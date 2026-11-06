به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هشتمین همایش بانوان فعال در عرصه هیئت با عنوان «اجتماع بانوان جان‌فدای فاطمی، اولین جان‌فدا حضرت فاطمه(س)» پنجشنبه ۱۴ آبان در جزیره هرمز برگزار شد.

این همایش با حضور جمعی از بانوان فعال در عرصه هیئت از سراسر کشور و در فضای معنوی یادمان شهدای گمنام جزیره هرمز برگزار شد. برگزاری چنین اجتماعاتی، فرصتی برای بازخوانی نقش بانوان در ترویج فرهنگ فاطمی، تقویت فعالیت‌های هیئتی و پیوند نسل جوان با ارزش‌های دینی و انقلابی فراهم می‌کند. حضور بانوان در کنار یادمان شهدای گمنام نیز به این برنامه حال‌وهوای معنوی ویژه‌ای بخشید.

در این همایش، علاوه بر فعالان حوزه زن و خانواده، معاون تبلیغ و امور فرهنگی، مدیرکل فرهنگی و مدیر مرکز اسناد جامعة الزهرا(س) نیز حضور داشتند.

هشتمین همایش بانوان فعال در عرصه هیئت در جزیره هرمز از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند الگویی برای گسترش مشارکت بانوان در فعالیت‌های دینی، اجتماعی و فرهنگی باشد.

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