به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه وال‌استریت ژورنال پیش‌بینی می‌کند پیامدهای مالی بیش از سه سال جنگ، تعهدات و هزینه‌های سنگینی را بر دوش دولت آینده رژیم صهیونیستی تحمیل کند. افزایش هزینه‌های نظامی و کاهش فضای مانور مالی، هم‌زمان با تهدیدهای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر توقف کمک‌های واشنگتن، رژیم صهیونیستی را با معادله‌ای دشوار میان الزامات امنیتی و تداوم رشد اقتصادی روبه‌رو کرده است.

این روزنامه گزارش داد که شاخص‌های مثبت اقتصاد رژیم صهیونیستی، چالش‌های انباشته‌ای را پنهان کرده‌اند که دولت آینده این رژیم با آن‌ها مواجه خواهد شد. به‌ویژه در زمینه تعیین میزان هزینه‌های دفاعی و منابع تأمین مالی آن، بدون آنکه به سرمایه‌گذاری‌های غیرنظامی ضروری برای تداوم رشد اقتصادی آسیب وارد شود.

وال‌استریت ژورنال به نقل از «کارنیت فلوگ» رئیس پیشین بانک مرکزی رژیم صهیونیستی و پژوهشگر کنونی مؤسسه دموکراسی رژیم صهیونیستی، نوشت که چالش‌های اقتصادی بزرگی در انتظار دولت آینده رژیم صهیونیستی است و این دولت ناچار خواهد بود درباره مالیات‌ها، خدمات عمومی و بودجه نظامی تصمیم‌های دشواری اتخاذ کند.

هزینه جنگ‌ها، منابع مالی عمومی رژیم صهیونیستی را تحلیل می‌برد

وال‌استریت ژورنال خاطرنشان کرد که اقتصاد رژیم صهیونیستی با وجود تعدد جبهه‌های جنگ از زمان عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی از خود نشان داده است. با این حال، این تاب‌آوری بدون هزینه نبوده است.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در آوریل گذشته برآورد کرد که مجموع هزینه‌های دولتی و سایر هزینه‌های مالی مرتبط با جنگ‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ میلادی به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است.

بدهی عمومی رژیم صهیونیستی نیز از حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ سال ۲۰۲۳ میلادی به حدود ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده برای سال جاری میلادی افزایش یافته است. همچنین پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه این رژیم به ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این در حالی است که رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲ میلادی، مازاد بودجه‌ای معادل ۰.۶ درصد ثبت کرده بود.

بر اساس برآوردهای فلوگ، هزینه‌های نظامی اکنون حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی را به خود اختصاص می‌دهد، رقمی که تقریباً دو برابر سهم این هزینه‌ها پیش از جنگ است. این مسئله فضای مالی در دسترس برای هزینه‌کرد در بخش‌های غیرنظامی این رژیم را محدودتر می‌کند.

ابهام در آینده کمک‌های آمریکا

فشارهای اقتصادی رژیم صهیونیستی با ابهام درباره آینده حمایت‌های مالی و نظامی آمریکا تشدید شده است. واشنگتن سالانه ۳.۸ میلیارد دلار کمک نظامی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهد که رقمی معادل حدود نیم درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم است. علاوه بر این، آمریکا طی جنگ‌ها میلیاردها دلار کمک اضافی نیز به رژیم صهیونیستی، ارائه کرده است.

با این حال، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که واشنگتن تا پایان سال جاری میلادی کمک‌های نظامی خود به رژیم صهیونیستی را متوقف خواهد کرد. اقدامی که بسیار سریع‌تر از برنامه‌ای است که پیش‌تر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، مطرح کرده بود. نتانیاهو پیشنهاد داده بود که کمک‌های آمریکا طی یک دوره ۱۰ ساله به‌تدریج کنار گذاشته شود.

فلوگ معتقد است که اهمیت حمایت آمریکا صرفاً به کمک‌های مالی محدود نمی‌شود، بلکه همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی واشنگتن و تل‌آویو را نیز در بر می‌گیرد. همکاری‌هایی که ارزش مالی آن‌ها به‌سختی قابل محاسبه است، اما یکی از عناصر اساسی راهبرد دفاعی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

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