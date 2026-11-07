به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی دعموش، رئیس شورای اجرایی حزب الله طی سخنانی در واکنش به نتایج انتخابات آمریکا اعلام کرد که این نتایج اهمیتی برای ما ندارد و شکست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و پیروزی دموکرات‌ها، اهداف خصمانه ایالات متحده علیه ملت‌های منطقه ما را تغییر نخواهد داد.

اهداف خصمانه آمریکا مقابل ملت‌های منطقه یکسان است و تغییری نمی‌کند

شیخ دعموش در خطبه‌های نماز جمعه اظهار داشت که هدف دولت‌های متوالی آمریکا در منطقه روشن است: تسلط بر منطقه و کشورهای ما و حمایت از رژیم صهیونیستی. آنها همیشه برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و تغییرناپذیر خود تلاش می‌کنند و بین دولت‌ها، روسای جمهور یا جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تفاوتی ندارد؛ فقط روش‌ها ممکن است متفاوت باشد.

این مقام حزب الله تاکید کرد: درست است که شکست ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای نتیجه پیامدهای ناشی از جنگ علیه ایران، شکست‌های او در ایران، تغییر فزاینده افکار عمومی آمریکا در مورد رژیم صهیونیستی و آرمان فلسطین و نسل‌کشی انجام شده علیه غزه توسط صهیونیست‌ها با حمایت آمریکا بود. با این حال، این بدان معنا نیست که سیاست آمریکا در قبال اسرائیل پس از آن تغییر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بنابراین هر کسی که تصور می‌کند پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، سیاست آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و دشمنی با مردم منطقه را تغییر خواهد داد، دچار توهم شده است. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سیاست خصمانه یکسانی را نسبت به مردم منطقه ما اتخاذ می‌کنند.

هیچ تفاوتی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکا قائل نیستیم

رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت ما هیچ تفاوتی بین اردوگاه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در مورد مسائل منطقه خود نمی‌بینیم. همه تجربیات گذشته ثابت کرده است که پروژه آمریکا برای هژمونی و کنترل بر منطقه و منابع آن یکسان است و پروژه حمایت از رژیم صهیونیستی به عنوان ابزاری برای اجرای هژمونی آمریکا بر منطقه نیز یکسان است.

شیخ دعموش خاطرنشان کرد: آنچه که در لبنان برای ما اهمیت دارد، پایان دادن به مداخلات آمریکا در امور داخلی لبنان و لغو قیمومیت بر کشور ماست، زیرا دخالت آمریکا در لبنان به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. ایالات متحده در اوج گستاخی شروع به تحمیل اراده خود بر تصمیمات سیاسی، امنیتی، قضایی و مالی و تحریک لبنانی‌ها علیه یکدیگر کرده است.

اجازه موفقیت پروژه آمریکا در لبنان را نمی‌دهیم

این مقام حزب الله تاکید کرد: پروژه آمریکا، فتنه‌انگیزی در میان لبنانی‌ها است و ما اجازه نخواهیم داد این پروژه به موفقیت برسد و همانطور که در گذشته با آن مقابله کردیم، با آن مقابله خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: آمریکا برای خلع سلاح مقاومت در لبنان فشار می‌آورد، در حالی که به رژیم قاتل و جنایتکار صهیونیستی اجازه می‌دهد به بمباران و ویرانی در لبنان و اشغال آن ادامه دهد. آمریکا همچنین از طریق توافق موسوم به چارچوب میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، به اشغالگری و تجاوزات این رژیم در خاک کشورمان مشروعیت می‌دهد.

رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت: آمریکا هرگز به نفع لبنان عمل نکرده و نخواهد کرد و آمریکایی‌ها ریشه فجایع در لبنان، منطقه و جهان هستند. در همین حال ایالات متحده فشار بیشتری بر دولت لبنان وارد خواهد کرد تا امتیازات بیشتری از آن به نفع رژیم صهیونیستی بگیرد.

دولت لبنان دست از تسلیم مقابل دیکته‌های دشمن بردارد

شیخ دعموش تصریح کرد: اما ما تسلیم هیچ فشاری نخواهیم شد و به همراه مردم خود، حق آشکار و طبیعی خود را برای مقاومت و دفاع از سرزمینمان اعمال خواهیم کرد. ما از دولت می‌خواهیم که موضع و اقداماتی متناسب با وضعیت فعلی و عظمت و ارزش این ملت و فرزندان شریف آن اتخاذ کند و با ذهنیتی انسانی و ملی، به دور از محاسبات سیاسی و دیکته‌های آمریکایی و اسرائیلی، با مسئله جنوب لبنان برخورد کند.

مقام مذکور حزب الله اظهار داشت: این غیرقابل قبول است که دولت لبنان مقابل تداوم تجاوزات وحشیانه و اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی سیاست بی تفاوتی اتخاذ و به گونه‌ای رفتار می‌کند که انگار جنوب بخشی از لبنان نیست. جنوب امروز فقط یک استان لبنان نیست؛ بلکه تمام لبنان است.

رئیس شورای اجرایی حزب الله تاکید کرد: هر دولتی که به مردم و حاکمیت کشور خود احترام می‌گذارد، با آنچه امروز در جنوب اتفاق می‌افتد، با سیاست اضطراری برخورد خواهد کرد و تمام پروژه‌ها را به نفع اولویت دادن به توقف تجاوزات و اشغالگری‌های دشمن صهیونیستی و بازگشت ساکنان جنوب به خانه‌های خود متوقف خواهد کرد.

هیچ‌کس نمی‌تواند حق و مشروعیت مقاومت را سلب کند

وی گفت: مقاومت یک حق ملی مشروع است که قانون اساسی بر آن تاکید دارد و هیچ تصمیم سیاسی، دولتی یا قضایی نمی‌تواند ما را از حق طبیعی خود برای دفاع از سرزمینمان محروم یا مشروعیت مقاومت را سلب کند.

این مقام حزب الله در پایان سخنان خود اظهار داشت: مسیر مقاومت صرف نظر از فشارها و چالش‌ها ادامه خواهد یافت و تا زمانی که اشغالگری وجود دارد مقاومت هم همچنان در میدان حاضر خواهد بود.

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