به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکصدوبیست‌وهشتمین شماره هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت و با انتشار مطالبی متنوع در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، تاریخی و دینی منتشر شد.

آنچه در این شماره می‌خوانیم:

ﮔﺰﻳﺪه ای از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی(ره) ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ“روز ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل: ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ؛ ﺗﺠﻠﻲ اﻳﻤﺎن و اﺧﻼق، ﭘﻴﺸﺮان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺗﻤﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﺎزﻧﺪران؛از اﻓﻖ ﺳﺒﺰ ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺳﭙﻴﺪهدم ﺗﺸﻴﻊ ﻋﻠﻮی؛دﻛﺘﺮ مرتضی هاشم ﭘﻮر؛داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﭘﺴﺎدﻛﺘﺮی،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻣﺆﻟﻒ

دﻳﺪار و ﻧﺸﺴﺖ رﺋﻴﺲ ﻛﻠﻴﺴﺎی ﺳﻦ ﻣﺎرﻛﻮرُم اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮم درﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در واﺗﻴﻜﺎن

ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ دآﺳﻴﺴﻲ، ﻋﺎرف ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ؛ﺟﻮزﭘﻪ آﻳﻠﻮو ؛ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ

ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان:“ آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪای“ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه: ﺟﻮﻟﻴﺎﻧﻮآﻟﺒﺎﻧﺰه

ﻧﻮﺷﺘﺎرﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان:“ ﺷﺎخ آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﮔﺴﻞ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ“ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه: ﺟﻮﻟﻴﺎﻧﻮآﻟﺒﺎﻧﺰه

همچنین بخش‌های «حدیث هفته» و «واتیکان در هفته‌ای که گذشت» از دیگر مطالب این شماره هستند.

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