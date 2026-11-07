به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم بحرین در چندین شهر و منطقه این کشور با برگزاری راهپیمایی و تجمع های اعتراضی، در حمایت از علمای بازداشت‌ شده شیعه و در اعتراض به محاکمه آنان، تظاهرات کردند.

این تظاهرات اعتراضی در آستانه محاکمه علمای دینی این کشور که قرار است هشتم نوامبر (۱۷ آبان) توسط نظام آل خلیفه انجام شود و در راستای اعلام آمادگی گروه‌های مردمی برای برگزاری روز «خشم مردمی»، برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مردم مناطق الدراز، کراباباد، المرخ، ابوصبیع، سماهیج، کرانه، الحجر، شهرکان و جزیره ستره جمعه شب با برگزاری راهپیمایی و تجمع، حمایت خود را از علمای بازداشت‌ شده در بحرین اعلام کردند.

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