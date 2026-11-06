به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - نشست علمی بین‌المللی با عنوان «مقاومت؛ راهبرد مواجهه با استعمارطلبی آمریکا» با هدف بررسی جایگاه مقاومت در مواجهه با سیاست‌های استعمارطلبانه آمریکا و با مشارکت مرکز بین‌الملل جمعی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برگزار خواهد شد.

در این نشست، دکتر سهیل اسعد، فعال بین‌المللی، به ارائه دیدگاه‌های خود درباره موضوع مقاومت و راهبردهای مواجهه با استعمارطلبی آمریکا می‌پردازد. همچنین دکتر سید امیر سخاوتیان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم، دبیری علمی این نشست را بر عهده دارد.

این برنامه روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح در قم، مدرسه معصومیه، ساختمان شیخ طوسی(ره) برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پیوند اینترنتی اعلام‌شده نیز در این نشست حضور یابند.

همچنین برای شرکت‌کنندگان در این نشست، گواهی حضور با هدف بهره‌مندی از امتیازات علمی و فرهنگی صادر خواهد شد.

این برنامه با مشارکت معاونت بین‌الملل حوزه‌های علمیه، مجتمع عالی بین‌الملل حوزه‌های علمیه، مرکز پژوهش‌های بین‌الملل حوزه‌های علمیه، مرکز امور بین‌الملل دانشگاه فرهنگیان کشور، دانشگاه فرهنگیان، جامعه‌المصطفی العالمیه، دانشگاه فرهنگیان خوزستان و قم و پردیس علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار می‌شود.

جهت حضور مجازی در این‌نشست از لینک زیر اقدام کنید: https://ad.ismc.ir/rdn33hzihweb/

.

..........

پایان پیام