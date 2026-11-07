به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه سعودی الشرق الاوسط در گزارشی به نقل از منابع امنیتی و سیاسی ناشناس عراقی، مدعی شد دولت بغداد با افزایش نگرانی‌ها از احتمال وقوع جنگ جدید میان ایران و آمریکا، اقداماتی را برای کنترل تحرکات گروه‌های مسلح، تقویت نظارت بر مناطق مرزی و مدیریت پیامدهای احتمالی این رویارویی تدارک دیده است.

بر اساس ادعای این روزنامه، علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، تلاش دارد با افزایش اختیارات فرماندهان ارتش، رایزنی با مقامات آمریکایی و جلب حمایت جریان‌های سیاسی عضو چارچوب هماهنگی، مانع ورود گروه‌های مقاومت عراق به جنگ احتمالی علیه ایران شود.

الشرق الاوسط این اقدامات را بخشی از تلاش دولت عراق برای جلوگیری از تبدیل‌شدن این کشور به یکی از جبهه‌های درگیری منطقه‌ای توصیف کرده است. بااین‌حال، بخش مهمی از اطلاعات منتشرشده در این گزارش بر اظهارات منابع ناشناس استوار است و تأیید رسمی و مستقلی برای تمامی ادعاهای مطرح‌شده ارائه نشده است.

ادعای اعطای اختیارات ویژه به ارتش عراق برای مقابله با گروه‌های مسلح

یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش الشرق الاوسط، ادعای اعطای اختیارات استثنایی از سوی نخست‌وزیر عراق به فرماندهان نظامی برای برخورد فوری با تحرکات مسلحانه است.

این روزنامه به نقل از یک مقام امنیتی عراقی مدعی شده است که الزیدی به شماری از فرماندهان ارتش اجازه داده در صورت مشاهده اقدامات مسلحانه خارج از چارچوب قانون، بدون نیاز به دریافت مجوز مستقیم از فرمانده کل نیروهای مسلح، وارد عمل شوند.

بر اساس این ادعا، هدف از واگذاری اختیارات جدید، افزایش توان مداخله فوری نیروهای نظامی و جلوگیری از اقدام مستقل گروه‌های مسلح در شرایط بحرانی است.

الشرق الاوسط همچنین مدعی شده است که دولت عراق دستور تشدید نظارت امنیتی در مناطق حساس مرزی را صادر کرده و نیروهای ارتش مأموریت یافته‌اند هرگونه تحرک غیرمعمول را به‌صورت شبانه‌روزی رصد کنند.

در این چارچوب، مناطق مرزی اقلیم کردستان در شمال، استان بصره در جنوب و نوار مرزی عراق با سوریه از جمله نقاط مورد توجه فرماندهان نظامی معرفی شده‌اند.

به ادعای این روزنامه، استان بصره به دلیل موقعیت راهبردی و نگرانی از فعالیت احتمالی گروه‌های مسلح در برخی مناطق حساس، از اهمیت ویژه‌ای در تدابیر امنیتی دولت عراق برخوردار شده است.

ادعای الشرق الاوسط در خصوص تلاش الزیدی برای جلوگیری از مشارکت مقاومت عراق در جنگ احتمالی

بخش دیگری از گزارش الشرق الاوسط به نگرانی‌های سیاسی دولت عراق درباره احتمال ورود گروه‌های مقاومت به رویارویی نظامی ایران و آمریکا اختصاص دارد.

این روزنامه مدعی شده است که الزیدی در نشست با رهبران چارچوب هماهنگی، متشکل از جریان‌های اصلی شیعه عراق، درباره احتمال حملات نظامی آمریکا علیه ایران هشدار داده و از آنان خواسته است برای جلوگیری از مشارکت گروه‌های نزدیک به خود در درگیری احتمالی اقدام کنند.

به نوشته الشرق الاوسط، نگرانی دولت بغداد آن است که ورود گروه‌های مقاومت عراق به جنگ در حمایت از ایران، این کشور را در معرض واکنش مستقیم آمریکا قرار دهد و روابط بغداد و واشنگتن را وارد مرحله‌ای بحرانی کند.

این روزنامه به نقل از یک مقام عراقی ادعا کرده است که در صورت مشارکت گسترده این گروه‌ها در جنگ، دولت الزیدی ممکن است با وضعیتی مواجه شود که در آن واشنگتن، عراق را کشوری متخاصم تلقی کند.

الشرق الاوسط در عین حال مدعی شده است که برخی جریان‌های سیاسی عضو چارچوب هماهنگی، نسبت به پیامدهای احتمالی تضعیف ایران در یک رویارویی نظامی و تأثیر آن بر جایگاه سیاسی خود در عراق نگرانی دارند؛ موضوعی که می‌تواند تلاش‌های دولت برای دستیابی به موضعی مشترک درباره تحولات منطقه را پیچیده‌تر کند.

ادعای الشرق الاوسط درباره ارتباط تحرکات گروه‌های مقاومت با دستورهای سپاه پاسداران

الشرق الاوسط در ادامه گزارش خود، با استناد به اظهارات منابع سیاسی عراقی، مدعی شده است که برخی گروه‌های مسلح، فهرست اهداف احتمالی خود را بر اساس دستورهای منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌روزرسانی کرده‌اند.

این روزنامه همچنین با اشاره به گزارشی منتسب به خبرگزاری تسنیم درباره پیام آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به گروه‌های مقاومت، تلاش کرده است میان تحولات اخیر محور مقاومت و نگرانی‌های امنیتی دولت عراق ارتباط برقرار کند.

بااین‌حال، ادعای وجود دستورهای عملیاتی مشخص از سوی سپاه پاسداران به گروه‌های عراقی، در گزارش الشرق الاوسط عمدتاً به منابع ناشناس نسبت داده شده و اسناد مستقلی برای اثبات جزئیات آن منتشر نشده است.

رایزنی نخست‌وزیر عراق با واشنگتن برای مهار پیامدهای جنگ

به نوشته الشرق الاوسط، همزمان با تدابیر امنیتی داخلی، نخست‌وزیر عراق تماس‌های سیاسی خود با مقام‌های آمریکایی را نیز افزایش داده است.

این روزنامه با اشاره به دیدار تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به عراق، با علی الزیدی گزارش داده است که طرف آمریکایی بر اهمیت تلاش‌های دولت بغداد برای کنترل بحران‌های احتمالی تأکید کرده است.

بر اساس همین گزارش، الزیدی در گفت‌وگوی تلفنی با دونالد ترامپ نیز بر موضع دولت عراق مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه تأکید کرده است.

الشرق الاوسط همچنین مدعی شده است که رایزنی‌های دیپلماتیک آمریکا با مقام‌های اقلیم کردستان عراق نیز با محوریت تحولات مربوط به ایران و احتمال گسترش تنش‌های نظامی در منطقه دنبال شده است.

طرح‌های اضطراری بغداد برای مقابله با پیامدهای احتمالی جنگ

الشرق الاوسط در بخش دیگری از گزارش خود به برنامه‌های غیرنظامی دولت عراق پرداخته و مدعی شده است که شورای وزارتی امنیت ملی این کشور، سناریوهای مختلفی را برای مدیریت شرایط اضطراری بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، انتقال احتمالی آموزش مدارس به شیوه مجازی، حفاظت و دیجیتالی‌سازی اسناد حساس دولتی و آماده‌سازی امکانات لازم برای پذیرش آوارگان احتمالی از جمله موضوعات بررسی‌شده در نشست‌های امنیتی بغداد بوده است.

بااین‌حال، منابع دولتی مورد استناد الشرق الاوسط تأکید کرده‌اند که هنوز تصمیم قطعی برای اجرای برخی از این اقدامات، از جمله تغییر شیوه فعالیت مدارس و ادارات، اتخاذ نشده است.

این منابع همچنین مدعی شده‌اند که برنامه‌ریزی اضطراری دولت عراق از ماه مارس گذشته آغاز شده و متناسب با تحولات امنیتی منطقه به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی شده است.

بنابراین، برخلاف برداشت احتمالی از برخی گزارش‌ها، طرح‌های یادشده لزوماً به معنای آغاز اجرای تمامی اقدامات اضطراری در عراق نیست.

انتشار گزارش‌های اقتصادی علیه کتائب حزب‌الله در آستانه جنگ احتمالی

بخش پایانی گزارش الشرق الاوسط به انتشار اطلاعات و ادعاهایی درباره فعالیت‌های اقتصادی برخی گروه‌های مقاومت عراق، به‌ویژه کتائب حزب‌الله، اختصاص دارد.

این روزنامه نوشته است که همزمان با افزایش نگرانی‌ها از احتمال درگیری نظامی منطقه‌ای، گزارش‌هایی درباره شبکه شرکت‌ها و منافع اقتصادی منتسب به برخی فرماندهان گروه‌های مسلح و نزدیکان آنان در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است.

الشرق الاوسط در عین حال تصریح کرده است که راستی‌آزمایی این اطلاعات دشوار است.

به نوشته این روزنامه، انتشار چنین گزارش‌هایی پرسش‌هایی را درباره احتمال وجود یک کارزار رسانه‌ای برای تضعیف جایگاه اجتماعی و سیاسی گروه‌های مقاومت عراق مطرح کرده است.

از این منظر، همزمانی انتشار ادعاهای اقتصادی علیه کتائب حزب‌الله با فشارهای سیاسی برای جلوگیری از مشارکت گروه‌های مقاومت در جنگ احتمالی علیه ایران، یکی از ابعاد مورد توجه گزارش الشرق الاوسط است؛ هرچند این همزمانی به‌تنهایی وجود یک عملیات هماهنگ رسانه‌ای را اثبات نمی‌کند.

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