به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع عمومی پارلمان ترکیه پیش‌نویس قانون موافقت با تصویب «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» را که میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی امضا شده است، تصویب کرد. اقدامی که مسیر را برای ارائه حمایت نظامی آنکارا به ریاض با هدف مقابله با نیروهای مسلح یمن، هموار می‌کند.

پس از پایان مذاکرات، مجمع عمومی پارلمان پیش‌نویس این قانون را به رأی گذاشت و آن را تصویب کرد. در جریان بررسی مواد این طرح، «ضیاء آلتون ییلدیز» نماینده حزب عدالت و توسعه از استان «قونیه» گفت که این توافق با هدف تقویت همکاری‌های امنیتی در منطقه تنظیم شده و متوجه هیچ کشور ثالثی نیست. به گفته او، هدف اصلی این توافق جلوگیری از درگیری‌ها و نه گسترش آن‌ها است.

از سوی دیگر، «بیرول آیدین» نماینده حزب «راه نو» از استانبول از نمایندگان خواست هنگام رأی‌گیری، وجدان و عقل خود را هم‌زمان در نظر بگیرند و با تصمیم خود، نقشه‌های جهانی‌گرایان را ناکام بگذارند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که کمیسیون امور خارجی پارلمان ترکیه هفته گذشته پیش‌نویس قانون موافقت با تصویب توافق‌نامه یادشده را تصویب کرده بود.

فیدان: این ائتلاف بازتاب‌دهنده اولویت‌های سیاست خارجی ماست

در همین ارتباط، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد که «ائتلاف دفاعی مکه» با عربستان سعودی و پاکستان در نقطه تلاقی اولویت‌های راهبردی سیاست خارجی کشورش قرار دارد. او همچنین بر آمادگی این ائتلاف برای پذیرش عضویت همه کشورهای منطقه‌ای که دیدگاه مشترکی درباره صلح دارند، تأکید کرد.

فیدان این مواضع را در مقاله‌ای با عنوان «نقش مالکیت منطقه‌ای در سیاست خارجی ما: ائتلاف دفاعی مکه» مطرح کرد. مقاله‌ای که در شماره ماه نوامبر مجله ماهانه «بریفینگ» وابسته به خبرگزاری آناتولی (AA Brifing) منتشر شده است.

وزیر خارجه ترکیه در این مقاله نوشت که نظام حکمرانی جهانی در مرحله‌ای دشوار قرار دارد و خاورمیانه در کانون چالش‌های جهانی واقع شده است.

او توضیح داد که ترکیه توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک را با پاکستان و عربستان سعودی امضا کرده است. دو کشوری که به گفته فیدان از دیدگاه «راه‌حل‌های منطقه‌ای برای مشکلات منطقه‌ای» حمایت می‌کنند. هدف از این توافق نیز تقویت امنیت مشترک عنوان شده است.

فیدان ادعا کرد که این توافق‌نامه در پی ایجاد ثبات در منطقه از طریق تقویت توان بازدارندگی است. او همچنین گفت همه کشورهای منطقه که دیدگاه مشترکی درباره صلح دارند، می‌توانند به این ائتلاف که بر مبنای رویکردی فراگیر تأسیس شده است، بپیوندند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸