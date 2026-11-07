به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید محمد جواد قزوینی، مبلغ شیعه و سرشناس ایالات متحده آمریکا، با تمجید از ایستادگی عبدالحمن السید در برابر تعصب و تبعیض، انتخاب او به مجلس سنای آمریکا را تبریک گفت.

متن نامه بدین شرح است:

به نام خداوند بخشنده مهربان

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:

«بی‌تردید کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، بدانند که ما پاداش هیچ نیکوکاری را تباه نمی‌کنیم.» (سوره کهف، آیه ۳۰)

جناب سناتور منتخب، دکتر عبدالرحمن محمد السید،

انتخاب تاریخی جنابعالی به‌عنوان نخستین مسلمان آمریکایی که نمایندگی ایالت بزرگ میشیگان را در مجلس سنای ایالات متحده بر عهده می‌گیرد، صمیمانه تبریک می‌گویم.

مسیر چشمگیر شما بازتابی از شجاعت، استقامت و اراده است. با وجود اتهام‌زنی‌های بی‌وقفه، اظهارات تفرقه‌افکنانه، تعصب و حملات برخی از بانفوذترین چهره‌های کشور، حاضر نشدید تسلیم شوید. شما در برابر تعصب و تبعیض ایستادگی کردید و نشان دادید که اعتقاد راسخ، تلاش مستمر و پایداری می‌تواند بر موانع دشوار غلبه کند.

با این حال، این پیروزی تاریخی پایان مسیر شما نیست، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر است. امروز، شما نه‌تنها اعتماد مردم میشیگان، بلکه امیدها و آرمان‌های مسلمانان آمریکایی در سراسر کشور را نیز با خود به همراه دارید.

دین ما چهار مسئولیت اساسی را برای خدمت در عرصه عمومی به ما می‌آموزد:

۱. صدای بی‌صدایان باشید: از افراد آسیب‌پذیر، ستمدیدگان و کسانی که توانایی دفاع از خود را ندارند، حمایت کنید.

۲. در خدمت رفاه همگان باشید: بدون توجه به دین، نژاد، جنسیت یا مذهب و گرایش اعتقادی افراد، برای پیشرفت و رفاه همه تلاش کنید و اطمینان یابید که هر شهروند فرصت شکوفایی و پیشرفت دارد.

۳. از حقوق برابر و آزادی‌های بنیادین دفاع کنید: از جمله آزادی عبادت، انجام مناسک دینی، آزادی بیان و آزادی ابراز عقیده.

۴. به امانت مقدس مسئولیت در قبال این کشور وفادار بمانید: از کشور خود در برابر آسیب‌های داخلی و خارجی محافظت کنید و به سوگند خود، موکلان و شهروندانتان و خداوند متعال وفادار باشید.

امیدوارم مسئولیت‌پذیری شما بازتاب‌دهنده والاترین اصول عدالت، شفقت، درستکاری و خدمتگزاری باشد.

باشد که این رویداد تاریخی برای همه آمریکایی‌ها، به‌ویژه نسل جوان و کسانی که آرزوی حضور در عرصه مسئولیت‌های عمومی را دارند، یادآور این حقیقت باشد که تغییر معنادار با مشارکت آغاز می‌شود، با پایداری رشد می‌کند و با اقدام صادقانه امکان‌پذیر می‌شود.

از خداوند متعال مسئلت دارم گام‌هایتان را هدایت کند، اراده‌تان را استوار سازد و در مسیر خدمت به همه مردم بر پایه عدالت و کرامت، موفق و مؤیدتان بدارد.

با تبریک و دعاهای صمیمانه،

سید محمدجواد قزوینی

گفتنی است عبدالرحمن محمد السید، معروف به عبدالسید، نامزد حزب دموکرات، با پیروزی در انتخابات ایالت میشیگان در برابر مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه، به‌عنوان نخستین مسلمان منتخب مجلس سنای آمریکا شناخته شد؛ پیروزی تاریخی او در شرایطی رقم خورد که دونالد ترامپ و شماری از جمهوری‌خواهان در جریان رقابت‌های انتخاباتی، بارها به دلیل اعتقادات دینی وی به او حمله کرده بودند.

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