به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در نشست خبری دومین دوره جایزه جهانی صدر، با تشریح اهداف و رویکردهای این رویداد گفت: هدف اصلی جایزه جهانی صدر، شناسایی و معرفی نظریات اسلامی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی است؛ به‌ویژه در شرایطی که پس از جنگ‌های تحمیلی اخیر، توجه و انتظار افکار عمومی جهان از جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته افزایش یافته و فرصت تازه‌ای برای حضور و ارائه دیدگاه‌های آن در عرصه بین‌المللی فراهم شده است.

وی با اشاره به ضرورت شکل‌گیری و تبیین یک مکتب فکری و ایدئولوژی منسجم اظهار کرد: اعتقاد ما این است که حوزه‌های علمیه در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید برای ارائه و تبیین این مکتب فکری تلاش کنند. یکی از اهدافی که در این مسیر دنبال می‌شود، شکل‌گیری یک جریان فکری منسجم و معرفی آن به مخاطبان جهانی است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به تعدد جوایز و جشنواره‌های علمی در کشور افزود: در طول سال، رویدادهای متعددی در حوزه علم و پژوهش برگزار می‌شود؛ از جمله جایزه کتاب سال حوزه، جشنواره علامه حلی و برنامه‌های مشابه. جایزه جهانی صدر در کنار این رویدادها قرار دارد، اما به‌هیچ‌وجه موازی با آن‌ها نیست، بلکه حلقه‌ای برای تکمیل فعالیت‌های این جوایز به شمار می‌رود.

ایمانی‌پور ادامه داد: جوایز و جشنواره‌های علمی عمدتاً مسئولیت شناسایی و تقدیر از آثار و نظریات برتر را بر عهده دارند، اما برای معرفی جهانی این نظریات، به اندازه کافی برنامه‌ریزی نشده است. تمایز اصلی جایزه جهانی صدر با دیگر جوایز نیز در همین رویکرد نهفته است؛ این جایزه تلاش می‌کند نظریاتی را در سطح بین‌المللی عرضه کند که از نگاه ما توانایی پاسخ‌گویی به چالش‌های جهان معاصر را دارند.

وی با تأکید بر ضرورت مسئله‌محور شدن پژوهش‌ها تصریح کرد: باید مسائل و نیازهای جهان امروز را به‌درستی شناسایی کنیم و پژوهش‌های خود را بر اساس این مسائل سامان دهیم. ما به معاصرت نیاز داریم؛ اما معاصرت صرفاً به معنای پاسخ‌گویی به پرسش‌های روز نیست، بلکه باید در اندیشه و نظریه‌پردازی نیز نوآوری داشته باشیم و بتوانیم پاسخ‌هایی متناسب با نیازهای زمان ارائه کنیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به انتخاب نام شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر برای این جایزه گفت: پیش‌تر نیز توضیح داده‌ام که چرا این جایزه به نام شهید صدر نام‌گذاری شده است. ما معتقدیم شهید صدر یکی از متفکران برجسته دوران معاصر است و نوآوری‌های فکری و نظری ایشان ظرفیت قابل توجهی برای طرح و عرضه در سطح جهانی دارد. به همین دلیل، این جایزه به نام ایشان نام‌گذاری شده است.

ایمانی‌پور افزود: یکی از بخش‌های ویژه‌ای که در دوره امسال به جایزه اضافه شده، بخش مربوط به آرا و نظریات نوآورانه رهبر شهید است. عمیقاً معتقدیم رهبر شهید ما از شخصیت‌های برجسته فکری دوران معاصر بودند و آرای ایشان می‌تواند در عرصه بین‌المللی مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران قرار گیرد. ایشان دیدگاه‌ها و طرح‌هایی ارائه کرده‌اند که می‌توانند در حل بسیاری از مسائل و مشکلات جهان معاصر راهگشا باشند. اگر بتوانیم این آرا را به‌درستی معرفی کنیم، اتفاق مبارکی در عرصه بین‌المللی رقم خواهد خورد.

وی با بیان اینکه جایزه امسال در هشت بخش و یک بخش ویژه برگزار می‌شود، اظهار کرد: برای همه این بخش‌ها کمیته‌های تخصصی تشکیل داده‌ایم و خوشبختانه مسئولیت این کمیته‌ها بر عهده شخصیت‌های برجسته فکری و علمی حوزه و دانشگاه قرار گرفته است. در میان اعضای این کمیته‌ها، رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، برخی مدیران جوایز مشابه و استادان و صاحب‌نظران حوزه‌های تخصصی حضور دارند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به همکاری حوزه‌های علمیه در برگزاری این دوره گفت: در دوره‌های گذشته از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی و مجموعه‌های مختلف استفاده شد، اما میزان مشارکت برخی از این مجموعه‌ها به اندازه‌ای که انتظار داشتیم نبود. امسال جایزه با مشارکت حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود و حوزه با جدیت بیشتری وارد این عرصه شده است.

ایمانی‌پور افزود: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در سراسر کشور ظرفیت گسترده‌ای دارد و حضور این مجموعه می‌تواند به شناسایی و معرفی اندیشمندان و نظریه‌پردازان کمک کند. همچنین تعدادی از طلاب برجسته حوزه‌های علمیه در کشورهای دیگر حضور دارند که با در نظر گرفتن آنان، تنوع جغرافیایی مشارکت‌کنندگان و اعضای جایزه گسترده‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به کشورهای مورد توجه در این دوره اظهار کرد: در کنار حوزه علمیه عراق با محوریت نجف اشرف، تلاش می‌کنیم از ظرفیت علمی و پژوهشی کشورهای پاکستان، هند، بحرین و لبنان نیز استفاده کنیم و از میان اندیشمندان و صاحب‌نظران این کشورها، افراد شایسته‌ای را برای حضور در این رویداد شناسایی کنیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بخش جوان جایزه را از دیگر ویژگی‌های دوره امسال دانست و گفت: در این بخش، اندیشمندانی که صاحب نظریه، نوآوری یا نقد ارزشمند هستند و کمتر از ۴۰ سال سن دارند، امکان رقابت خواهند داشت. هدف ما این است که ظرفیت فکری و علمی نسل جوان را شناسایی کنیم و زمینه معرفی آثار و دیدگاه‌های آنان را فراهم آوریم.

ایمانی‌پور ادامه داد: اگر این ظرفیت به‌درستی شناسایی شود، آمادگی داریم در سال‌های آینده به این پژوهشگران و اندیشمندان جوان پژوهانه‌هایی اختصاص دهیم تا بتوانند آثار بیشتری تولید کنند و فرصت مناسبی برای ارائه و معرفی دستاوردهای علمی آنان فراهم شود.

وی درباره شیوه دریافت و شناسایی آثار نیز توضیح داد: یکی از مسیرهای دریافت آثار، سامانه جایزه جهانی صدر به نشانی اعلام‌شده از سوی دبیرخانه است که علاقه‌مندان می‌توانند از طریق آن نظریات و آثار خود را عرضه کنند. مسیر دیگر، شناسایی آثار و صاحبان نظریه از سوی جوایز و مؤسسات علمی است؛ از جمله جایزه کتاب سال حوزه، جشنواره علامه حلی و دیگر مجموعه‌هایی که در طول سال آثار برجسته و افراد صاحب‌رأی را شناسایی می‌کنند. ما از ظرفیت این رویدادها استفاده می‌کنیم و خوشبختانه برخی از این جوایز نیز در این زمینه با ما همکاری کرده‌اند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شناسایی فعال اندیشمندان را سومین مسیر جذب آثار عنوان کرد و گفت: ما صرفاً منتظر نمی‌مانیم که افراد آثار خود را برای جایزه ارسال کنند، بلکه به دنبال کسانی می‌گردیم که صاحب اندیشه، رأی و نظریه هستند، اما به دلایل مختلف خودشان برای معرفی و عرضه آثارشان اقدام نمی‌کنند. بسیاری از بزرگان و صاحب‌نظران، با وجود برخورداری از اندیشه‌های ارزشمند، چندان در پی معرفی و انتشار آن‌ها نیستند.

ایمانی‌پور افزود: اعضای کمیته‌های تخصصی هشت‌گانه که از چهره‌های برجسته علمی و دانشگاهی هستند، این افراد را شناسایی می‌کنند و با مراجعه به آنان، زمینه حضور و معرفی آثارشان را فراهم می‌آورند. امیدواریم از طریق این سه مسیر، یعنی ارسال مستقیم آثار، معرفی از سوی جوایز و مؤسسات علمی و شناسایی فعال اندیشمندان، هدف اصلی جایزه محقق شود.

وی با تأکید بر اینکه هدف نهایی جایزه جهانی صدر، عرضه جهانی تولیدات علمی و فکری حوزه‌های علمیه است، اظهار کرد: اگر این فرایند به‌درستی پیش برود، در پاسخ به مطالبات و پرسش‌هایی که امروز در سطح بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود، ظرفیت علمی مناسبی در اختیار خواهیم داشت.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطرنشان کرد: امروز مخاطبان جهانی درباره دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در موضوعاتی همچون حکمرانی، حقوق بشر، محیط زیست و سبک زندگی پرسش‌های متعددی دارند و با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو هستند. امیدواریم جایزه جهانی صدر بتواند زمینه معرفی پاسخ‌های علمی و اندیشه‌های اسلامی به این پرسش‌ها را فراهم کند.

ایمانی‌پور در پایان با اشاره به تجربه دوره نخست جایزه جهانی صدر گفت: برخی از دوستان در دوره اول پیش‌بینی می‌کردند که این رویداد به یک اتفاق مهم در عرصه بین‌المللی تبدیل شود. امیدواریم در ادامه مسیر نیز شاهد باشیم که جایزه جهانی صدر به بستری برای عرضه شایسته تولیدات علمی و نظریه‌های اسلامی در سطح جهان تبدیل شود.

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