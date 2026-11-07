به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از خبرگزاری واع، رسانه‌های محلی اعلام کردند، در پی این اقدام نظامی، ورود نمازگزاران مسلمان به حرم ممنوع شده است.

این منابع گفتند: همزمان با این تحرکات هزاران شهرک‌نشین صهیونیست با آغاز اعیاد یهودی در حال ورود به صحن‌های این مکان مقدس هستند.

«معتز ابو سنینه» مدیر حرم مطهر ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد: مقامات اسرائیلی این مکان مقدس را به بهانه برگزاری اعیاد یهودی، به‌طور موقت به روی نمازگزاران مسلمان بسته و آن را در اختیار شهرک‌نشینان قرار داده‌اند.

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