول دیجیتال در علوم انسانی از نگاه وزارت علوم

دکتر سیمایی صراف با تأکید بر اینکه مجموعه‌هایی نظیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با بهره‌گیری از کلان‌داده‌ها، کتابخانه‌های دیجیتال عظیم و سامانه‌های نوین هوشمند (نظیر قابلیت‌های گفتگو با کتاب) توانسته‌اند مسیری هموار و کارآمد را برای پژوهشگران فراهم کنند، تصریح کرد: ما باید از این مدل‌های پیشرفته دیجیتال‌سازی در علوم اسلامی و انسانی بهره‌برداری کنیم؛ این دستاوردهای ارزشمند اکنون می‌توانند به عنوان الگویی پیشرو در اختیار بدنه آکادمیک و دانشگاهی کشور نیز قرار گیرند.

گامی رو به جلو برای هم‌افزایی ملی و دیپلماسی علمی

وزیرعلوم با تأکید بر لزوم بهره‌مندی از این سرویس‌ها در تعاملات و سفرهای خارجی، خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که با عرضه این دستاوردهای بومی در مجامع بین‌المللی، ظرفیت‌های عظیمی را به نمایش بگذاریم. تحقق این رویکرد، نویدبخش دوره‌ای جدید از همکاری‌های سازنده میان دانشگاه‌ها و مرکز نور به عنوان یکی از نهادهای علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در عرصه فناوری‌های نوین است؛ همکاری صمیمانه‌ای که با به اشتراک‌گذاری زیرساخت‌ها، فصل نوینی از پویایی، نوآوری و اقتدار علمی را در عرصه علوم انسانی رقم خواهد زد.

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