به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جیمی تالریکو، سناتور منتخب ۳۷ ساله آمریکایی در تگزاس، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگویی رادیویی با شبکه فاکس‌نیوز، که در آن او را به توهین به حضرت عیسی مسیح(ع) متهم کرده بود، گفت: بمباران دانش‌آموزان بی‌گناه در ایران، توهین به مسیح(ع) است.

ترامپ در این گفت‌وگو، تالاریکو را فردی به‌شدت تحت تأثیر تفکرات موسوم به «ووک» توصیف کرد و او را به‌شدت بی‌کفایت خواند.

تالاریکو در پاسخ به این اظهارات گفت: «رئیس‌جمهوری ایالات متحده گفت که من به عیسی مسیح توهین کرده‌ام. می‌خواهید بدانید چه چیزی به عیسی مسیح توهین می‌کند؟ محروم کردن بیماران از خدمات درمانی در حالی که مالیات میلیاردرها را کاهش می‌دهند؛ اخراج مهاجران و جدا کردن نوزادان از مادرانشان.»

وی در ادامه با اشاره به سیاست خارجی دولت آمریکا و جنگ علیه ایران اظهار داشت: «می‌دانید چه چیزی به عیسی مسیح توهین می‌کند؟ بمباران دانش‌آموزان بی‌گناه در ایران و فرستادن زنان و مردان شجاع‌مان به کام مرگ در یک جنگ بی‌پایان دیگر.»

انتقاد از برخورد با پرونده اپستین

این سیاستمدار دموکرات همچنین با انتقاد از نحوه برخورد دولت ترامپ با پرونده جفری اپستین گفت: «سرپوش گذاشتن بر پرونده‌های اپستین و خودداری از تحت پیگرد قرار دادن حتی یک نفر از افرادی که نامشان در این پرونده‌ها آمده است، توهین به عیسی مسیح است.»

تالاریکو در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه خود را مسیحی کاملی نمی‌داند، گفت: «من مسیحی کاملی نیستم و ادعایی هم در این زمینه ندارم. تنها یک مسیحی کامل وجود داشته و او ۲۰۰۰ سال پیش بر صلیب کشیده شد.»

وی با اشاره به آموزه‌های مسیحیت افزود: «عیسی به ما آموخت که همسایگانمان را مانند خودمان دوست داشته باشیم. آیا می‌توانیم وجود جنگ، تعصب و تبعیض یا فقر را در بهشت تصور کنیم؟ پس چرا اجازه می‌دهیم این مسائل روی زمین وجود داشته باشند؟»

جیمی تالریکو ۳۷ ساله، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان ایالت تگزاس، در انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۶ موفق شد با شکست «کن پکستون» ۶۳ ساله، دادستان کل جمهوری‌خواه این ایالت، به مجلس سنای آمریکا راه یابد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، تالاریکو با کسب ۵۹.۲ درصد آرا در برابر ۳۹.۲ درصد آرای پکستون به پیروزی رسید و برای نخستین بار از سال ۱۹۸۸ یک کرسی دیگر سنا را به دموکرات‌ها در ایالت تگزاس اختصاص داد.

تالاریکو پیش از این پیروزی، در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ماه مارس، جاسمین کراکت، نماینده کنگره آمریکا را شکست داده و نامزدی این حزب برای انتخابات سنا را کسب کرده بود.

وی از سال ۲۰۱۸ در مجلس نمایندگان ایالت تگزاس فعالیت می‌کرد و پس از انتقاد از استفاده جمهوری‌خواهان از آموزه‌های مسیحیت برای توجیه سیاست‌های خود، به شهرت دست یافت.

رقابت انتخاباتی تالاریکو با حملات مکرر جمهوری‌خواهان همراه بود؛ از جمله حملاتی از سوی ترامپ و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، که در آن‌ها گرایش جنسی تالاریکو هدف قرار گرفت. تالاریکو که از سال ۲۰۲۳ با «بریانا منارد» نامزد است، در مصاحبه‌ای با مجله «پیپل» این اظهارات را «توهین‌های شخصی سطح پایین» توصیف کرد و آن‌ها را بی‌اهمیت دانست.

او گفت: «اگرچه قرار گرفتن در معرض چنین توهین‌هایی خوشایند نیست، اما فکر می‌کنم بیشتر مردم تگزاس به‌خوبی متوجه پشت پرده این حملات می‌شوند. آن‌ها راهبرد ایجاد تفرقه و منحرف کردن افکار عمومی را می‌بینند و آماده‌اند رهبران جدی‌ای داشته باشند که بالاخره واقعاً درباره مشکلاتشان صحبت کنند؛ چون سیاست درباره سیاستمداران نیست، درباره مردم است.»

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