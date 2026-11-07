به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و استاد حوزه علمیه نجف اشرف، تأکید کرد پیامدهای سیاسی جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، موجب تضعیف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و حزب جمهوری‌خواه شده است و تحولات اخیر، ناکامی محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف مورد نظرشان را آشکار کرده است.

آیت الله موسوی در خطبه سیاسی خود توضیح داد که شکست ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آمریکا، اگرچه موضوعی مربوط به مسائل داخلی این کشور است، اما زمان وقوع آن و ارتباطش با جنگ علیه ایران، به این رویداد از منظر منطقه و عراق اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد.

وی با اشاره به اظهارات برخی مقام‌های آمریکایی که میان جنگ و کاهش شانس انتخاباتی جمهوری‌خواهان ارتباط برقرار کرده‌اند، اظهار داشت: این نتایج، درستی هشدارهای پیشین درباره پیامدهای منفی تقابل با ایران برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه را تأیید می‌کند.

امام جمعه بغداد افزود: تحولات اخیر نشان داد که رهبری ایران، صحنه سیاسی را واقع‌بینانه‌تر از طرف‌هایی ارزیابی کرده است که روی تضعیف ایران حساب باز کرده بودند و از عراق می‌خواستند برای دور ماندن از پیامدهای تقابل، روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران کاهش دهد.

وی تأکید کرد: تحولات باید بر اساس نتایج سیاسی و راهبردی آنها ارزیابی شوند، نه بر مبنای پیش‌بینی‌ها و انتظاراتی که در آغاز جنگ مطرح می‌شد.

ناکامی اهداف جنگ و افول طرح «اسرائیل بزرگ»

آیت الله موسوی با اشاره به اهداف اعلام‌شده دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، مبنی بر سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: این هدف محقق نشد و جمهوری اسلامی ایران توانست نظام سیاسی و قدرت مقابله خود را حفظ کند؛ در حالی که دولت آمریکا متحمل خسارت‌های سیاسی قابل توجهی شد.

وی این نتایج را با تضعیف معادلاتی مرتبط دانست که نتانیاهو برای تبلیغ طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» بر آنها تکیه داشت و خاطرنشان کرد: تحولات داخلی رژیم صهیونیستی و نیاز به ائتلاف‌های پارلمانی جدید برای تشکیل کابینه، از تغییر موازنه قدرت حکایت دارد.

امام جمعه بغداد افزود: این تحولات به معنای پایان درگیری‌ها نیست، اما نشان می‌دهد که سلطه رژیم صهیونیستی امری ثابت و مصون از چالش‌ها نیست.

وی همچنین به ابعاد اقتصادی و راهبردی این رویارویی، به‌ویژه تأثیر تحولات مرتبط با تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: ایران از اهرم‌های قدرت خود به گونه‌ای استفاده کرد که طرف‌های بین‌المللی را به ارزیابی مجدد جایگاه و توانمندی‌های این کشور واداشت.

آیت الله موسوی در عین حال نسبت به این تصور که عقب‌نشینی انتخاباتی ترامپ به‌طور خودکار به حل اختلافات با ایران منجر خواهد شد، هشدار داد و تأکید کرد: سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران صرفاً به شخص رئیس‌جمهور این کشور وابسته نیست.

وی با استناد به بیانیه حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، به مناسبت روز دانش‌آموز، بر ضرورت آمادگی برای احتمال ازسرگیری رویارویی تأکید کرد و گفت: نباید تحولات انتخاباتی آمریکا را تضمینی برای پایان درگیری‌ها تلقی کرد.

مخالفت با تلاش‌ها برای جدایی عراق از ایران

امام جمعه بغداد در بخش دیگری از سخنان خود، از مواضعی که خواستار جدایی عراق از ایران هستند، به‌ویژه دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره بستن گذرگاه‌های مرزی یا محدود کردن پروازها، انتقاد کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی مسئولان، مخالفت مردمی با این اقدامات را موضعی احساسی توصیف کرده‌اند، تأکید کرد: روابط عراق و ایران بر پایه پیوندهای تاریخی، اجتماعی و دینی استوار است و مدیریت منافع ملی به معنای تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا یا نادیده گرفتن اراده مردم نیست.

آیت الله موسوی خاطرنشان کرد: برخی جریان‌های سیاسی عراق رویکردی را در پیش گرفته‌اند که بر اساس آن، خواسته‌های آمریکا را می‌پذیرند و در عین حال می‌کوشند روابط با ایران را در چارچوبی حفظ کنند که موجب نارضایتی واشنگتن نشود.

وی در همین زمینه این پرسش را مطرح کرد که با توجه به تحولات اخیر و آشکار شدن هزینه‌های شرط‌بندی بر تضعیف جمهوری اسلامی ایران، تا چه اندازه می‌توان واقع‌بینانه بودن چنین سیاستی را پذیرفت؟

امام جمعه بغداد همچنین از محدودیت توانمندی‌های نظامی عراق و موانعی که به گفته وی، آزادی استفاده از برخی امکانات دفاعی این کشور را محدود می‌کند، انتقاد کرد و گفت: برخورداری از سلاح، تا زمانی که تصمیم‌گیری نظامی به موافقت قدرت‌های خارجی وابسته باشد، به معنای برخورداری از حاکمیت واقعی نیست.

وی خواستار تقویت استقلال تصمیم‌گیری ملی و ایجاد توانمندی‌هایی شد که عراق را قادر سازد بدون وابستگی به اراده قدرت‌های بین‌المللی، از منافع خود دفاع کند.

انتقاد از سیاست خارجی عراق

آیت الله موسوی در ادامه به انتقاد از سفرهای نخست‌وزیر عراق به شماری از کشورهای منطقه پرداخت و اظهار داشت: برخی از این سفرها و توافق‌های همراه آنها با منافع عراق همخوانی ندارد و سوابق و مواضع گذشته این کشورها در قبال عراق را نیز در نظر نمی‌گیرد.

وی با اشاره به سفر نخست‌وزیر عراق به سوریه و دیدار با رهبران جدید این کشور، از نزدیکی به شخصیتی که با پرونده‌های تروریسم و خونریزی در عراق مرتبط بوده است، انتقاد کرد.

امام جمعه بغداد همچنین درباره میزان اثربخشی تعهدات مربوط به بازسازی اماکن دینی پرسش‌هایی مطرح کرد و گفت: چنین تعهداتی، در صورتی که با بازنگری روشن در منافع سیاسی و اقتصادی ناشی از روابط جدید همراه نباشد، نمی‌تواند به‌تنهایی توجیه‌کننده این مناسبات باشد.

وی نسبت به توافق‌های نفتی و اقتصادی که ممکن است بدون تأمین منافع متوازن، تعهداتی را بر عراق تحمیل کنند، هشدار داد و خواستار بررسی دقیق جزئیات این توافق‌ها و پیامدهای آنها برای اقتصاد ملی شد.

آیت الله موسوی همچنین از سفر نخست‌وزیر عراق به عربستان سعودی انتقاد کرد و با اشاره به تفاوت سطح استقبال رسمی از وی در مقایسه با استقبال از رهبران جدید سوریه، گفت: این مسائل ضرورت بازنگری در ماهیت روابط منطقه‌ای را نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: روابط خارجی عراق باید بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک تنظیم شود، نه بر پایه تعارفات دیپلماتیک یا ارائه امتیازات یک‌جانبه.

امام جمعه بغداد در ادامه این پرسش را مطرح کرد که عراق از روابط خود با اردن و بحرین چه دستاوردهایی کسب می‌کند؛ این در حالی است که شهروندان عراقی همچنان برای رفت‌وآمد با دشواری‌هایی مواجه هستند و فشارها بر شهروندان شیعه در بحرین ادامه دارد.

وی با انتقاد از آنچه بازداشت‌ها و نقض حقوق شخصیت‌های دینی در بحرین خواند، تأکید کرد: ایجاد روابط خارجی نباید به بهای نادیده گرفتن اصول دینی و کرامت انسانی تمام شود.

آیت الله موسوی خاطرنشان کرد: معیار موفقیت سیاست خارجی باید میزان نقش‌آفرینی آن در صیانت از حاکمیت عراق و منافع مردم این کشور باشد، نه صرفاً جلب رضایت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.

پیش‌بینی تغییر معادلات منطقه

امام جمعه بغداد در پایان خطبه سیاسی خود پیش‌بینی کرد که منطقه در مرحله آینده شاهد تحولات جدیدی در موازنه قدرت خواهد بود و تأکید کرد: فشارهایی که نیروهای مقاومت با آن مواجه هستند، به معنای پایان نقش‌آفرینی آنها نیست.

وی با اشاره به حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن، پیش‌بینی کرد این نیروها در مرحله آینده بخشی از قدرت و موقعیت پیشین خود را بازیابند و از این رو، تحولات میدانی باید با دقت و به دور از اکتفا به روایت‌های رسانه‌ای رایج دنبال شود.

آیت الله موسوی به جریان‌های سیاسی که بر تداوم معادلات کنونی حساب باز کرده‌اند، هشدار داد که تحولات آینده ممکن است آنها را ناگزیر به بازنگری در مواضعشان کند.

وی تأکید کرد: مرحله پیش‌رو مستلزم ارزیابی واقع‌بینانه تحولات و پرهیز از تدوین سیاست‌ها بر اساس این فرض است که موازنه قدرت در منطقه همواره ثابت خواهد ماند.

امام جمعه بغداد در پایان بر ضرورت بازنگری در سیاست عراق در قبال تحولات منطقه، صیانت از استقلال تصمیم‌گیری ملی، حفظ روابط تاریخی و دینی و مخالفت با فشارهایی که با منافع ملت عراق در تعارض است، تأکید کرد.

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