به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای وابسته به عربستان سعودی پس از ناکامی در پیشروی در جبهه‌های شهرستان «الوازعیه» در غرب استان تعز، اکنون این منطقه را که مشرف به تنگه باب‌المندب و بخش‌های وسیعی از ساحل غربی یمن است، به صحنه انتقام‌جویی تبدیل کرده‌اند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در همین راستا، جنگنده‌های سعودی روز گذشته بازار هفتگی «الحضاره» را در چندین نوبت بمباران کردند که بر اثر آن، بنا بر اعلام منابع محلی و درمانی، ۲۰ غیرنظامی از فروشندگان و خریداران شهید و شماری دیگر زخمی شدند. این حملات همچنین خسارات و ویرانی‌های گسترده‌ای به مغازه‌ها و واحدهای تجاری وارد کرد.

ناکامی عربستان در عقب‌راندن نیروهای مسلح یمن از الوازعیه

این حمله در حالی صورت گرفت که ده‌ها حمله هوایی جنگنده‌های سعودی طی هفته‌های گذشته نیز نتوانسته بود نیروهای مسلح یمن را از ارتفاعات کوهستانی الوازعیه عقب براند. این حملات، با وجود تخریب پل‌های ارتباطی میان شهر تعز و شهر «المخا» در منطقه الوازعیه، چندین مدرسه، مراکز درمانی و خانه‌های مسکونی را نیز هدف قرار داده بود.

انصارالله: جنایت در بازار الحضاره بی‌پاسخ نخواهد ماند

جنبش «انصارالله» یمن، عربستان سعودی را به هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان بی‌دفاع یمنی در بازارهای عمومی، مزارع، خانه‌ها و جاده‌ها متهم کرد. این جنبش در بیانیه‌ای که از سوی دفتر سیاسی آن صادر شد، تأکید کرد: این جنایت‌ها، به‌ویژه جنایت اخیر هدف قرار دادن بازار الحضاره، بدون پاسخ‌های دردناک باقی نخواهد ماند.

انصارالله همچنین این کشتار را که با حمله یک جنگنده بریتانیایی از نوع «تایفون» انجام شده، مصداق نسل‌کشی توصیف کرد.

عملیات غافلگیرانه نیروهای مسلح یمن در ارتفاعات کَهبوب

از سوی دیگر، نیروهای مسلح یمن از اجرای یک عملیات تهاجمی از دو محور علیه نیروهای همسو با ریاض در رشته‌کوه‌های «کَهبوب» در غرب استان «لحج» واقع در جنوب یمن، خبر دادند.

یک منبع نظامی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی «سبأ» اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن با غافلگیر کردن گروه‌های مسلح در مواضع دفاعی‌شان از فاصله نزدیک با آن‌ها درگیر شدند. این نیروها همچنین توانستند مواضع راهبردی و مسلط در حاشیه منطقه کَهبوب را به کنترل خود درآورند. مواضعی که پیش‌تر چهار تیپ از نیروهای «العمالقه» در آن مستقر بودند.

عقب‌نشینی نیروهای همسو با ریاض زیر آتش جنگنده‌های سعودی

به گفته این منبع، جنگنده‌های سعودی پس از عقب‌نشینی نیروهای وابسته به عربستان، تجمعات آن‌ها را در چندین نوبت بمباران کردند که در نتیجه آن شمار زیادی از نیروهای این گروه‌ها کشته شدند.

نزدیک شدن نیروهای مسلح یمن به مرکز طورالباحه

در جبهه شهرستان «طورالباحه» در جنوب «عدن» نیز بر اساس گزارش چند منبع محلی، نیروهای مسلح یمن به مرکز این شهرستان نزدیک شده‌اند و در آستانه تسلط بر آن قرار دارند.

گسترش درگیری‌ها به جبهه‌های مأرب و جوف

هم‌زمان در جبهه‌های «مأرب» و «الجوف» نیز درگیری‌های شدیدی جریان داشت. این درگیری‌ها در اطراف منطقه «الأسداس» مرکز اداری شهرستان «رغوان» در شمال غرب شهر مأرب، متمرکز بود و هم‌زمان نبردهای مشابهی در بخش شرقی صحرای الجوف آغاز شد.

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