به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موج تازه‌ای از تهدیدهای بمب‌گذاری با هدف قرار دادن پروازهای مسافربری در نقاط مختلف اروپا، امروز جمعه برای سومین بار در هفته جاری به راه افتاد. وزیر امور خارجه اسپانیا در واکنش به این تحولات گفت که به نظر می‌رسد اروپا با تجاوز از همه ابزارها و نوعی جنگ روانی روبه‌رو است.

تهدیدهای کاذب دیروز پنجشنبه ده‌ها پرواز اروپایی را مختل کرد. به‌طوری‌که برخی هواپیماها مجبور شدند در فرودگاه‌هایی غیر از مقصد تعیین‌شده فرود بیایند و برای همراهی یا رهگیری هواپیماهای دیگر نیز جنگنده‌ها به پرواز درآمدند. این تحولات پس از نخستین موج تهدیدها در روز سه‌شنبه به تشدید قابل‌توجه وضعیت امنیتی منجر شد. با این حال، هیچ وسیله انفجاری کشف نشد و همه هواپیماها به سلامت فرود آمدند.

پلیس دانمارک امروز اعلام کرد که تهدیدهای مربوط به ترافیک هوایی فرودگاه کپنهاگ را بررسی می‌کند، اما پس از ارزیابی اولیه به این نتیجه رسیده است که خطری متوجه مسافران نیست. پلیس تأکید کرد که فرودگاه کپنهاگ به‌طور عادی فعالیت می‌کند.

پلیس جمهوری چک نیز اعلام کرد که تهدیدهایی درباره وجود بمب در پروازهای خروجی از پراگ و پروازهای ورودی به این شهر دریافت کرده است. سخنگوی فرودگاه پراگ گفت که این تهدیدها چهار پرواز ورودی و پنج پرواز خروجی را شامل می‌شد، اما هیچ وسیله انفجاری کشف نشد و هیچ پروازی به دلیل این تهدیدها لغو یا به مسیر دیگری هدایت نشد.

اندکی بعد، یک منبع در نهاد مسئول فرودگاه‌های ایتالیا اعلام کرد پروازی متعلق به شرکت هواپیمایی «ویز ایر» که از پراگ عازم رم بود، به شهر ونیز تغییر مسیر داد و در آنجا به سلامت فرود آمد.

دفتر نخست‌وزیری فرانسه نیز از دریافت چهار تهدید جدید بمب‌گذاری علیه هواپیماهایی خبر داد که بر فراز خاک این کشور در حال پرواز بودند. این دفتر اعلام کرد همه این هواپیماها به سلامت فرود آمده‌اند.

شبکه «سی‌ان‌ان پرتغال» نیز گزارش داد هشدار درباره وجود بمب در یک پرواز شرکت هواپیمایی «رایان‌ایر» از رم به لیسبون پس از فرود هواپیما به اجرای عملیات امنیتی منجر شد.

کارشناسان امنیتی دیروز پنجشنبه گفتند که این تهدیدها، نشانه‌هایی از یک حمله با همه ابزارها و اقدامی هماهنگ را در خود دارند. با این حال، همواره این احتمال وجود دارد که افراد دیگری نیز با الگوبرداری از این تهدیدها، پیام‌های مشابهی منتشر کرده یا از روی نارضایتی‌های شخصی دست به چنین اقداماتی زده باشند.

روسیه در کانون اتهام‌ها

هیچ کشوری تاکنون مسئولیت این تهدیدها را به طرف مشخصی نسبت نداده است. با این حال، این حوادث پس از موجی از خرابکاری‌ها و تلاش‌ها برای هدف قرار دادن مراکز مختلف در سراسر اروپا رخ می‌دهد. این اقدامات طیفی از تأسیسات از نیروگاه‌های برق آلمان و مراکز مرتبط با صنایع دفاعی در منطقه «بالتیک» گرفته تا یخچال‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در فرانسه و کشورهای دیگر و همچنین فرودگاه «لایپزیگ» آلمان را شامل شده است.

بسیاری از مقام‌های اروپایی این کارزار را به حمایت اروپا از اوکراین در جنگ با روسیه مرتبط دانسته‌اند و مسکو را به راه‌اندازی موجی از اقدامات بی‌ثبات‌کننده با استفاده از همه ابزارها، متهم کرده‌اند. اقداماتی که کم‌هزینه‌اند، به‌سادگی می‌توان مسئولیت آن‌ها را انکار کرد و انتظار نمی‌رود به واکنش نظامی منجر شوند.

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