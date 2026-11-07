به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از یمن الاسلام، شیخ احمد الخلیلی، مفتی اعظم عمان، پیروزی برخی نامزدهای مسلمان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را تبریک گفت.

وی در پیامی با اشاره به تلاش جریان‌های صهیونیستی برای جلوگیری از پیروزی این نامزدها، این نتایج را نویدبخش تغییر در معادلات دانست و تأکید کرد که جهان ناگزیر خواهد شد در نگاه و محاسبات خود درباره اسلام بازنگری کرده و با تأمل و ژرف‌اندیشی بیشتری به آن بپردازد.

مفتی اعظم عمان همچنین ابراز امیدواری کرد که نامزدهای پیروز با عملکردی شایسته، ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی را در رفتار و مسئولیت‌های خود متجلی سازند.

..............

پایان پیام