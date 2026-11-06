به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله هوایی به بازاری در استان تعز یمن، بیش از ۳۰ غیرنظامی شهید و زخمی شدند. این حمله در اوج رفت‌وآمد و شلوغی بازار و در حالی انجام شد که شمار زیادی از شهروندان در آن حضور داشتند.

منابع محلی در استان تعز به شبکه تلویزیونی «المسیره» یمن گفتند که حمله، بازار را در اوج فعالیت تجاری و تردد شهروندان هدف قرار داده است. به گفته این منابع، آمار اولیه تلفات از ۳۰ شهید و زخمی فراتر رفته است. در همین حال، گروه‌های امدادی و شهروندان همچنان در میان آوارها و اطراف محل حادثه به جست‌وجوی پیکر افراد مفقودشده ادامه می‌دهند؛ این در حالی است که پرواز هواپیماهای سعودی بر فراز منطقه همچنان ادامه دارد.

یمن، عربستان را به پاسخی دردناک تهدید کرد

از سوی دیگر، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد: امروز، جمعه، ساعت ۷:۱۰ صبح، یک فروند جنگنده اف-۱۵ متعلق به دشمن سعودی از پایگاه خمیس مشیط به پرواز درآمد و با سه حمله هوایی، بازار الحضاره در بخش الوازعیه استان تعز را هدف قرار داد. این حملات ده‌ها شهید و زخمی از میان غیرنظامیان بر جای گذاشت. جنگنده مذکور ساعت ۸ صبح استان تعز را ترک کرد و به همان پایگاه بازگشت.

وی در واکنش به حملات عربستان، این کشور را به پاسخ تهدید کرد و گفت: این جنایت‌های وحشیانه، به خواست خدا، بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.

محکومیت حمله از سوی دفتر سیاسی انصارالله

دفتر سیاسی جنبش «انصارالله» یمن نیز کشتاری را که عربستان مرتکب شده است، محکوم کرد.

این دفتر در بیانیه‌ای اعلام کرد: هدف قرار دادن یک بازار عمومی با چندین حمله هوایی از سوی تجاوز سعودی و ادامه ارتکاب جنایت‌ها و کشتارها علیه ملت یمن، مصداق آشکار جنایت جنگی است.

در ادامه بیانیه آمده است: مایه تأسف است که این جنایت‌های آشکار عربستان، گویی به پرونده‌ای فراموش‌شده در کشوهای سازمان ملل متحد و آنچه جامعه بین‌المللی خوانده می‌شود، تبدیل شده‌اند.

این دفتر افزود: آنچه جامعه بین‌المللی نامیده می‌شود، به یاور قاتلان و مجرمان و صدای جلاد در برابر قربانی تبدیل شده است.

دفتر سیاسی انصارالله همچنین تأکید کرد: رژیم سعودی اگر از حمایت و پوشش سیاسی آمریکا برخوردار نبود، جرئت ارتکاب چنین جنایت‌های وحشیانه‌ای را پیدا نمی‌کرد.

این دفتر در پایان هشدار داد که تشدید حملات رژیم سعودی علیه مردم یمن با پاسخ‌هایی دردناک، روبه‌رو خواهد شد.

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