به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین میرشفیعی در سخنرانی خود در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر، با تبیین جایگاه پیامبر اکرم(ص) در آموزش و تفسیر قرآن کریم، بر ضرورت مراجعه به سنت و سیره پیامبر(ص) برای فهم صحیح آیات الهی تأکید کرد و گفت: مأموریت پیامبر(ص) تنها تلاوت آیات نبود، بلکه تبیین، آموزش و روشن کردن معانی قرآن برای مردم را نیز شامل می‌شد.

وی با اشاره به آیه «وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ» اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) در طول دوران رسالت، افزون بر تلاوت آیات، معارف و احکام قرآن را برای مردم شرح می‌داد و به آنان می‌آموخت که مقصود خداوند از آیات چیست. ازاین‌رو، کنار گذاشتن سخنان و تبیین‌های پیامبر(ص) با این استدلال که «کتاب خدا برای ما کافی است»، با مأموریت قرآنی آن حضرت سازگار نیست.

میرشفیعی افزود: پیامبر اکرم(ص) علاوه بر تفسیر و توضیح آیات، در مواردی مصادیق آن‌ها را نیز به مردم معرفی می‌کرد تا جایگاه اهل‌بیت(ع) و وظیفه امت در برابر آنان روشن شود. از جمله در واقعه غدیر، با معرفی امیرالمؤمنین علی(ع)، پیام آیه ابلاغ را به‌صورت عملی برای مردم تبیین کرد و فرمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ».

وی با اشاره به شیوه پیامبر(ص) در معرفی اهل‌بیت(ع) به آیه تطهیر پرداخت و خاطرنشان کرد: آن حضرت بارها هنگام عبور از مقابل خانه امیرالمؤمنین(ع) و حضرت زهرا(س)، آیه تطهیر را تلاوت می‌کرد و با این رفتار، مصداق اهل‌بیت در این آیه را به مسلمانان نشان می‌داد. همچنین در ماجرای مباهله، همراه بردن امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین(ع)، نمونه دیگری از تطبیق عملی آیات قرآن بود.

سخنران حرم مطهر در ادامه به آیه ولایت اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم(ص) با معرفی امیرالمؤمنین(ع) به‌عنوان مصداق آیه «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا»، جایگاه ولایت آن حضرت را برای مردم روشن ساخت. معرفی خانه حضرت زهرا(س) به‌عنوان یکی از خانه‌هایی که خداوند اجازه داده است نام و یاد او در آن بلند شود و نیز تأکید بر حرمت این خانه در روزهای پایانی عمر پیامبر(ص)، از دیگر نمونه‌هایی است که پیامبر(ص) برای تبیین جایگاه اهل‌بیت(ع) انجام دادند.

وی با استناد به خطبه‌ای از حضرت زهرا(س) در روزهای پایانی عمر پیامبر(ص) تصریح کرد: حضرت فاطمه(س) نقل می‌کنند که پیامبر خدا در آخرین دیدارها، بار دیگر مردم را به قرآن و اهل‌بیت خود سفارش کردند و با گرفتن دست امیرالمؤمنین(ع)، بر همراهی جدایی‌ناپذیر آن حضرت با قرآن تأکید فرمودند. این سفارش نشان می‌دهد که نمی‌توان قرآن را از اهل‌بیت(ع) جدا دانست و در فهم معارف دینی، یکی را بدون دیگری در نظر گرفت.

میرشفیعی در بخش دیگری از سخنان خود، خطبه فدکیه را از مهم‌ترین اسناد برای شناخت مواضع و استدلال‌های حضرت زهرا(س) دانست و با اشاره به فرازی از این خطبه بیان کرد: حضرت در برابر تغییر مسیر پس از رحلت پیامبر(ص)، به آیات قرآن استناد کردند و پرسیدند آیا مردم سخن خداوند را نشنیده‌اند که آفرینش و انتخاب در اختیار اوست؟ ایشان همچنین با طرح موضوع ارث و احکام الهی، رفتارهای صورت‌گرفته را با معیارهای قرآن به چالش کشیدند و از کنار گذاشتن آگاهانه سفارش‌های پیامبر(ص) انتقاد کردند.

وی با تأکید بر ضرورت آشنایی مسلمانان با معارف و مواضع حضرت زهرا(س)، مطالعه و تبیین خطبه فدکیه را ضروری دانست و گفت: آشنایی با شخصیت حضرت زهرا(س) نباید تنها به بیان فضائل ایشان محدود شود، بلکه باید سخنان، استدلال‌ها و مواضع تاریخی آن حضرت نیز برای مسلمانان بازگو شود تا زمینه شناخت دقیق‌تر سیره اهل‌بیت(ع) فراهم آید.