به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر مکلد، وکیل حقوق مدنی لبنانی‌تبار در شهر دیربورن، در انتخابات سوم نوامبر ایالت میشیگان آمریکا به عضویت هیئت امنای دانشگاه میشیگان انتخاب شد و به‌عنوان نخستین مسلمان به این هیئت راه یافت. مکلد به همراه پل براون، عضو فعلی و نامزد حزب دموکرات، دو کرسی مورد رقابت این انتخابات را به دست آوردند و نامزدهای جمهوری‌خواه، مایکل شوستاک و لنا اپستین، از راه‌یابی به هیئت امنا بازماندند.

پل براون با کسب ۲۷.۲ درصد آرا و امیر مکلد با ۲۵.۵ درصد آرا در جایگاه‌های نخست قرار گرفتند.انتخاب مکلد از این جهت اهمیت دارد که برای نخستین بار یک مسلمان به عضویت هیئت امنای این دانشگاه راه پیدا می‌کند؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در گفت‌وگوی روزنامه «عرب امریکن نیوز» با او، در چارچوب ضرورت حضور عرب‌ها و مسلمانان آمریکایی در ساختار تصمیم‌گیری دانشگاه مطرح شده بود.

مکلد که مدیریت دفتر حقوقی «هال مکلد» در دیربورن را بر عهده دارد، در حوزه‌هایی همچون دعاوی حقوق مدنی، آسیب‌های شخصی و دفاع کیفری فعالیت می‌کند. او مدرک کارشناسی خود را در رشته مالی در سال ۲۰۰۹ از دانشگاه میشیگان ـ دیربورن و مدرک حقوق را در سال ۲۰۱۲ از دانشگاه ایالتی وین دریافت کرده است. دفاع حقوقی از دانشجویان حامی فلسطین نیز از جمله سوابقی است که در شکل‌گیری کارزار انتخاباتی او نقش داشت. مکلد معتقد بود پیروزی در پرونده‌های حقوقی به‌تنهایی برای حل اختلافات مربوط به سیاست‌های دانشگاه و برخوردهای انضباطی با دانشجویان کافی نیست و حضور در هیئت امنا امکان مشارکت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این مسائل را فراهم می‌کند.

شایان ذکر است اعضای هیئت امنای دانشگاه میشیگان با رأی مستقیم مردم ایالت انتخاب می‌شوند و دوره مسئولیت آنان هشت سال است؛ به‌گونه‌ای که هر بار دو کرسی در چرخه‌های انتخاباتی متناوب به رأی گذاشته می‌شود. این هیئت در تصمیم‌گیری‌های مهم دانشگاه از جمله تعیین شهریه، تصویب قراردادهای کلان، انتصاب مدیران ارشد و نظارت بر نظام درمانی «میشیگان مدیسین» نقش دارد. انتخاب مکلد در شرایطی صورت گرفته است که هزینه آموزش عالی، آزادی بیان و پاسخ‌گویی دانشگاه‌ها از موضوعات مورد بحث در ایالت میشیگان است؛ از این رو، حضور نخستین عضو مسلمان در این هیئت می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر نماینده‌ای از جامعه مسلمانان در تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر دانشجویان، کارکنان و بیماران را فراهم کند.

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