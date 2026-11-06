به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین کنگره بین‌المللی حلال و سلامت با هدف توسعه و تقویت جایگاه ایران در حوزه محصولات و فرآورده‌های سلامت‌محور حلال و معرفی دستاوردها و ظرفیت‌های کشور، با حضور جمعی از مسئولان کشوری، صاحب‌نظران علمی و فقهی، فعالان حوزه تولید و صادرات و میهمانانی از کشورهای اسلامی در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.

در این کنگره، پیام تصویری آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی برای حاضران پخش شد.

وی در این پیام ضمن عذرخواهی از عدم امکان حضور در همایش، به تبیین جایگاه حلال و طیب در آموزه‌های اسلامی و ضرورت توجه مسئولان به ابعاد مختلف این موضوع پرداخت.

تأکید قرآن بر مصرف حلال و طیب

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به تأکید فراوان اسلام بر مسئله حلال اظهار کرد: قرآن کریم در آیات متعددی بر استفاده از حلال تأکید کرده است؛ از جمله در آیه ۱۶۸ سوره بقره می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّبًا» و در آیه چهارم سوره مائده نیز آمده است: «یَسْأَلُونَکَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ».

وی با بیان اینکه در این آیات با دو عنوان «حلال» و «طیب» مواجه هستیم، افزود: بررسی نسبت این دو مفهوم، مباحث عمیق تفسیری را می‌طلبد؛ از جمله اینکه آیا هر امر حلالی طیب نیز هست یا این دو عنوان، مفاهیمی مستقل از یکدیگرند.

این استاد حوزه علمیه قم توضیح داد: حلال به معنای چیزی است که بر اساس ضوابط شرعی مجاز شمرده شده و این موضوع تنها به خوراک محدود نیست، بلکه پوشاک، دارو و حتی معاملات را نیز در بر می‌گیرد؛ در حالی که عنوان طیب، مرتبه‌ای فراتر از حلال دارد و بر نوعی شایستگی و پاکی خاص دلالت می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین این مفاهیم در جامعه تصریح کرد: مسئولان نظام باید در زمینه حلال فرهنگ‌سازی کنند و حرکتی جدی در کشور به وجود آورند؛ چراکه اسلام بر این مسئله تأکید فراوان دارد و مردم را به رعایت آن مقید کرده است.

ضرورت نظارت بر حلال بودن مواد غذایی و دارویی

آیت‌الله فاضل لنکرانی با استناد به سخنی از امیرالمؤمنین علی(ع) با مضمون «عَلَیْکُمْ بِلُزُومِ الْحَلَالِ» خاطرنشان کرد: انسان باید مراقب باشد مالی که به دست می‌آورد، غذایی که مصرف می‌کند و دارویی که مورد استفاده قرار می‌دهد، از نظر شرعی حلال باشد.

وی در ادامه با اشاره به ملاک و مصلحت نهفته در احکام حلال و حرام گفت: عنوان حلال از وجود یک ملاک و مصلحت در یک موضوع حکایت دارد و در مقابل، حرام بودن یک امر نیز بیانگر وجود مفسده در آن است.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به تأثیر لقمه حرام بر رفتار و سرنوشت انسان، به سخن امام حسین(ع) خطاب به سپاه دشمن در واقعه کربلا اشاره کرد و گفت: آن حضرت به لشکریان دشمن فرمودند شکم‌های شما از حرام پر شده است؛ چراکه حرام‌خواری می‌تواند انسان را به نقطه‌ای برساند که حتی در برابر امام معصوم(ع) و فرزندان ایشان بایستد و مرتکب جنایت شود.

وی با تأکید بر اینکه بی‌توجهی به مسئله حلال در نظام جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست، افزود: این موضوع به‌ویژه در حوزه مواد غذایی و دارویی اهمیت بیشتری دارد و مسئولان باید نسبت به آن حساسیت و نظارت جدی داشته باشند.

هشدار درباره استفاده از مواد حرام در فرآورده‌های دارویی

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره وجود مقادیری از خمر در ترکیبات بعضی داروها اظهار کرد: لازم است این موضوع به‌طور دقیق بررسی و وضعیت آن مشخص شود.

وی با بیان اینکه فقه اسلامی در شرایط ضرورت و هنگامی که راه درمان جایگزینی وجود نداشته باشد، احکام خاصی را پیش‌بینی کرده است، افزود: اگر راه جایگزین برای درمان وجود داشته باشد، استفاده از مواد حرام به هیچ وجه مشروع نیست.

این استاد حوزه علمیه با تأکید بر ضرورت توجه متخصصان و دست‌اندرکاران نظام سلامت به موازین شرعی، به روایتی از امام صادق(ع) اشاره کرد که بر اساس آن، خداوند متعال در حرام شفا قرار نداده است و تصریح کرد: نباید استفاده از امور حرام به‌عنوان یکی از راه‌های عادی درمان و معالجه در نظر گرفته شود.

اعلام آمادگی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برای همکاری با نظام سلامت

وی در بخش پایانی پیام خود از مرکز تحقیقات حلال، ریاست این مرکز، دکتر رستگار و دبیر فقهی کنگره، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مرادی، به دلیل تلاش برای برگزاری این همایش قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این رویداد دستاوردهای مؤثری به همراه داشته باشد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی همچنین با اعلام آمادگی حوزه علمیه و مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برای همکاری در این زمینه گفت: ما آمادگی کامل داریم مباحثی مبسوط، کاربردی و مؤثر را در حوزه حلال و سلامت و دیگر موضوعات مرتبط، در اختیار نظام سلامت، وزارت بهداشت و مسئولان نظام جمهوری اسلامی قرار دهیم.

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