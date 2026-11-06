به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن در تلاش هستند که دستاوردهای میدانی اخیر خود به‌ویژه تسلط بر تنگه باب‌المندب و ساحل غربی یمن را تثبیت کند. این نیروها از یک سو می‌کوشند کنترل تمامی ارتفاعات مشرف به منطقه تنگه باب‌المندب را به دست بگیند و از سوی دیگر، با ارسال پیام‌هایی به ساکنان جنوب یمن تأکید می‌کنند که قصد ورود به مناطق آن‌ها را ندارند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، دولت یمن در عرصه خارجی نیز با طرف‌های مختلفی در ارتباط است که در میان آن‌ها مصر جایگاه برجسته‌ای دارد، کشوری که به نظر می‌رسد قصد مشارکت عملی در جنگ علیه یمن را ندارد. در مقابل، وضعیت سوریه متفاوت به نظر می‌رسد، زیرا «احمد الشرع» ملقب به «ابومحمد جولانی» رئیس حکومت جولانی به مشارکت در جنگ یمن، نزدیک شده و پیش‌تر نیز نیروهایی را به عربستان سعودی اعزام کرده است.

تماس‌های صنعاء و قاهره؛ مصر به دنبال تضمین مالی

منابع آگاه در گفت‌وگو با روزنامه «الأخبار» تأکید می‌کنند که تماس‌ها میان دولت یمن و دولت مصر درباره تحولات یمن همچنان ادامه دارد. به گفته این منابع، صنعاء به قاهره اطلاع داده است که ورود مصر به جنگ یمن نه به سود این کشور و نه به نفع مردم یمن است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، مصری‌ها از اعزام نیرویی نمادین متشکل از چند افسر سخن می‌گویند که قرار است به نیروهای سعودی در سازمان‌دهی نیروهایشان در مرز کمک کنند. این منابع می‌افزایند که مصری‌ها برای اطمینان‌دادن به طرف یمنی با آن‌ها در تماس هستند. در حالی که صنعاء همواره ترجیح می‌دهد در قبال قاهره لحنی مثبت حفظ کند و وارد ادبیات تحریک‌آمیز نشود.

به گفته این منابع، صنعاء معتقد است ورود به چنین ادبیاتی در راستای منافع مشترک عربستان و رژیم صهیونیستی، خواهد بود. با این حال، مقام‌های دولت یمن در کانال‌های دیپلماتیک به مصر توصیه می‌کنند وارد این جنگ نشود و استدلال می‌کنند آنچه قاهره، دفاع از عربستان می‌نامد، در واقع تجاوز به یمن است.

این منابع اضافه می‌کنند که مصری‌ها می‌خواهند دریافت پول خود را تضمین کنند.

سوریه در آستانه ورود به جنگ؛ پیشنهاد اعزام ۵۰ هزار نیرو

اما درباره سوریه، منابع یادشده این کشور را نزدیک‌ترین طرف به ورود به جنگ یمن می‌دانند و جولانی را تفنگی اجاره‌ای و در اختیار سعودی‌ها و آمریکایی‌ها، توصیف می‌کنند.

این منابع فاش می‌کنند که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان به جولانی پیشنهاد داده است که حدود ۵۰ هزار نیروی جنگی به یمن اعزام کند و مدیریت عملیات و نظارت بر گروه‌های فعال در کنار آن‌ها را بر عهده بگیرد. از جمله گروه‌هایی که از سودان و برخی کشورهای آفریقایی به این منطقه منتقل شده‌اند.

به گفته این منابع، عربستان مشوق‌های مالی قابل‌توجهی به رهبران حکومت جولانی پیشنهاد کرده است. از جمله تعهد به بازسازی کامل سوریه، هزینه‌کرد ده‌ها میلیارد دلار در این کشور و پرداخت حقوق و مزایایی به نیروهای اعزامی که برای هر جنگجو بین پنج تا هفت هزار دلار برآورد می‌شود.

منابع مذکور همچنین فاش می‌کنند که جولانی این موضوع را با فرماندهان نظامی خود بررسی کرده است. در این گفت‌وگوها مطرح شده که عربستان نمی‌خواهد هیچ نیرویی چچنی تبار اعزام شود، بلکه خواهان استفاده از نیروهای اویغور، ازبک تبار و شماری از جهادی‌های عرب است. افرادی که جولانی نیز به دنبال خلاص شدن از حضور آن‌ها در سوریه است.

همچنین سعودی‌ها از طرف سوری خواسته‌اند طرحی برای عملیات نظامی با استفاده از پهپادها و حملات سنگین علیه جبهه‌هایی تهیه کنند که در کنترل نیروهای مسلح یمن قرار دارند.

در مقابل، دولت یمن به دولت ترکیه اطلاع داده است که باید مقام‌های حکومت جولانی را متوجه کند این ماجراجویی به تغییر واقعیت‌های میدانی منجر نخواهد شد، اما جبهه‌ای را خواهد گشود که خاموش کردن آن آسان نخواهد بود.

این منابع در ادامه می‌گویند مقام‌های ترکیه اعلام کرده‌اند که حکومت جولانی را به انجام چنین اقدامی تشویق نمی‌کنند. این در حالی است که جولانی درخواست کرده بود که حکومت جولانی به‌طور رسمی به «ائتلاف مکه» ملحق شود تا بتواند اعزام نیرو به عربستان را با عنوان دفاع از این کشور توجیه کند.

تلاش نیروهای مسلح یمن برای کنترل ارتفاعات مشرف به باب‌المندب

در عرصه میدانی، نیروهای مسلح یمن، تلاش‌های خود را بر تسلط بر تمامی ارتفاعاتی متمرکز کرده‌اند که بر مسیرهای منتهی به تنگه باب‌المندب اشراف دارند.

در همین چارچوب، منابع می‌گویند که نیروهای مسلح یمن با قبایل و رهبران محلی در عدن و استان‌های جنوبی یمن تماس‌هایی برقرار کرده و به آن‌ها اطمینان داده‌اند که هیچ برنامه‌ای برای پیشروی به سمت جنوب یمن ندارد و مسیرهای منتهی به شهر عدن همچنان باز خواهند ماند.

با این حال، نیروهای مسلح یمن از ساکنان جنوب این کشور خواسته‌اند که نیروهای سعودی و گروه‌های سلفی هم‌پیمان آن‌ها را از مناطق خود دور کنند.

منابع یادشده فاش می‌کنند که برخی رهبران جنوب یمن در پاسخ گفته‌اند عربستان به‌شدت به سرکوب متوسل می‌شود و از درگیری‌ها برای کنار زدن هر رهبر جنوبی که حاضر به مشارکت در جنگ نیست، سوءاستفاده می‌کند.

این منابع همچنین ارزیابی می‌کنند که تحولات میدانی از عقب‌نشینی واقعی نیروهای جنوبی‌ یمن حکایت دارد که حاضر به همکاری با عربستان نیستند. به گفته آن‌ها، گروه‌های سلفی نیز خارج از پایگاه‌هایی که افسران سعودی فرماندهی آن‌ها را بر عهده دارند، جایگاه و موقعیت مستقلی ندارند.

منابع مذکور در ادامه می‌گویند که تحولات شهرهای «عدن» و «مکلا» نشان داده است که عربستان می‌خواهد به هر قیمتی نیروهای جنوب یمن را وارد جنگ کند. از این رو، پس از مخالفت شورای انتقالی جنوب یمن و شمار زیادی از رهبران این منطقه با چنین اقدامی، ریاض اعزام نیروهایی با تابعیت کشورهای آفریقایی را آغاز کرده است. نیروهایی که نه‌تنها به مرزهای یمن، بلکه به مناطق جنوبی یمن نیز فرستاده می‌شوند.

تلفات نیروهای هم‌پیمان ریاض و نزدیک‌شدن نیروهای مسلح یمن به دریای عرب

با این حال، به نظر می‌رسد همه این اقدامات چندان به سود عربستان تمام نشده است. زیرا طی روزهای گذشته جبهه غربی شاهد کشته‌شدن شمار زیادی از نیروهای هم‌پیمان ریاض بوده است. در میان کشته‌شدگان، «ایمن عسکر» یکی از فرماندهان تیپ در «نیروی بازدارندگی» مستقر در باب‌المندب نیز دیده می‌شود.

هم‌زمان، گزارش‌هایی از کمبود ظرفیت بیمارستان‌ها برای پذیرش مجروحان و جان‌باختگان جبهه‌های مختلف در مناطق «المقاطره»، «باب‌المندب» و «کَهْبوب» منتشر شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فاصله نیروهای مسلح یمن تا ساحل دریای عرب به کمتر از ۲۰ کیلومتر رسیده است. تسلط بر این ساحل می‌تواند به آن‌ها امکان دهد مسیر ارتباطی میان شهر عدن و تنگه باب‌المندب را قطع کنند و به این ترتیب، نیروها و تجمعات هم‌پیمان عربستان را که در حاشیه شهر «ذوباب» مستقر هستند، در محاصره قرار دهند.

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