به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اردوی «زنجیره انسانی بانوان» در کنار خلیج فارس و در جزیره هرمز برگزار شد. این برنامه در حاشیه هشتمین همایش بانوان فعال در عرصه هیئت و با حضور بانوان شرکت‌کننده در این همایش انجام شد؛ رویدادی که به گفته برگزارکنندگان، علاوه بر تقویت همبستگی میان بانوان فعال در عرصه هیئت، نمادی از انسجام، مشارکت و حضور اجتماعی بانوان در فضایی معنوی و ملی است.

جزیره هرمز به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، ساحل‌های منحصربه‌فرد و جایگاه نمادین در خلیج فارس، می‌تواند بستر مناسبی برای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی از این دست باشد.

این برنامه که در روز ۱۵ آبانماه در جزیره هرمز برگزار شد، بخشی از مجموعه فعالیت‌های هشتمین همایش بانوان فعال در عرصه هیئت و هدف اصلی آن، تقویت همبستگی، نمایش حضور اجتماعی بانوان و ایجاد فضایی معنوی در کنار یکی از نمادهای ملی ایران، یعنی خلیج فارس، عنوان شده است.

در جریان این همایش، علاوه بر فعالان حوزه زن و خانواده، معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعة الزهرا (س)، مدیرکل فرهنگی و مدیر مرکز اسناد جامعة الزهرا (س) نیز حضور داشتند.

..........................

پایان پیام