به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی شامگاه پنج‌شنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در جریان حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، سه مؤلفه مکتب، رهبری و مردم را ارکان شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: انقلاب اسلامی با آگاهی‌بخشی امام راحل و اتکا به حضور و حمایت مردم به ثمر نشست و همین سه عنصر اساسی پس از پیروزی انقلاب نیز تداوم پیدا کرد.

وی با اشاره به نقش رهبری در هدایت انقلاب اسلامی افزود: همان‌گونه که امام خمینی(ره) و پس از ایشان امام شهیدمان، مردم را پشتوانه اصلی و عامل تاب‌آوری نظام معرفی کردند، حضور و همراهی مردم نیز همواره از مؤلفه‌های اساسی اقتدار و پایداری انقلاب بوده است.

متکی با بیان اینکه مردم ایران در طول ۴۷ سال گذشته با وجود فراز و نشیب‌ها و مشکلات مختلف پای انقلاب ایستاده‌اند، تصریح کرد: مردم با وجود مشکلات، نارسایی‌ها، نامهربانی‌ها و حتی برخی ناکارآمدی‌های مسئولان، هیچ‌گاه میدان را ترک نکردند و همچنان در صحنه‌های مختلف از انقلاب و آرمان‌های آن حمایت کردند.

حضور مستمر مردم، اقتدار ایران را به نمایش گذاشت

وزیر اسبق امور خارجه با اشاره به استمرار حضور مردمی در اجتماعات اخیر کشور خاطرنشان کرد: اگر در گذشته حضور مردم بیشتر در مناسبت‌هایی همچون ۲۲ بهمن، روز قدس و ۹ دی جلوه‌گر می‌شد، در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که مردم هر شب در میدان‌های شهرهای مختلف کشور گرد هم آمدند و جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی و عظمت ملت ایران را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به تداوم این اجتماعات طی بیش از ۲۴۰ شب متوالی گفت: این حضور نه محدود به یک یا دو شب و نه حتی یک یا دو ماه بود، بلکه مردم بیش از ۲۴۰ شب در میدان‌ها حضور پیدا کردند و صحنه‌هایی از شکوه و اقتدار ملی را پیش چشم جهانیان قرار دادند؛ به‌گونه‌ای که دنیا از خود می‌پرسید این چه ملتی است که با چنین استقامت و انسجامی در صحنه حضور دارد.

متکی با تأکید بر تأثیر حضور مردم بر تقویت جبهه انقلاب و نیروهای مدافع کشور بیان کرد: این همراهی به رهبری قوت و پشتوانه می‌بخشد و رزمندگان نیز از حضور و حمایت مردم روحیه و توان بیشتری می‌گیرند. هرچند سرچشمه اصلی قدرت رهبری، ایمان و اتکای ایشان به خداوند متعال است، اما نقش مردم در انقلاب اسلامی، نقشی واقعی، جدی و تعیین‌کننده است.

حضور مردم رشت، مایه افتخار ایرانیان شد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تمجید از حضور پرشور مردم گیلان و رشت در اجتماعات شبانه اظهار کرد: در سخنرانی‌های خود نیز تأکید کرده‌ام که تصاویر حضور مردم در شهرهای مختلف، به‌ویژه رشت، بسیار باشکوه و تأثیرگذار است و ما به‌عنوان ایرانیان به این حضور افتخار می‌کنیم.

وی با قدردانی از ایستادگی مردم گیلان و تقدیم شهدای این خطه به انقلاب اسلامی افزود: مردم این استان با ایثار و فداکاری و تقدیم خون‌های پاک شهدا، پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب و حقانیت این مسیر به اثبات رساندند و شهادت آنان بر حقانیت راه انبیا و ائمه اطهار(ع) گواهی می‌دهد.

متکی با درود به مردم گیلان و رشت و تجلیل از پایمردی زنان و مردان این دیار، خاطرنشان کرد: این روحیه ایستادگی و مقاومت در میان مردم گیلان، ریشه در پیشینه پرافتخار تاریخی این سرزمین دارد؛ استانی که با نام بزرگانی همچون میرزا کوچک‌خان جنگلی و علمای برجسته شناخته می‌شود و همواره دیار جهاد، اجتهاد و شهادت بوده است.

مسئولان باید برای رفع مشکلات اقتصادی مردم تلاش کنند

وزیر اسبق امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان در قبال همراهی و حمایت مردم گفت: ما به‌عنوان مسئولان در مجلس و دولت، در برابر مردم وظایف متقابلی داریم و باید برای رفع مشکلات و گرفتاری‌های آنان، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، اقدامات مؤثر و عملی انجام دهیم.

وی با اشاره به برخی نارسایی‌ها و مشکلات اقتصادی کشور افزود: انتخاب مسیر صحیح در سیاست‌گذاری اقتصادی، مقابله با تصمیم‌گیری‌های نادرست، جلوگیری از اجحاف در حق مردم و برخورد با رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی از جمله مسئولیت‌هایی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

متکی همچنین با انتقاد از گرانی‌سازی و گران‌فروشی، بر ضرورت برخورد جدی با عوامل ایجاد فشار اقتصادی بر مردم تأکید کرد.

وی در پایان با خطاب قرار دادن مسئولان دولت اظهار کرد: این سخنان را نه از موضع یک برخورد سیاسی، بلکه به‌عنوان فردی که از دولت حمایت کرده است مطرح می‌کنم؛ مسئولان دولتی باید رسیدگی به مشکلات مردم را در اولویت قرار دهند و ما نیز برای کمک به دولت در مسیر حل این مسائل آمادگی همکاری و همراهی داریم.

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