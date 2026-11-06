به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) شامگاه ۵ شنبه ۱۴ آبان ماه در نشست مشترک با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تشریح روند تحول فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در پژوهش‌های علوم انسانی و اسلامی، بر ضرورت تربیت پژوهشگرانی مسلط به هر دو حوزه علوم اسلامی و فناوری تأکید کرد.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به گسترش رویکرد «علوم انسانی دیجیتال» در دانشگاه‌های معتبر جهان اظهارکرد: در گذشته تصور می‌شد فناوری دیجیتال تأثیر محدودی بر علوم انسانی خواهد داشت؛ زیرا این علوم بر سنت‌های علمی و ابتکارات ذهنی انسان استوارند، اما تجربه نشان داده است که پیوند علوم انسانی و فناوری، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تحول پژوهش ایجاد کرده و به حوزه‌ای نیازمند قواعد و روش‌شناسی خاص تبدیل شده است.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی افزود: در بسیاری از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا، بخش‌ها و گروه‌های تخصصی علوم انسانی دیجیتال شکل گرفته‌اند و فعالیت‌هایی نیز در زمینه مطالعه منابع اسلامی، قرآنی و شیعی با این رویکرد در جریان است؛ در حالی که کشور ما هنوز در این زمینه با کمبود فعالیت‌های سازمان‌یافته و تخصصی مواجه است.

وی با اشاره به فعالیت برخی مراکز بین‌المللی، از جمله مجموعه آقاخان در انگلستان، در حوزه مطالعات دیجیتال منابع اسلامی، بر ضرورت توجه به روش‌های نوین مطالعه متون دینی تأکید کرد و گفت: تحول در ابزارها و روش‌های پژوهش می‌تواند پرسش‌ها و چالش‌های جدیدی در مطالعات اسلامی ایجاد کند؛ ازاین‌رو، جامعه علمی باید ضمن شناخت این روش‌ها، توانایی تحلیل و پاسخ‌گویی علمی به مسائل برآمده از آنها را نیز به دست آورد.

ضرورت تربیت پژوهشگران میان‌رشته‌ای

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی با تأکید بر اینکه استفاده مؤثر از فناوری در مطالعات اسلامی صرفاً با کنار هم قراردادن یک متخصص علوم دینی و یک متخصص فنی محقق نمی‌شود، اظهار داشت: برای دستیابی به نتایج پایدار، به نسلی از پژوهشگران نیاز داریم که هم فناوری را به‌خوبی بشناسند و هم از دانش عمیق در علوم اسلامی برخوردار باشند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تجربه‌های گذشته در تولید نرم‌افزار و راه‌اندازی پایگاه‌های اینترنتی افزود: در دوره‌های مختلف، از جمله با گسترش رایانه و اینترنت، تلاش‌هایی برای تولید محصولات علمی و نرم‌افزاری انجام شد؛ اما همه این تلاش‌ها به نتایج پایدار نرسیدند. در دوره هوش مصنوعی نیز باید از تکرار تجربه‌های ناموفق جلوگیری کرد و تربیت نیروی انسانی میان‌رشته‌ای را در اولویت قرار داد.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به برخی ظرفیت‌های آموزشی موجود گفت: در حوزه علمیه، رشته سطح سه «دین و فضای مجازی» با سه گرایش هوش مصنوعی، بازی‌های دیجیتال و حکمرانی فضای مجازی در حال پذیرش و تربیت طلبه است.

وی همچنین از تصویب رشته‌ای مرتبط با مطالعات قرآن و حدیث و هوش مصنوعی در فرایندهای مربوط به وزارت علوم خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با تکمیل مراحل آموزشی و تخصصی آن، زمینه تربیت پژوهشگران توانمند در این حوزه بیش از پیش فراهم شود.

از دیجیتال‌سازی منابع تا ارائه خدمات معنایی

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی در ادامه، تحول علوم انسانی دیجیتال و مطالعات قرآنی را در سه مرحله کلی تشریح کرد.

وی مرحله نخست را دیجیتال‌سازی منابع و فراهم‌کردن امکان جست‌وجوی سریع در متون دانست و گفت: در این مرحله، هدف آن بود که منابع علمی از قالب سنتی خارج شوند و پژوهشگران بتوانند با سرعت و دقت بیشتری به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به سابقه فعالیت این مرکز در دیجیتال‌سازی منابع علوم اسلامی اظهار داشت: با حمایت و تدبیر رهبر شهید انقلاب، فعالیت‌های مربوط به دیجیتال‌سازی منابع علوم اسلامی از حدود یک دهه پیش از تأسیس گوگل در قم آغاز شده بود و این تجربه، زمینه مناسبی برای توسعه خدمات پژوهشی دیجیتال فراهم کرد.

وی با اشاره به تداوم تولید و عرضه نرم‌افزارهای علمی در مرکز نور، از آماده‌شدن نرم‌افزار مجموعه آثار آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی خبر داد و گفت: این نرم‌افزار با دربرگرفتن حدود ۲۸۰ جلد از آثار این مرجع و مفسر قرآن کریم آماده و هفته گذشته رونمایی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی، مرحله دوم را توسعه خدمات معنایی معرفی کرد و توضیح داد: در این مرحله، فناوری از جست‌وجوی صرف واژه‌ها فراتر می‌رود و امکان دسترسی مرتبط و ساختاریافته به اطلاعات پیرامون یک موضوع را فراهم می‌کند.

معرفی سامانه گفت‌وگو با کتاب و دستیارهای پژوهشی هوشمند

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی در تشریح مرحله سوم، یعنی بهره‌گیری از هوش مصنوعی، از راه‌اندازی پویشی برای معرفی سامانه «گفت‌وگو با کتاب» در مرکز نور خبر داد و گفت: این سامانه امکان پرسش و دریافت پاسخ از مجموعه‌ای شامل حدود ۵۵ هزار عنوان کتاب در حوزه‌های گوناگون علوم اسلامی را فراهم می‌کند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به استقبال استادان و پژوهشگران از این سامانه اظهار داشت: برخی کاربران پس از آشنایی با امکانات آن، از روش‌های مرحله‌بندی‌شده برای طرح موضوع و هدایت فرایند پژوهش استفاده می‌کنند و به کمک این فرایند می‌توانند پیش‌نویس مقاله‌ای همراه با ارجاعات و استنادات دریافت کنند.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی افزود: مرکز نور آمادگی دارد برای معرفی و آموزش استفاده از این سامانه، جلسات حضوری یا مجازی برای مؤسسات و مراکز علمی علاقه‌مند برگزار کند.

وی همچنین از آماده‌شدن سامانه گفت‌وگو با مقالات در بستر نورمکس خبر داد و گفت: این سامانه به‌ویژه در حوزه مقالات قرآنی، پاسخ‌هایی مبتنی بر محتوای مقالات ارائه می‌کند و امکان ارجاع به مقاله مرتبط را نیز در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای معرفی این سامانه با همکاری حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی اظهار امیدواری کرد که زمینه رونمایی از آن در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور وزیر علوم فراهم شود

راه‌اندازی سامانه گفت‌وگو با اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی سامانه «گفت‌وگو با اندیشه‌های مقام معظم رهبری» خبر داد و گفت: این سامانه با نشانی «گفتگو. خامنه‌ای. آی‌آر» در دسترس قرار گرفته و امکان طرح پرسش درباره اندیشه‌ها و دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب را فراهم می‌کند.

وی افزود: پاسخ‌های این سامانه بر اساس آثار مکتوب منتشرشده از سوی انتشارات انقلاب اسلامی و بیانات منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوط ارائه می‌شود و امکان ارجاع به منابع مورد استفاده نیز در آن پیش‌بینی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی این سامانه را ظرفیتی برای پژوهشگرانی دانست که در زمینه‌های مختلف اندیشه‌ای و فکری رهبر شهید انقلاب فعالیت می‌کنند و به دنبال دسترسی مستند به منابع و بیانات مرتبط هستند.

هوش مصنوعی جایگزین پژوهشگر نمی‌شود

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی با تأکید بر ضرورت حفظ نقش فعال انسان در فرایند پژوهش تصریح کرد: در مطالعات علوم انسانی دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی، مسئله اصلی آن است که جایگاه استادان، طلاب، پژوهشگران، پایان‌نامه‌نویسان و دانشجویان چگونه تعریف می‌شود.

وی افزود: قرار نیست میدان پژوهش به هوش مصنوعی واگذار شود؛ بلکه انسان باید در تعریف مسئله، راهبری پژوهش و ارزیابی نتایج نقش اساسی داشته باشد. هوش مصنوعی زمانی می‌تواند به ابزار مؤثری برای پژوهش تبدیل شود که در چارچوب دانش تخصصی، روش‌شناسی علمی و نظارت انسانی به کار گرفته شود.

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