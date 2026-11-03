به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا_ کتابخانه سیار «یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه» به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور راه‌اندازی شده و فعالیت خود را در شهر میناب آغاز خواهد کرد. نامگذاری این کتابخانه به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه صورت گرفته است تا یاد و خاطره این شهدای دانش‌آموز در کنار فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی کتابخانه زنده نگه داشته شود.

این کتابخانه سیار قرار است با حضور در مناطق فاقد کتابخانه شهر میناب، امکان دسترسی ساکنان این مناطق به منابع مطالعاتی و خدمات کتابخانه‌ای را فراهم کند و با اجرای برنامه‌های فرهنگی، در خدمت کودکان، نوجوانان و دیگر علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی باشد.

آیین افتتاح کتابخانه سیار «یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه»، صبح روز چهارشنبه در جوار گلزار شهدای دانش‌آموز میناب و با حضور جمعی از مسئولان کشوری و مهمانان آیین گرامیداشت ۱۳ آبان و شهدای دانش‌آموز میناب، برگزار خواهد شد.