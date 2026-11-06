به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن روز گذشته پس از درگیری‌های شدید با نیروهای وابسته به حزب «اصلاح» در جبهه‌های «رغوان»، «الکساره» و «وادی حلحلان» در غرب شهر «مأرب» به دروازه شمال غربی این شهر نزدیک شدند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، منابع نظامی تأیید کردند که بخش عمده مناطق شهرستان رغوان به کنترل نیروهای مسلح یمن درآمده و این نیروها در وادی حلحلان نیز پیشروی کرده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای مذکور پس از تسلط بر «وادی المسیجدی»، رشته‌کوه‌های «الحزوم» در شرق مأرب و منطقه «صفراء بنی‌شداد» به مرکز شهرستان رغوان در منطقه «الاساس» نزدیک شده‌اند.

این منابع همچنین اعلام کردند نیروهای مسلح یمن موفق شده‌اند شماری از نیروهای دو گردان نظامی وابسته به «تیپ ۱۶۱» وابسته به ائتلاف سعودی مستقر در این منطقه را به اسارت بگیرند و مقادیر قابل توجهی سلاح سنگین و نیمه‌سنگین را به غنیمت ببرند.

پس از فروپاشی خطوط دفاعی شهرستان راهبردی رغوان، که در مرز جنوبی استان الجوف قرار دارد، نیروهای مسلح یمن کنترل مناطقی از جمله «آل‌مروان»، «الخربه»، «حراضه آل‌عتیق»، «صفراء العبده» و «الحنایا» را نیز به دست گرفتند. پیش‌تر نیروهای وابسته به حزب اصلاح در این مناطق مستقر بودند.

به گفته منابع مذکور، نیروهای تیپ ۱۶۱ پیاده پس از شکست خطوط دفاعی، مواضع خود را ترک کرده و به داخل شهر مأرب عقب‌نشینی کرده‌اند.

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