به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری، معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه، در نشست خبری دومین دوره جایزه جهانی صدر که روز شنبه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، با قدردانی از دست‌اندرکاران این رویداد، بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های علمی، معرفتی و فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه بین‌الملل تأکید کرد و گفت: جایزه جهانی صدر صرفاً یک جشنواره و رویداد علمی نیست، بلکه آغاز سلسله فعالیت‌هایی برای معرفی شخصیت‌ها و نظریه‌های برگزیده در سطح جهان است.

وی با اشاره به شرایط کنونی جهان و تحولات پرشتاب بین‌المللی اظهار کرد: امروز در دوران گذار و شرایطی پرچالش قرار داریم و تحولات عالم به‌گونه‌ای پیش می‌رود که گویی جهان در حال عبور از یک نقطه عطف و ورود به مرحله‌ای تازه از تاریخ است. در چنین شرایطی، نگاه‌های بسیاری به کشور ما، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی دوخته شده است تا ببینند در ایران چه اتفاقاتی رقم می‌خورد.

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه افزود: معمولاً وقتی از انقلاب اسلامی سخن گفته می‌شود، نگاه‌ها بیشتر متوجه ابعاد سیاسی، قدرت نظامی و جبهه مقاومت جمهوری اسلامی است؛ مؤلفه‌هایی که امروز در عرصه بین‌الملل درخشش و حضور مؤثری داشته‌اند. با این حال، انقلاب اسلامی در ذات خود انقلابی گفتمانی، معرفتی و فرهنگی است و ظرفیت‌های آن به عرصه‌های سیاسی و نظامی محدود نمی‌شود.

حسینی کوهساری با بیان اینکه امروز تشنگی و نیاز قابل توجهی برای شناخت قدرت نرم جمهوری اسلامی وجود دارد، تصریح کرد: انقلاب اسلامی بر پایه گفتمانی ویژه و مبتنی بر اسلام ناب، اسلام اجتماعی و اسلام تمدنی شکل گرفته است؛ گفتمانی که ریشه در آموزه‌های پیامبر مکرم اسلام و تعالیم اهل‌بیت(ع) دارد.

وی ادامه داد: بسیاری از مخاطبان جهانی بیش از هر چیز با گفتمان مقاومت آشنا هستند، در حالی که در کنار آن، گفتمان‌های دیگری همچون عدالت، فطرت، کرامت انسانی، عقلانیت، معنویت، خلافت انسان و جبهه توحیدی نیز در منظومه فکری اسلام وجود دارد. این گفتمان‌ها به برکت انقلاب اسلامی فرصت بروز و گسترش بیشتری یافته‌اند و زمینه‌ساز پیشرفت‌های چشمگیری شده‌اند.

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به ظرفیت علمی و تخصصی حوزه‌های علمیه گفت: حوزه‌های علمیه از تنوع رشته‌ها و تخصص‌های گسترده‌ای برخوردارند و در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و مطالعات اسلامی فعالیت می‌کنند. این گستردگی علمی و تخصصی، ظرفیتی ارزشمند است که می‌تواند در عرصه بین‌المللی نیز معرفی و عرضه شود.

حسینی کوهساری با اشاره به فعالیت‌های علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه اظهار کرد: امروز بیش از ۱۲ هزار استاد، بیش از ۶ هزار پژوهشگر و ۳۰ انجمن علمی و تخصصی در عرصه‌های مختلف در حوزه‌های علمیه مشغول فعالیت هستند. در این مجموعه، گفتمان‌ها و نظریه‌های متعددی در حوزه مسائل دینی مطرح است و ظرفیت قابل توجهی برای گفت‌وگو، نقد و بررسی علمی وجود دارد.

وی با قدردانی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مجموعه‌های همکار در برگزاری دومین دوره جایزه جهانی صدر خاطرنشان کرد: این اقدام ارزنده زمینه‌ای فراهم می‌کند تا ظرفیت‌های علمی و معرفتی حوزه‌های علمیه پیوست و امتداد بین‌المللی پیدا کنند.

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه با تأکید بر اینکه انتخاب برگزیدگان پایان کار جایزه جهانی صدر نیست، گفت: همان‌طور که در این نشست نیز اشاره شد، انتخاب شخصیت‌ها و نظریه‌های برگزیده تازه آغاز یک سلسله فعالیت‌هاست؛ فعالیت‌هایی که با هدف معرفی این افراد و دیدگاه‌ها در عرصه بین‌المللی دنبال خواهد شد.

حسینی کوهساری افزود: برخلاف برخی جشنواره‌ها که روز اختتامیه، پایان برنامه‌های آن‌ها محسوب می‌شود، در جایزه جهانی صدر این مرحله آغاز کار است. پس از معرفی برگزیدگان، نظریه‌ها و آثار آنان در قالب نشست‌های متعدد، رونمایی از کتاب‌ها، گفت‌وگوهای بین‌المللی و کرسی‌های نقد و اندیشه در نقاط مختلف جهان معرفی و بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این فرایند می‌تواند به شکل‌گیری ده‌ها و حتی صدها رویداد در کشورهای مختلف منجر شود، اظهار کرد: نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می‌توانند با محوریت این شخصیت‌ها و نظریه‌ها، برنامه‌های علمی و فرهنگی متعددی برگزار کنند. به این ترتیب، جایزه جهانی صدر از یک رویداد محدود به یک برنامه، به مجموعه‌ای از فعالیت‌های بین‌المللی تبدیل خواهد شد.

معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه در پایان ابراز امیدواری کرد که این روند با همکاری نهادهای بین‌المللی به‌صورت مستمر و رو به رشد ادامه یابد و افزود: امیدواریم در کنار اقتدار و عزتی که جمهوری اسلامی امروز در عرصه بین‌الملل به دست آورده است، بتوانیم بخشی از قدرت نرم خود، یعنی معارف اسلام ناب و گفتمان امامین انقلاب را نیز به مخاطبان جهانی معرفی کنیم.

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